7 Mart 2022 Pazartesi 12:29 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 12:29

ŞOK'a bu hafta gelecek olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan spor ekipmanları kapsamında çeşitli ürünler yer alıyor. Bu hafta dijital göstergeli termos 119,00 TL fiyatıyla dikkat çeken aktüel ürünler arasında yer alıyor. Ayrıca su matarası ve pilates aksesuarları uygun fiyattan satılacak. Peki ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 9 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

9 Mart Şok aktüel kataloğunda Spor ve Egzersiz ürünleri geniş yer kaplıyor.

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında spor malzemelerinde; Ebru Rulmanlı Etlama İpi 29,95 TL, 65 cm Pilates Topu 129 TL, 20 cm Pilates Topu 29,90 TL, Egzersiz Seti 59,90 TL, 3'lü Loop Bandı 34,95 TL. 3'lü Pilates Bandı 39,95 TL, Egzersiz Tekerleği 59,90 TL. Pilates Çemberi 89,90 TL, Katlanabilir Egzersiz Minderi 129 TL, Pilates Matı 169 TL ve Flex Bar 129 TL'den satılacak.

ŞOK 9 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğunun Züccaciye ve Mutfak ürünleri grubunda 700 ml Titiz Detox Matara 24,95 TL, 2'li Borcam Fırın Set 69,90 TL ve 500 ml Colorado Dijital Göstergeli Termos 119 TL ve Borcam ikili fırın set ise 69,90 TL'den alıcı bekliyor.

ŞOK'ta bu hafta kişisel bakım kapsamında; Mr.Knife Burun Kılı Alma Cihazı 24,95 TL, Mr.Knife Saç ve Sakal Kesme Makinesi 89,90 TL'den satılacak.

Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak ŞOK kataloğundaki giyim ürünleri Slazenger Erkek Ribanalı Eşofman Altı 79,90 TL, Slazenger Erkek Kapüşonlu Sweatshirt 89,90 TL. Slazenger Erkek Spor Ayakkabı 159 TL, Ayakkabı Çekeceği 19,95 TL ve Spor Tayt 29,95 TL'den satılacak.

ŞOK'ta bu hafta çocuklar için hazırlanan aktüel ürünlerde; Dart Seti 43 cm 99,90 TL, Hot Wheels Aeabalar 24,95 TL, Chelsea Bebek ve Seyahat Aksesuarları 79,90 TL, Lisanslı 250 Parça Puzzle 14,95 TL ve Justice League Mini Karakterler 11,95 TL'den raflarda yerini alacak.

ŞOK'ta bu hafta 25 TL üstü alışverişlerinizde 12'li Nestle 1927 Gofret için 19 TL ve 400 gram Sek Taze Beyaz Peynir için de 19 TL kampanya fiyatı sunuluyor.

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