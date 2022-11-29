BİM'de bu hafta neler var? BİM 2 Aralık 2022 Cuma aktüel ürünler kataloğu

BİM 2 Aralık 2022 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'e bu cuma 'Uzay' temalı ürünler ve modern tasarımlı ev eşyaları dikkat çekiyor. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; Kumtel Dilimli Radyatör 1.249 TL'den satışa sunulacak. Ayrıca son zamanların trend cihazı Airfry'ın büyük boyu XXL Fastfryer 2.499 TL'den satılacak. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 2 ARALIK 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta cuma günü satışa sunulacak olan fırsat ürünlerinde; Hometech 8″ Tablet 1.199 TL, Katlanır Yatak 399 TL, Fileli Çalışma Koltuğu 499 TL, Decolove 3 Katlı Modern Ayakkabılık 399 TL, Beyaz Orta Sehpa 249 TL, Beyaz Duvar Rafı 99 TL, Şarjlı Lamba, Kalemtıraş ve Kalem Kutusu 49 TL, Şarjlı Damacana Pompası 49 TL, Kablosuz Şarj Özellikli Gece Lambası 129 TL, USB Ufo Led Aydınlatma 29,90 TL, Astronot Figürlü Gece Lambası 109 TL, Denge Topları 89 TL, Askılık 4'lü 49 TL, Duvar Saati 69 TL, Kalemlik 34,50 TL, Duvar Rafı 49 TL, Çerçeve 29,50 TL'den yer alıyor.

Ayrıca son zamanların en popüler mutfak aleti olan Kumtel XXL Fastfryer 2.499 TL, Kumtel Dilimli Radyatör 1.249 TL, Heifer Işıklı Kettle 249 TL, 9 Parça Saklama Kabı 139 TL, Salata Kurutucu 65 TL, Ütü Masası 449 TL, Kelebek Kurutmalık 249 TL fiyattan satışa sunulacak.

Bu Cuma Bimde geçerli olacak yeni kampanyalı ürünlerinin yer aldığı 2 Aralık Bim aktüel kataloğunda indirimli ürünleri devamında; Gaming Çalışma Masası 499 TL, Polosmart Makyaj Malzemeli Ledli Ayna Seti 129 TL, Polosmart Vakumlu Siyah Nokta Temizleyci 59 TL, Polosmart 10.000 mAh Powerbank 99 TL, Proware Çift Akülü Vidalama Seti 399 TL, Polosmart PSSW11 Akıllı Saat 149 TL, Şarj Data Kablosu 39,90 TL, Clementoni Robotik Bilim Seti 159 TL, Starcom Dekoratif Işık 199 TL, Aktivite Masa Tabure Seti 349 TL'den müşterinin beğenisine sunulacak.

BİM aktüel kataloğunun bu cuma için hazırlanan fırsat ürünlerinde Züccaciye ve Mutfak grubunda; Kapaklı Mikser Kabı 32,50 TL, Silikon Streç Kapak Seti 59 TL, Kristal Yuvarlak Tencere 24,50 TL, Mutfak Gereçleri 24,50 TL, Tek Fiyat Silikon Ürünler 19,50 TL, Güral Porselen 18 Parça Rölfeyli Yemek Takımı 349 TL, Glass in love Bambu Kapaklı Borosilikat Cam Kavanoz 75 TL, Glass in love Bambu Kapaklı Borosilikat Cam Kavanoz 65 TL,

Glass in love Bambu Kapaklı Cam Matara 99 TL, Glass in love Desenli Cam Pipetli Borosilikat Bardak 109 TL, Rakle Boyalı Ayaklı 4'lü Kahve Yanı Bardak 49,50 TL, Rakle Boyalı Ayaklı 2'li Su Bardağı 39,50 TL, Sürbisa Doğrama Bıçağı 109 TL, Paşabahçe 12 Parça Shiny Fincan Takımı 125 TL, Chef's Pro Cam Kapaklı Sahan 109 TL, Paşabahçe 3'lü Semaver Çay Bardağı 34,50 TL, Cam Hazneli Narenciye Sıkacağı 22,50 TL'den satılacak.

Bu cuma BİM'de ev eşyaları kapsamında; Katlanır Yatak 399 TL, Fileli Çalışma Koltuğu 499 TL, Decolove 3 Katlı Modern Ayakkabılık 399 TL, Beyaz Orta Sehpa 249 TL, Beyaz Duvar Rafı 99 TL, Şarjlı Lamba, Kalemtıraş ve Kalem Kutusu 49 TL, Şarjlı Damacana Pompası 49 TL,

Kablosuz Şarj Özellikli Gece Lambası 129 TL, USB Ufo Led Aydınlatma 29,90 TL, Astronot Figürlü Gece Lambası 109 TL, Denge Topları 89 TL, Askılık 4'lü 49 TL, Duvar Saati 69 TL, Kalemlik 34,50 TL, Duvar Rafı 49 TL, Çerçeve 29,50 TL olacak.

BİM 2 Aralık kataloğundaki Tekstil ve Giyim ürünleri kapsamında satışa sunulacak bu fırsat ürünleri; Tek Kişilik Karanlıkta Parlayan Nevresim Seti 299 TL, Kadın Renk Geçişli Ponponlu Bere 34,50 TL, North Pasific Erkek Kapüşonlu Mont 449 TL, Çırçıtlı Oduncu Gömlek Ceket 169 TL olarak karşımıza çıkıyor.

BİM'de bu hafta çocuklar için hazırlanan eğitici ve öğretici özellikli oyuncaklarda ise Uzay Figürlü Işıklı Kumbara 179 TL, Karanlıkta Parlayan Yıldız ve Gezegenler 24,50 TL, Puzzle 34,50 TL, Konuşan Defne Bebek 60 cm 139 TL,

Sevimli Boyama Kitapları 13,50 TL, Safari Kutu Oyunu 79 TL, Lelia Oyuncak Bebek 79 TL, Becerikli Parmaklar Oyunu 79 TL, Bilim Temalı Sulu Kapak Defter 69 TL, Matematik Ünite Hikayeleri – Uzay Yolculuğu 9,75 TL, Uzayı Keşfediyorum Serisi 12,50 TL, Küçük Kaşifler Kitapları 19,50 TL fiyatla yer alacak.

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