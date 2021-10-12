A101'de bu hafta neler var? A101 14 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

12 Ekim 2021 Salı 12:31 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 12:31

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan aktüel ürünleri belli oldu. A101'de bu hafta elektronik, beyaz eşya ve dekoratif ürünlerin yanı sıra bebek ürünleri de yer alıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta anneler ve anne adaylarına özel; mama önlüğü, body, ağız mendili, pijama takımı, alt, örme yelek ve banyo eldiveni yer alıyor. İşte A101 14 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA...

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta kırtasiye ürünlerinden elektroniğe, tekstilden züccaciyeye, oyuncaktan gıdaya bir çok ürün yer alıyor.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta; Singer 6160 Dikiş Makinesi, Samsung VC07R302MVB/TR Cyclone Süpürge, SEG Çamaşır Makinesi, Arzum Cookart Eco Midi Fırın, Bebek Triko Battaniye, Piranha Full HD Aksiyon Kamerası, Piranha Araç Tipi El Süpürgesi, Silikon Saplı Ahşap Servis Gereçleri, Bebek Welsoft Nohut Battaniye, Piranha Oto Multimedya Sistemi, Piranha Full HD Araç Yol Kayıt Kamerası gibi ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor.

A101'de bu hafta uygun fiyata birçok mutfak eşyası, beyaz eşya, küçük ev aletleri, elektronik ve bebek ürünleri yer alıyor.

A101 14 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin başında elektronik ürünler göze çarpıyor.

A101'de bu hafta geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektronik ürünlerde Toshiba 50″ 4K Android Smart Led Tv Vestel güvencesi ile birlikte 4099 TL fiyatla A101'de. Bu ürünü takip eden diğer bir fırsatta HI-LEVEL 39″ Uydu Alıcılı Led Tv 1749 TL fiyatla yer alıyor.

A101 aktüel ürünler kataloğunda; Singer 6160 Dikiş Makinesi 1.199 TL, Samsung Cyclone Süpürge 749 TL, 3 yıl garantili Arzum Cookart Eco Midi Fırın 479 TL, Kiwi Çubuk El Blender 85 TL, Homend El Blender Seti 219 TL, Aprilla Kulak ve Burun Kılı Kesma Makinesi 14,95 TL, ve Aprilla Şarjlı Saç Kesme Makinesi 119 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

A101'de bu hafta geçerli olacak aktüel kataloğunda yer alan elektronik ürünler arasında en dikkat çekici olanıları ise Lenovo Ideapad 114ADA05 Notebook 2999 TL, Reeder P13 Blue Max L2022 Cep Telefonu 1699 TL'den satışa sunulacak.

A101 14 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğundaki beyaz eşyalarda; SEG markalı olarak sunulan SEG SRF / ST 283 Buzdolabı 2.099 TL. SEG SBM 4001 / BM 4001 4 Programlı Bulaşık Makinesi 1.799 TL ve ayrıca SEG SCM 9100 / CM 910 Çamaşır Makinesi 2.099 TL, Regal DD 143 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 999 TL.

A101'de bu hafta tekstil ve züccaciye ürünleri de geniş yer kaplıyor. Emboss banyo klozet takımı 2 parça olarak 49,95 TL, Bebek bezi, temizlik ürünleri, atıştırmalıklar ve gıda ürünleri de 14 Ekim itibarıyla A101'de.

Züccaciye ürünleri ise başlıca şöyle: Keramika Kahvaltı Seti 19 Parça 119,95 TL, Üç Ayaklı Cam Kase ve Çerezlik 3,50 TL, Silikon Saplı Ahşap Servis Gereçleri 7,95 TL, Cips ve Mısır Kovası 4,95 TL, Metaltex Renkli Metal Süzgeç 19,95 TL, Paşabahçe Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı 49,95 TL, Kek ve Fırın Kabı Çeşitleri 22,50 TL, Matara 750 cc 4,95 TL ve Vera Yuvarlak / Oval Kase 6,50 TL'den alıcı bekliyor.

A101 aktüel ürünler kataloğundaki bebek tekstili kapsamındaki ürünler arasında; Bebek Anne Yanı Yatağı 49,95 TL, Bebek Emzirme ve Destek Minderi 44,95 TL ve Bebek Lastikli Penye Çarşaf 16,95 TL, Bebek Nevresim Seti 32,95 TL, Bebek Welsoft Nohut Battaniye 24,95 TL, Bebek Triko Battaniye 24,95 TL, Bebek Yorganı 37,50 TL, Bebek Kundak Banyo Havlusu 19,95 TL fiyatıyla yer alıyor.

A101 14 Ekim 2021 kataloğuna ayrıca Silk&Blue Bebek Havlu Çorap 2'li 6,95 TL, Bebek Hastane Çıkışı 5'li 29,95 TL ve Silk&Blue Bebek Külotlu Çorap 7,95 TL, Bu hafta ayrıca Bebek Beyaz Çıtçıtlı Body Atlet 2'li 16,95 TL, Silk&Blue Kız Bebek Dantelli Çıtçıtlı Body Atlet 9,95 TL, Bebek Triko Örgü Patik 4,95 TL, Giderli Şeffaf Bebek Küveti 45 TL, Su Kovası 17,50 TL VE Şeffaf Kulplu Maşrapa 4,50 TL fiyatla satışa çıkıyor.

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