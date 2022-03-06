6 Mart 2022 Pazar 11:51 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 11:51

BİM 8 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda kişisel bakım ürünlerinde yapılan indirimler dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta Natural Bebek Bezleri ve temizlik malzemelerinde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de bu hafta Salı gününden itibaren geçerli olacak kampanyada Haftanın Önerileri etiketi ile deterjanlarda indirimler var. İşte BİM Salı kataloğunda yer alan aktüel ürünler

BİM 8 MART 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu Salı; 32'li Tuvalet Kağıdı, Ahşap Temizleyici, 90'lı Tablet Diş Macunu, Konsantre Yumuşatıcı, Bulaşık Makinesi Tableti, 2'li Bulaşık Makinesi Temizleyicisi, Losyon Sıvı Bulaşık Deterjanı, Mikro Fiber Temizlik Bezi, Bulaşık Makinesi Kokusu, Kremalı Gofret, Reçel Çeşitleri, Sarımsak Turşusu, Petibör Bisküvi gibi birçok ürün uygun fiyattan satışa sunulacak. İşte bu hafta Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu Salı Omo 7,5 Kg Toz Deterjan 79,90 TL, Pofu Dev Kağıt Havlu 8,90 TL, Agu Baby 56'lı Islak Havlu 5,75 TL, Dentbo Bambu Diş Fırçası 15,90 TL, Blume 32'li Tuvalet Kağıdı 68,90 TL, Bebem Natural Bebek Bezleri 109 TL, Calgon 650 gr Kireç Önleyici 21,90 TL, Asperox 4 Litre Temizlik Sıvısı 29,90 TL fiyatla raflarda yerini alacak.

BİM'de bu hafta Bebek bezlerinde de indirim var. 90 adet maxi, 72 adet junior ve 60 adet extra large Bebem Natural bebek bezleri 109 TL'den satışa sunulacak.

Ayrıca bulaşık makinesi kokusu 6,50 TL, Bulaşık makinesi temizleyicisi ise 5,90 TL, Fakir 1000 ml Ahşap Temizleyici 11,90 TL, T-Brush 90'lı Tablet Diş Macunu 39,90 TL, ABC 750 ml Konsantre Yumuşatıcı 18,90 TL, Parex 3'lü Mikro Fiber Temizlik Bezi 16,90 TL, Bind Activit Bulaşık Makinesi Kokusu 6,50 TL, Molped 18'li Antibakteriyel Gece Ped 24,90 TL, Jenny & Willy 60'lı Islak Tuvalet Kağıdı 9,90 TL ve Mr.Green 2'li Selülozik Bulaşık Süngeri 6,90 TL olarak satılacak.

BİM 8 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğundaki hijyen grubu ürünlerin devamında ise Domestos 1850 ml ve 1500 ml Cif Krem 36,90 TL, Molped 28'li Antibakteriyel Günlük Ped 12,90 TL, Molped 26'lı Antibakteriyel Normal Ped 24,90 TL, Ultra Fresh 80 Yaprak Temizleme Mendili 19,90 TL, Marc 1000 ml Banyo ve Mutfak Temizleyici 19,90 TL, Bind Activit 100'lü Bulaşık Makinesi Tableti 69,90 TL, Bind Activit 2'li Bulaşık Makinesi Temizleyicisi 5,90 TL, Fairy 2×1000 ml Losyon Sıvı Bulaşık Deterjanı 34,90 TL ve Dalan 3×160 gr Geleneksel Zeytinyağlı Pirina Sabunu 9,90 TL olarak müşteriye sunulacak.

BİM'de bu hafta atıştırmalık ve gıda grubunda Ülker marka ürünler geniş yer kaplıyor. Çikolata, Bisküvi, Atıştırmalıklar, Reçeller ve İçecek grubunda çeşitli ürünler Salı günü satışa sunulacak.

BİM 8 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğunun gıda sayfasında; Ülker 60 gr Kare Çikolata 7,25 TL, o 20 gr Çikolatalı Draje 2,50 TL, ker 135 gr Badem Kraker 4,90 TL, sin 200 gr Kremalı Gofret 6,90 TL, ker 65 gr Fındıklı Çikolata 7,50 TL, ker 750 gr Finger Bisküvi 22,90 TL, Obsesso 250 ml Soğuk Kahve 7,90 TL, Vivident 30 gr Vitaminli Sakız 5,90 TL, Ozmo Club 30 gr Kakaolu Kek 2,25 TL, 9 Kat Tat 39 gr Kremalı Gofret 1,50 TL,

Melis 180 gr Sarımsak Turşusu 9,90 TL, Ülker 800 gr Petibör Bisküvi 22,90 TL, Dankek 200 gr Kakaolu Baton Kek 9,90 TL, Kekstra 40 gr Portakallı Jöleli Kek 2,10 TL, Ülker 50 gr Peynirli Çubuk Kraker 2,25 TL, Balparmak 460 gr Narenciye Balı 45,90 TL, Fiskokrem 800 gr Fındık Kreması 36,90 TL, Oslo 45 gr Kırmızı Kadife Donut Kek 2,25 TL, Dankek 160 gr Lokmalık Kakaolu Kek 8,95 TL,

Hanımeller Asorti 150 gr Pasta Bisküvi 5,90 TL, Çokokrem 40 gr Kakolu Fındık Kreması 4,25 TL, Haribo Mega Party 200 gr Yumuşak Şeker 8,90 TL, Porleo Max 245 gr Kremalı Kakaolu Bisküvi 8,90 TL, Luna 28 gr Çikolata Kaplı Pirinç Patlaklı Bar 2,25 TL, İkram 84 gr Çikolata Kremalı Sandviç Bisküvi 3,90 TL, İlkgün 350 gr Reçel Çeşitleri 16,90 TL,

Luppo 182 gr Çikolata Kaplamalı Sandviç Kek 8,95 TL, Bumbo 110 gr Portakal Aromalı Kakaolu Bisküvi 4,90 TL, Süsse 3×80 gr Esmerim Kremalı Kakaolu Bisküvi 7,90 TL, Albeni 36 gr Karamelize Bisküvili Çikolata Kaplı Bar 2,50 TL, Rodeo 50 gr Çikolata Kaplı Yer Fıstıklı Karamelli Nugalı Bar 2,90 TL ve Biskrem 200 gr Kakao Dolgulu Bisküvi 7,90 TL olarak yer alıyor.