BİM aktüel ürünlerde bu cuma neler var? BİM 11 Kasım 2022 kataloğu

BİM 11 Kasım 2022 kataloğundaki aktüel ürünler belli oldu. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'e bu cuma elektronik ev aletleri, ev tekstili ve giyim, mutfak eşyaları ve teknoloji kapsamındaki ürünlerde özel indirimler var. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta Ören Bayan yumak çeşitleri satışa sunulacak. Peki BİM'de bu hafta başka neler satılacak? İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 11 KASIM 2022 KATALOĞU

BİM 11 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Teknoloji ürünleri, Elektronik ürünler, Elektrikli Bisikletler, Züccaciye ve mutfak ürünleri, Tekstil ve Giyim ürünleri uygun fiyattan satışa sunulacak. BİM'de bu hafta; 4K Ultra HD, Lisanlsı Android TV, Lisanslı netflix, youtube, oyun modu ve kamera takılabilme özelliği ile dikkat çeken TCL 55 İnç 4K Ultra HD Android Led TV 9999 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Ayrıca Vakum gücü yüksek ,Steririzasyon özelliği ile Bakterileri yok etme, Hepa filitre ve Akıllı lazer navigasyon özelliği ile TCL Robot Süpürge 4.799 TL fiyatıyla Cuma gününden itibaren BİM reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak.

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda Teknoloji ve Elektrikli Ev Aletleri grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. 11 Kasım BİM Aktüel kataloğunda Casilda Home tekstil ürünleri öne çıkıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri

BİM 11 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğunda Parmak izi okuyucu ve yüz tanıma sistemli 3 GB Ram ve 64 GB dahili sistem hafızalı 2 yıl garantili Realme 9C Cep Telefonu 3.649 TL, Powerbank özelliği ile şarj etme ve kaliteli aydınlatma teknolojisiyle Starcom Ayaklı Büyük Boy El Feneri 349 TL, Polosmart Sessiz Kablosuz Mouse 89 TL, Polosmart 3 Çıkışlı Manyetik Uçlu Şarj Kablosu 49 TL, 5 saate kadar sıcak kalabilen Hometech Elektrikli Sıcak Su Torbası 175 TL, 3 adet C tipi pille çalışabilen Starcom Dekoratif Ledli Şömine 249 TL, Petek Üstü Isı Yönlendirici 99 TL fiyattan satılacak.

BİM'de bu hafta 20″ Tel Jant ,Mekanik disk frenler ve 7 vitesli KUBA Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 8,999 TL, 20″ Kalın Jant, kenda kalın lastik RKS Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 12,999 TL, Suya dayanıklı RKS Katlanabilir Smart Kıck Scooter 5,999 TL, Çelik çamurluk ve bagaj ve katlanır pedal özellikle Foldo Katlanabilir Bisiklet 2,299 TL, Alüminyum 26 Jant, Çelik fren sistemli Grande 21 Vites Bisiklet 1,499 TL, Rookie 21 Vites Bisiklet 1,399 TL, 16 Jant Çocuk Bisiklet 799 TL olarak raflarda yerini alacak.

BİM 11 Kasım 2022 kataloğunda örgü ve el işi ürünleri ile Tekstil ve Giyim ürünleri kapsamında; Ören Bayan Yumak 3'lü 39,50 TL, Kanaviçe Kiti 32,50 TL, Kumtoys Halı Dokuma Seti 42,50 TL, Amigurumi El Örmesi Kit 2'li 59 TL, Nakış Kasnağı Seti 2'li 39,50 TL, Tığ Seti 7'li 32,50 TL, Punch İğne Seti 3'lü 32,50 TL, Mezura 9,75 TL, Punch Nakışı Kiti 89 TL, Bölmeli Dikiş Kutusu 55 TL,

Çorap / Patik Şişi 5'li 7,50 TL, Misinalı Çelik Şiş 9,75 TL, Örgü Şişi 2'li 7,50 TL, Ebru Seti 129 TL, Tuval 34,50 TL, Ahşap Boyanabilir Kasa 24,50 TL, Fırça Seti 3'lü 25 TL, Akrilik Boya 25 TL, Bahariye Halı Şönil Kabartma Halı 599 TL, Newoman accessories Evrak ve Laptop Çantası 199 TL, Newoman accessories Makyaj Çantası 69 TL, Newoman accessories El Çantası 49 TL, Newoman Accessories Makyaj Çantası ve Kalemlik 29 TL, M. Botti Studio's Kapitone Erkek Mont 299 TL,

M. Botti Studio's Yarım Fermuarlı Kapüşonlu Erkek Sweatshirt 299 TL, Dofi Kadın Termal Tayt 49 TL, Letoon Erkek Spor Ayakkabı 249 TL, Kadın Yüksek Taban Spor Ayakkabı 165 TL, Akınalbella Çocuk Kürklü Eva Çizme 139 TL, Kadın Renk Geçişli Şal 79 TL, Kadın Simli Bere 34,50 TL, Erkek Bere 34,50 TL, Kadın Kışlık Terlikler 37,50 TL, Erkek Kışlık Terlikler 44,50 TL olarak raflarda yerini alacak.

Bim 11 Kasım aktüel kataloğu içeriğinde yer alan Züccaciye ve Mutfak grubunda yer alan fırsat ürünleri ise; Glass in love Bitki Çayı ve Kahve Demliği 159 TL, Bonera Kapaklı Balık Tavası 129 TL, Kızartma Tenceresi 119 TL, Lav Tuana 3'lüMeşrubat Bardağı 42,50 TL, Colorina Dik Kenarlı Ayaklı Sunumluk 49,50 TL, Standlı Love Desenli 4'lü Porselen Kupa Seti 149 TL, Chef's Sahan 69 TL, Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet 26,50 TL, Buzdolabı Organizeri Dik Sepet 21,50 TL, Okyanus Home Ölçülü Narenciye Sıkacağı 29,50 TL, Saban Nem Alıcı Aparat 29,50 TL, Saban Nem Alıcı Yedek Tablet 29,50 TL'den satışa sunulacak.

BİM aktüel ürünler kataloğunun son sayfasında ise minikleri sevindirecek eğitici ve öğretici oyuncaklar var.

BİM'de bu hafta; Karma Oyuncaklar 39,50 TL, Sluban Eğlenceli Bloklar 39,50 TL, İş Kültür Yayınları Hikaye Kitapları 17,50 TL, Parıltı Küçük Dahiler Çıkartmalı Aktivite Kitapları 17,50 TL, Martı Çocuk Matematik Ünite Hikayeleri ve Şifreleri 9,75 TL, Polly Pocket Arkadaşları 34,50 TL, Animasyon Balon Seti 14,50 TL, Dede Çay Seti 99 TL, Pilsan Doktor Seti 79 TL, Resim Defteri 25×35 cm 22,50 TL, Hikaye Kitapları 12,50 TL, Boyama Kitabı 12,50 TL, Lisanslı Balon 6'lı 8,50 TL.

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