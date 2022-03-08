A101'de bu hafta neler var? A101 10 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğu

8 Mart 2022 Salı 13:22 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 13:22

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101'de bu hafta için hazırlanan indirimli ürünlerde Kadınlar Günü teması öne çıkıyor. Mart ayının ilk kataloğunu yayınlayan A101 aktüel ürünlerde bu hafta Waffle makinesi, buharlı kırışık giderici, Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül, Dijital göstergeli termos gibi birçok ürün uygun fiyattan satılacak. İşte A101 10 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Elektronik, bahçe dekorasyonu, tekstil, züccaciye, mobilya ve elektronik ürünleri geniş yer kaplıyor.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta yine kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. A101'de bu hafta; Toshiba 65" Ultra HD Android Tv, Samsung 43" 4K Crystal UHD Tv, Xiaomi Wi-fi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı, Lecoo HT401 Kulak Üstü Kablolu Gaming Kulaklık, SEG No-Frost Buzdolabı, Arzum Mono Mix Çubuk Blender, Flavel Buharlı Kırışık Giderici, Çamaşır Sepeti 30 Litre, Schafer Keyf-i Kahve Türk Kahve Makinesi, Kiwi Waffle Makinesi, Alora Garden Metal Oturma Grubu, Metaltex 3 Katlı Banyo Rafı Çeşitleri, JWIN 61 Tuşlu Org, Bayan Toparlayıcı Body, Pedallı Çöp Kovası 6 Litre ve Flavel Büro Tipi Buzdolabı gibi ürünler indirimli olarak satışa sunulacak.

A101 10 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektronik ürünlerin başında; 6,5 inç ekran, 4 GB Ram ve 64 GB dahili hafızalı, parmak izi okuyucu ve yüz tanıma sistemine sahip Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022 Cep Telefonu 2,199 TL, Piranha Led Işıklı Disko Topu 119 TL, Piranha Bluetooth Kulaklık 109 TL, Lecoo Kulak Üstü Kablolu Gaming Kulaklık 169 TL, Lecoo Gaming Mouse 89,95 TL ve Lecoo Kablosuz Mouse 49,95 TL olarak yer alıyor.

A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta muhteşem büyüklükte ve kalitede televizyonlar satışa sunulacak. Bu ürünlerin başında ise 2 yıl Vestel servis garantili ücretsiz teslimat ve montaj avantajı ile sizlere sunulacak olan 4K Smart tv özellikli, dahili wifi, dahili uhd uydu alıcılı, wirelles display, Youtube ve Netflix uygulamaları ile dikkat çeken Toshıba 65″ Ultra Hd Android TV 9,499 TL fiyatıyla yer alıyor. Diğer televizyonlar ise Samsung 43″ Crystal 4K UHD TV 7,999 TL ve Onvo 32″ Uydu Alıcılı Android Smart Led Tv 2,299 TL fiyatla alıcı bekliyor.

A101 Market Bu Hafta Beyaz Eşya grubunda sizlere büyük indirimlerle 4 adet fırsat ürünü sunacak. A101 aktüel kataloğunun Beyaz Eşya grubunda bu hafta; 402 litre net hacime sahip olan SEG No-Frost Buzdolabı 4,599 TL, 15 program, 15 dakika hızlı yıkama, ön yıkama, çocuk kilidi özellikli SEG 9 KG Çamşır Makinesi 3,499 TL, SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 2,999 TL, Flavel Büro Tipi Buzdolabı 1899 TL'den satışa sunulacak.

Ayrıca elektronik ev ve mutfak aletlerinde; Arzum Monomix Çubuk Blender 269 TL, KİWİ markası ile 2 yıl garantili 5 hız ayarına sahip Kiwi El Mikseri 139 TL, Emniyet kilitli kapaklara sahip olan yanmaz ve yapışmaz waffle plaklı, aşırı ısınmaya karşı koruma sistemli Kiwi Waffle Makinesi 199 TL, Kiwi Dijital Göstergeli Termos 99,95 TL, SCHAFER markası ile 2 yıl garantili taşmayı önleyen sesli ve ışıklı uyarı sistemli, 2 farklı pişirme fonksiyonu ve 4 fincan kapasiteli, közde pişirme özellikli Schafer Keyf-i Kahve Türk Kahvesi Makinesi 399 TL olarak raflarda yerini alacak.

A101'de bu hafta kişisel bakım grubunda yer alan ürünler ise şöyle: Flavel Buharlı Kırışık Giderici 199 TL, Aprilla Saç ve Sakal Düzeltici ve Vücut Bakım Cihazı 169 TL, Aprilla Erkek Bakım Seti 179 TL, Aprilla 2'si 1 Arada Saç Şekillendirici 119 TL, Felix Smarta Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül 159 TL,

A101 10 Mart 2022 kataloğunda bahar aylarının gelmesiyle birlikte Balkon ve Bahçe Ürünleri de yer alıyor. Bu ürünler; Alora Garden Metal Oturma Grubu 3.499 TL, Alora 4 Sandalyeli Garden Rattan Görünümlü Cam Tablalı Masa 3.199 TL, Alora Garden Yatarlı 3 Kişilik Salıncak 2.999 TL ve Alora Garden Askılı Salıncak 1.699 TL olarak müşterinin alımına sunulacak.

A101 aktüel ürünler kataloğunun züccaciye grubunda; Cem Nero 3'lü Tava Seti 179,95 TL, Nehir Döküm Kek Kalıbı 99,95 TL, Rooc 6'lı Meyve Bıçağı Seti 19,95 TL, Kesme Tahtası 19,95 TL, Yuvarlak Kase 14,95 TL, Mikser Tası 14,95 TL, Kapaklı Badya 14,95 TL, Yuvarlak Saklama Kabı 14,95 TL, Kare Saklama Kabı 14,95 TL, Rende 14,95 TL, Büyük Boy Yağdanlık 14,95 TL, Cam Matara Çeşitleri 24,95 TL, LAV Ölçü Bardağı 8,50 TL, Cam Kavanoz ve Limon Sıkacağı 7,50 TL, Kulplu Pipetli Cam Bardak 6,50 TL, Yağlık-Sosluk 7,95 TL'den satılacak.

A101 kataloğunun dekorasyon ve ev eşyası kapsamında hazırlanan ürünleri; Aynalı Banyo Dolabı 279,95 TL, Ütü Masası 199,95 TL, Kanatlı Kurutmalık 129,95 TL, Banyo 5'li Set 149,95 TL, Klozet Fırçası 24,95 TL, Metaltex 3 Katlı Banyo Rafı Çeşitleri 39,95 TL, Kilitli Vantuzlu Banyo Ürünleri 22,50 TL, Kirli Çamaşır Sepeti 79,95 TL, Çamaşır Sepeti 30 Litre 39,95 TL, Pedallı Çöp Kovası 24,95 TL, Organizer Sepet 19,95 TL, Mandal Sepeti 9,95 TL olarak satışa sunulacak.

A101'in Tekstil ve Giyim ürünlerinde ise Kadife Kaymaz 5 metre Salon Halısı 249 TL, Kadife Kaymaz 3 metre Salon Halısı 149 TL, Bayan Parlak Tayt 39,95 TL, Bayan Toprlayıcı Body 39,95 TL, Silk&Blue Bayan Dantelli Kaplı Sütyen 29,95 TL, Silk&Blue Erkek Desenli Boxer 13,95 TL, Juno Bay – Bayan Çift Tokalı Terlik 37,95 TL, Juno Bayan Tek Tokalı Terlik 37,95 TL olarak perşembe gününden itibaren raflarda yerini alacak.

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