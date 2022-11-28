ŞOK 30 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK'ta bu hafta neler var?

ŞOK'a bu hafta gelecek olan aktüel ürünler raflarda yerini aldı. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan katalogta Teknoloji ve elektronik ürünler, Ev Eşyaları, Züccaciye ve Mutfak ürünleri, Beyaz Eşya ve Teknoloji grubunda harika ürünler karşılıyor. Bu hafta elektronik ürünlerde; Mikrodalga Fırın ve Bernardo Elektrikli Çay Makinesi dikkat çekiyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; Battaniye, kırlent kılıfı ve pijama takımı gibi tekstil ürünleri yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK 30 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında beyaz eşya grubunda 3 farklı ürün yer alıyor. Finlux Silver Bulaşık Makinesi 5,759 TL, 15 dakika hızlı yıkama özelliği ile Finlux 6 Kg Çamaşır Makinesi 5,559 TL, Altus Bulaşık Makinesi 6,289 TL fiyatla sipariş bekliyor olacak.

ŞOK'ta bu hafta elektronik ürünlerin devamında; Fenoti 43″ Full HD Android Smart Led TV 3,599 TL, Oppo Enco Buds52 Beyaz Bluetooth Kulaklık 649 TL, Sakura 4W E14 Fırlament Led Ampül 19,50 TL, Sakura 15w Sarı Beyaz Işık Led Ampül 19,50 TL, Sakura 9w Sarı Beyaz Işık Led Ampül 16,50 TL, USB Led Masa Çalışma Lambası 69,95 TL ve Disco Led Gece Lambası 59,95 TL fiyatla satışa sunulacak.

Şok Aktüel Ürünleri olarak Elektrikli ev aletlerine ise; Kiwi Elektrikli Cam Cezve 189,90 TL, Kiwi Cam Kettle 249,90 TL, Dijitsu MD10 Mikrodalga Fırın 1.399 TL, Bernardo Elektrikli Çay Makinesi 399,90 TL, Profilo Torbasız Süpürge 1,619 TL, Tefal Maestro Purple Ütü 839 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.

ŞOK 30 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğundaki ev eşyaları grubunda; Safır 3'lü Koltuk 1,699 TL, Zebra TV Ünitesi 749 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK Kataloğundaki telstil ürünlerinde ise; Çift Kişilik Fitilli Battaniye 249,95 TL, Çift Kişilik Microfiber Yorgan 239,90 TL, Tek Kişilik Microfiber Yorgan 199,90 TL, Dekoratif Kırlent Kılıfı 39,95 TL, Silikon Micro Yastık 49,95 TL, Kadın Fitilli Sabahlık 199,95 TL, Slazanger Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst 139,90 TL ve Erkek Pijama Takımı 99,95 TL olacak.

ŞOK'ta bu hafta yapacağınız 25 TL üstü alışverişlerde 20'li Nescafe Çözünebilir Kahve 20 TL, 650 gram Ülker Çokokrem Cam 50 TL, 8'li Ülker Kakaolu Kremalı Bisküvi 20 TL ve 810 gram Ace Ultra Çamaşır Suyu 16 TL olacak.

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