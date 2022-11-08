A101'de bu hafta neler var? A101 10 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri raflarda yerini aldı. A101'de bu hafta perşembe günü için hazırlanan katalogta; Televizyon, cep telefonu, elektrikli katlanır bisiklet, 61 tuşlu Org, Kondisyon bisikleti ve daha çok fazlası yer alıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta; Spor aletlerinden teleskopa, bisikletten epilasyon aletlerine kadar onlarca çeşit ürün indirimli olarak satışa sunulacak. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte A101 10 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in 10 Kasım Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünleri belli oldu. A101'de bu hafta; Teknoloji ürünleri, Beyaz Eşya, Elektrikli Ev Aletleri, Televizyon çeşitleri, kişisel bakım ürünleri, cep telefonu, elektrikli bisiklet, Mutfak ürünleri, Züccaciye, Ev Tekstili ve giyim ürünleri indirimli olarak satılacak.

A101'de bu hafta; Hı-Level 55″ Ultra Hd Smart Tv 5799 TL, Hı-Level 43″ Full Hd Smart Led TV 3799 TL, Hı-Level 50″ Ultra HD Android Smart Led Tv 4999 TL, Dahili uydu alıcılı 2 yıl Sunny tarafından garantili Elton 32″ Uydu Alıcılı Led Tv 1999 TL'den satılacak.

A101 aktüel ürünler kataloğundaki Teknoloji ürünleri bu kadarla sınırlı değil. 4 GB Ram ve 32 GB dahili hafıza 6.52″ ekranlı 2 yıl KVK garantili Reeder P13 Blue Plus 2022 Cep Telefonu 2099 TL, GoSmart 128 GB Smart USB Bellek 99,95 TL, GoSmart Dual USB Kablo 19,95 TL, Trax Bluetooth Hoparlör 179 TL, Eliteled Uzaktan Kumandalı 9W Led Ampul 39,95 TL, Lenovo Bluetooth Kulaklık 249 TL fiyatla satışa sunulacak.

A101 10 Kasım aktüel ürünler kataloğunda Beyaz Eşya kapsamında 3 adet fırsat ürünü yer alıyor. 15 programlı ve 15 dakika hızlı yıkama özellikli 1000 devirli 7 kg çamaşır yıkama kapasitesi olan SEG Çamaşır Makinesi 4699 TL, Çift kapılı, 242 litre iç hacimli, Led aydınlatmalı SEG Buzdolanı 4599 TL, Flavel Büro Tipi Buzdolabı 1799 TL, Flavel Derin Dondurucu 1999 TL olacak.

A101'de bu hafta Xiaomi Vacuum Mop Lite 2 Robot Süpürge 4.399 TL, Arzum Mistost Tost Makinesi 599 TL, Arzum Jollietea Çay Makinesi 499 TL, Flavel El Blender Seti 439 TL, Aprilla Vakumlu Cilt Bakım Cihazı 79,95 TL, Aprilla Şarjlı Epilatör 169 TL, Aprilla Ayak Bakım Törpüsü 59,95 TL, Aprilla Saç Maşası 129 TL, Aprilla Kartuş Ağda Isıtıcı 79,95 TL, Aprilla Kaş ve Bıyık Epilasyon Cihazı 59,95 TL, Philips Sonicare Sonic Diş Fırçası 399 TL, Polosmart Yüz Temizleme Seti 49,95 TL, Polosmart Sonic Yüz Temizleme Cihazı 49,95 TL

A101 aktüel kataloğunun Tekstil ve giyim ürünlerinde; Çift Kişilik Yorgan 239 TL, Silikon Yastık 59,95 TL, Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 129 TL, Bayan Sporcu Büstiyer 69,95 TL, Bayan Kapüşonlu Tam Fermuarlı Modal Sweatshirt 189 TL, Bay Polo Yaka Selanik Örgü Sweatshirt 99,95 TL, Bayan Pijama Takımı 169 TL, Bayan Cepli Sporcu Tayt 89,95 TL, Silk&Blue Bayan İp Askılı Atlet 29,95 TL, Bay Bisiklet Yaka Selanik Örgü Sweatshirt 99,95 TL,

Motosiklet ürünleri ve spor ekipmanları grubunda ise; APEC APB2 Elektrikli Katlanır Bisiklet 8.999 TL, Triathlon Eliptik Kondisyon Bisikleti 1.999 TL, Triathlon Vücut Şekillendirici Egzersiz Aleti 69,95 TL, Triathlon Spor Eldiveni 49,95 TL, Triathlon Egzersiz Tekerleği 49,95 TL, Triathlon Işıklı Scooter 269,95 TL, Triathlon Egzersiz Direnç Yayı 69,95 TL, Triathlon Sayaçlı Atlama İpi 19,95 TL, JWIN 61 Tuşlu Org 349,95 TL, Moda Life Tv Koltuğu 4.990 TL, Canlı Çiçek Salon Bitkisi Çeşitleri 49,95 TL, Plastik Organizer Çeşitleri 10,95 TL, Çöp Kovası 32,50 TL, 4+1 Merdiven 299,95 TL,

Züccaciye ve Mutfak grubunda hazırlanmış olan A101 kataloğu içerisinde satışa sunulacak olan ürünler; Keramika Çift Renk Kupa 17,50 TL, Keramika Çift Renk Kase 17,50 TL, Cam Matara 39,95 TL, Termisli Kupa 24,95 TL, Saklama Kabı Çeşitleri 34,95 TL, TAÇ Tava ve Sahan Set 279,95 TL, Karma Plastik Ürünler 7,50 TL, Paşabahçe Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı 219,95 TL,

Bas-Aç Mikrodalga Saklama Kabı 3'lü 19,95 TL, Süzgeç 3'lü Set 59,95 TL, Silikon Tabanlı Buzluk 12,95 TL, Katlanır Ürünler 14,95 TL, Mısır Kovası 8,95 TL, Silikon Tepsi Tutacağı 17,50 TL, Rooc Çok Amaçlı Mutfak Makası 12,95 TL, Silikon Nihale 17,50 TL, Silikon Servis Gereçleri 14,95 TL, Verda Vintage Çaydanlık Takımı 379,95 TL, Verda Vintage Bombeli Servis Tenceresi 219,95 TL, Verda Vintage Emaye Kek Kalıbı 199,95 TL, Verda Vintage Saklama Kabı Seti 3'lü 249,95 TL.

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