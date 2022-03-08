BİM'de bu hafta neler var? BİM 11 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğu

8 Mart 2022 Salı 14:18 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 14:18

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta indirimli ürünlerin satılacağı aktüel kataloğunda birbirinden uygun fırsat ürünleri yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; soğuk sıcak üfleme özellikli Kumtel Fanlı Isıtıcı, 2 farklı televizyoni Krep Tavası ve Tamir Seti gibi çeşitli ürünlerde indirim fırsatları yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler gelecek? İşte BİM 11 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğu.

BİM 11 MART 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM 11 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğunda; elektronikten züccaciyeye; tamir&bakım ürünlerinden duvar boyalarına, teknolojiden elektrikli ev aletlerine, züccaciye ve mutfak ürünlerinden, Tadilat ve bakım ürünlerine kadar birçok ürün uygun fiyattan satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta teknoloji grubunda yer alan ürünler dikkat çekiyor. Woon 43″ HD Android Smart Led Tv 3,999 TL, Yine Woon markası ile 2 yıl garantili dahili uydu alıcılı dijital ses çıkışlı USB ve HDMI girişlere sahip smart özellikli 2 yıl garantili Woon 55″ HD Smart Dual Tv 5299 TL, KUMTEL markası ile 2 yıl garantili 3 farklı kademede kullanım, soğuk sıcak üfleme özellikli Kumtel Fanlı Isıtıcı 149 TL ve çok daha fazlası Cuma gününden itibaren Bim Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak.

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda bahar aylarının geliyor olmasıyla birlikte evlerinizi yenilemek için gerekli boyalar ve boya malzemeleri yer alıyor.

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda Züccaciye ve Mutfak ve Ev Gereçleri ile Tadilat ve Tamirat işlerinde kullanılmak üzere çeşitli ürünler yer alıyor. İşte 11 Mart 2022 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...

Bu cuma BİM'de Tadilat ürünleri kapsamında; Pense-Yankeski-Kargaburun 69,90 TL, Tornavida 5'li Set 49,90 TL, Allen Anahtar Seti 39,90 TL, Silikon Tabancası ve Silikon 49,90 TL, Ahşap Saplı Çekiç 29,90 TL, Montaj Tamir Seti 167 Parça 29,90 TL, Demir Testere Kolu 29,90 TL, Lavabo Açma Sustası 29,90 TL, Halı Kaydırmaz Bant 10 Metre 14,90 TL, Cırt Kelepçe Seti 14,90 TL,

Profesyonel Yer Fırçası 14,90 TL, Hızlı Yapıştırıcı ve Aktivatör Yapıştırıcı 19,90 TL, Profesyonel Oto Fırçası 19,90 TL, Sabit Metal 120 cm Sırık 16,90 TL, Plastik Çekpas 18,50 TL, Pencere Emniyet Kilidi 13,90 TL, Gri 10 metrelik Tamir Bandı 13,90 TL, Kontrol Kalemi ve Elektrik Bant Seti 13,90 TL'den satılacak.

BİM aktüel ürünler kataloğunda bahar temizliği yapacak olan müşterileri sevindirecek malzemeler ise; Permolit 10 Kg Tavan Boyası 99,90 TL, Permolit 10 Kg İç Cephe Boyası 199,90 TL, Boyacı 5'li Seti 39,90 TL, Çok Amaçlı 35 Litre Tekne Kova 59,90 TL, Sprey Boya 19,90 TL, Derz Kazıma Aparatı 19,90 TL,

Derz Tamir Dolgusu 19,90 TL, Elastik 16 Litre Kova 39,90 TL, Boyacı Spatulası 9,90 TL, Polosmart 3 USB 3'lü Akım Korumalı Priz 99,90 TL, Nilson Anahtar-Priz 9,90 TL, Duvar Kağıdı 59,90 TL, Duvar Kağıdı Tutkalı 14,90 TL, Takım Çantası 49,90 TL, Sağlam yapılı 4+1 Merdiven 179 TL, Kapüşonlu Yağmurluk 69,90 TL, Erkek Trekking Ayakkabı 79,90 TL olarak raflarda yerini alacak.

BİM'de bu hafta Mutfak ve Züccaciye ürünleri kapsamında; Chef's Krep Tavası 59,90 TL, Chef's Pro Karnıyarık Tenceresi 129 TL, Kumtel Fanlı Isıtıcı 149 TL, Bonera Ocak Üstü Döküm Tost Makinesi 119 TL, Benante Kalp Şekilli Sunum Tabağı 29,90 TL, Benante 3 Bölmeli Kahvaltı ve Çerez Tabağı 24,90 TL, Benante Büyük Salata Tabağı 29,90 TL,

Lav 375 cc Kilitli Saklama Kabı 17,90 TL, Lav 400 cc Kilitli Saklama Kabı 18,90 TL, Lav 720 cc Kilitli Saklama Kabı 22,90 TL, Lav 1150 cc Kilitli Saklama Kabı 26,90 TL, Ahşap Karma Patiseri Ürünleri 19,90 TL, Saplı Gırgır 19,90 TL, Paşabahçe Kalp Gravürlü 6'lı Cam Kase 27,50 TL, Yuvarlak Banyo Taburesi 26,50 TL, Çay Bardağı 6'lı Set 19,90 TL'den satışta olacak.

ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 9 Mart 2022 kataloğu

A101'de bu hafta neler var? A101 10 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM 8 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğu