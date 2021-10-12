BİM'de bu hafta neler var? BİM 15 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

12 Ekim 2021 Salı 13:33 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 13:33

BİM 15 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'de bu Cuma, farklı türde ürünlerde sürpriz indirimler var. BİM aktüel ürünler broşüründe mutfak için ihtiyaç olabilecek ürünler yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta neler var? BİM'de bu hafta uygun fiyatlarla satışa sunulacak ürünler arasında; Şık demlik ve fincan, Mısır patlatma tavası, kurabiye kalıpları, 2 askılı dilsiz uşak, kadın spor ayakkabı ve tayt çeşitleri ile oyuncaklar yer alıyor. İşte BİM'de Salı aktüel kataloğunun fırsat ürünleri.

BİM 15 EKİM 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

15 Ekim BİM aktüel ürünler Kataloğunun dikkat çeken ürünleri arasında; Dijitsu 40" Full HD Uydu Alıcılı Televizyon, Philips Süpürge, Jabra Kablosuz Kulaklık, Fakir Buharlı Temizleyici, HP Wifi Yazıcı, HP Kablolu Klavye ve Mouse Seti, Stanley Termos, Fakir Bakım Seti, Dexi Taşınabilir Şarj Aleti, Hometech Elektronik İhtiyaç Çantası, Fakir Chaiwan Çay Makinesi, Schwartz Kablosuz Profesyonel Saç Kesme Makinesi, Kumtel Mini Fırın, Heifer Işıklı Kettle, Hobby Life Basamaklı Tabure, 3 Katlı Modern Ayakkabılık yer alıyor.

BİM'de bu hafta için indirimli ürünlerin satılacağı aktüel kataloğunda muhteşem ürün ve kampanyalarla birlikte birbirinden uygun fiyata tekstil, mutfak ve oyuncak gibi ürünler yer alıyor.

BİM'de bu hafta müşterileri çok sayıda elektrikli ev aleti grubundan aktüel ürünler karşılıyor. Ankastre Fırın, Davlumbaz ve Ankastre Ocaktan oluşan Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 1599 TL, Kumtel Siyah Cam Set Üstü Ocak 449 TL, Kumtel Mini Fırın 249 TL, Kumtel tekli Elektrikli Ocak ise 109 TL'den satılacak.

BİM 15 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğunda; Dahili uydu alıcılı, 102 cm geniş ekrana sahip, 1 adet USB ve 2 adet HDMI girişli, 2 yıl garantili Dijitsu 40″ FullHD LED TV 1999 TL'den satılacak.

Bilgisayar aksesuarlarının da yer aldığı katalogta; Jabra Kablosuz Kulaklık 199 TL, Polosmart FS45 Kulaklık 89,90 TL, Wi-fi özellikli, renkli baskı alabileceğiniz, 2 yıl garantili HP Wifi Yazıcı 399 TL, HP Kablolu Klavye ve Mouse Seti 99 TL, Fakir Chaiwan Çay Makinesi 229 TL, Kahve Makinesi 249 TL, Heifer Işıklı Kettle 119 TL, Türk Kahvesi Makinesi 269 TL fiyatıyla müşteriye sunulacak.

BİM'in Cuma günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünler bu kadarla da kalmıyor.

HP X200 Kablosuz Mouse 89 TL, MTK Quad Core ARM işlemcili EBA TV uyumlu Hometech Tablet 999 TL, Dexim 10000 mAh Taşınabilir Şarj Aleti 49,90 TL, Hometech Elektronik İhtiyaç Çantası 109 TL, Polosmart Karaoke Mikrofon ve Işık Küresi 79,90 TL, Philips Süpürge 899 TL.

BİM kataloğundaki züccaciye ürünleri fırsatları arasında; Stanley Termos 229 TL. Chef's 28cm Wok Tava 49,90 TL. Yuvarlak Elek Süzgeç 7,50 TL, Kızartma Kevgiri 7,50 TL, Paşabahçe Toscana Şekerlik/Lokumluk 12,90 TL, Borcam Dikdörtgen Borcam Tepsi 26,90 TL, Cam Yağlık 24 ,90 TL, 12 litre kapasiteli Erzak Kabı 19,90 TL, Desenli Kahve Bardağı 2,95 TL, Benante Şık Demlik 59,90 TL, Şık Fincan 59,90 TL. Mısır Patlatma Tavası 9,90 TL, Kapaklı Silikon Buzluk 6,90 TL'den müşteriye sunulacak.

Güçlü buhar püskürtme ile kapsamlı temizlik imkanı sunan, deterjan gerekmeden temizleme imkanı sunan çok Fonksiyonlu Buharlı Temizleyici 399 TL fiyatıyla ev hanımlarını sevindirecek.

Bu Cuma Bim'de geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda çok sayıda tekstil ürünü de bulunuyor. Sporcu tişört 39,90 TL, Yüksek Bel Toparlayıcı Tayt 49,90 TL, Kadın Sporcu Atlet 34,90 TL, Kadın Sporcu Büstiyer 34,90 TL, Kadın 2'li Spor Çorap 7,90 TL, Kadın Spor Ayakkabı 69,90 TL, Kadın Kot Tayt 59,90 TL.

BİM'de bu hafta; Ayakkabı Kalıbı 8,90 TL, 2 Askılı Dilsiz Uşak 39,90 TL, 3 Katlı Modern Ayakkabılık 199 TL, Basamaklı Tabure 39,90 TL, Karma Mandal 14,90 TL ve Tek Fiyat Mutfak ve Banyo Ürünleri 3,95 TL'den raflarda yerini alacak.

Bu Cuma Bim'de geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda miniklere özel çok sayıda ürün bulunuyor.

BİM'de çocuklar için hazırlanmış aktüel ürünler; Oyuncak Tamir Seti 49,90 TL. Oyuncak Güzellik Masası 49,90 TL. Farklı renklerde Hulahop 12,90 TL. Oyuncak Dondurma Arabası 39,90 TL. 60 Parça Puzzle çeşitleri 9,90 TL. Piccolo Mondi Curtcurtlı Dart 34,90 TL.

Oyuncak Yarış Arabası 34,90 TL. Zeka Oyunları 19,90 TL. Etkinliklerle Minik Kodlama Kitapları 4,95 TL. Matematik Öğreniyorum Kitapları 5,90 TL. İkili Çeşitkenar Kuleler 44,90 TL. Farklı çeşitlerde Lisanslı Topl 12,50 TL. Piccolo Mondi Peluş Bileklik 19,90 TL fiyattan satışa sunulacak.

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