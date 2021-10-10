BİM 12 Ekim 2021 Salı aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var?

10 Ekim 2021 Pazar 13:07 - Güncelleme: 10 Ekim 2021 Pazar 13:07

BİM'e bu hafta Salı günü için gelen aktüel ürünler satışa sunuldu. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM markette bu Salı farklı türde ürünlerde sürpriz indirimler var. BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta Organik Bebek Takım, Ledolet Uzaktan Kumandalı Led Ampul, Kadın İp Askılı Organik Atlet gibi ürünler yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta neler var? BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda; Tuzlu karamelli bitter çikolata, soslu çerezler ve şekerlemeler uygun fiyattan satılacak. İşte BİM'de Salı aktüel kataloğunun fırsat ürünleri.

BİM 12 EKİM 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM Market 12 - 19 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu yayımladı.

BİM'de bu hafta için indirimli ürünlerin satılacağı aktüel kataloğunda birbirinden uygun atıştırmalıklar yer alıyor.

BİM'de bu haftanın aktüel ürünlerinde; organik giyim, gıda ürünleri ve kişisel bakım kapsamında ürünler yer kaplıyor. Organik Bebek Takım, Ledolet Uzaktan Kumandalı Led Ampul, Kadın İp Askılı Organik Atlet ve İpana Diş Macunu bu hafta BİM'de uygun fiyatla satışa sunulacak.

BİM 12 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğunda; Patito Acı Biber ve Limon Aromalı Patates Cipsi 135 gr 4,50 TL'den geliyor. Diğer üründe Banabi Wasabi Aromalı ve Soya Soslu Yer Fıstığı125 gr 6,50 TL'den satışa çıkıyor. Ayrıca Buono Acı Biberli Bitter Çikolata 70 gr 8,90 TL ve Eti Gong Pops Jalapeno Biberli Mısır ve Pirinç Patlağı 80 gr 4,50 TL fiyatla satılacak.

BİM'in Salı günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğundaki atıştırmalıklar bu kadarla da kalmıyor. Buono Tuzlu Karamelli Karamelli Bitter Çikolata 70 gr 8,90 TL'den alıcı bekliyor.

BİM kataloğundaki abur cuburlarda; Ülker Hanımeller Tuzlu Kurabiye 175 gr 3,75 TL fiyatla satışa çıkarken Patito Deniz Tuzlu Patates Cipsi 3×40 gr 3,95 TL'den satılıyor. Çaylı Tuzlu Kurabiye 400 gr 9,90 TL ve ayrıca Simbat Tuzlu Karışık Kuruyemiş 200 gr 6,50 TLTL'TL'den müşteriye sunulacak.

Patito Cheddar ve Ekşi Krema Aromalı Tırtıklı Patates Cipsi 135 gr 4,50 TL'den geliyor. elly Party Ekşi Yumuşak Şeker 45 gr 9,90 TL ve Karlıtepe Mandalina Aromalı Maden Suyu 6×200 ml 7,50 TL, Aroma Ekşi Elmalı İçecek 1 Litre 4,95 TL ve First Sensations Ahududu ve Karadut Aromalı Ekşi Sakız 27 gr 4,50 TL, Performans Ekşi Meyve Bar 2,95 TL'den satılacak.

BİM 12 Ekim 2021 Salı gününden itibaren geçerli olacak Bim Aktüel Kataloğu içerisinde yer alan fırsat ürünleri sırasıyla şöyle...

Organik Bebek Takım 2'li 36,90 TL

Organik Bebek Body 14,90 TL

Organik Bebek Yelek ve Patikli Pantolon Çeşitleri 19,90 TL

Desenli Organik Bebek Çorabı 6,90 TL

Kız-Erkek Çocuk Organik Atlet 2'li 24,90 TL

Organik Bebek Çorabı 2'li 4,95 TL

Kız-Erkek Çocuk Organik Külot 2'li 14,90 TL

Kız-Erkek Çocuk Organik Çorap 2'li 7,90 TL

Kadın Organik Büstiyer Takım 24,90 TL

Çocuk Organik Çorap 3'lü 9,90 TL

Kadın İp Askılı Organik Atlet 16,90 TL

Kadın Organik Külot 2'li 19,90 TL

Erkek Organik Atlet 24,90 TL

Erkek Organik Tekli Boxer 14,90 TL

Casilli Şortlu Büstiyer Takım 37,50 TL

Osram 8,5 W Led Ampul 9,90 TL

Ledolet Uzaktan Kumandalı Led Ampul 35,90 TL

İpana Diş Macunu 75 ml 17,90 TL

Oral-B Diş Fırçası 8,90 TL

Oral-B Diş İpi 25m 15,90 TL

Patito Acı Biber ve Limon Aromalı Patates Cipsi 135 gr 4,50 TL

Banabi Wasabi Aromalı ve Soya Soslu Yer Fıstığı125 gr 6,50 TL

Buono Acı Biberli Bitter Çikolata 70 gr 8,90 TL

Eti Gong Pops Jalapeno Biberli Mısır ve Pirinç Patlağı 80 gr 4,50 TL

Buono Tuzlu Karamelli Karamelli Bitter Çikolata 70 gr 8,90 TL

Ülker Hanımeller Tuzlu Kurabiye 175 gr 3,75 TL

Patito Deniz Tuzlu Patates Cipsi 3x40 gr 3,95 TL

Çaylı Tuzlu Kurabiye 400 gr 9,90 TL

Simbat Tuzlu Karışık Kuruyemiş 200 gr 6,50 TL

Patito Cheddar ve Ekşi Krema Aromalı Tırtıklı Patates Cipsi 135 gr 4,50 TL

Jelly Party Ekşi Yumuşak Şeker 45 gr 9,90 TL

Karlıtepe Mandalina Aromalı Maden Suyu 6x200 ml 7,50 TL

Aroma Ekşi Elmalı İçecek 1 Litre 4,95 TL

First Sensations Ahududu ve Karadut Aromalı Ekşi Sakız 27 gr 4,50 TL

Performans Ekşi Meyve Bar 2,95 TL

Patito Tatlı Patates ve Tarçın Aromalı Patates Cipsi 135 gr 4,50 TL

Bebeto Tatlı Temalı Yumuşak Şeker 75 gr 3,95 TL

Milka Çilekli Cheescake Dolgulu Çikolata 300 gr 19,90 TL

Halley Sütlü Çikolata Kaplamalı ve Muzlu Marshmallowlu Sandviç Bisküvi 210 gr 5,90 TL

Finike Zencefil Aromalı Gazoz 6x250 ml 11,50 TL

Meysu Ananaslı İçecek 1 Litre 4,95 TL

ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 13 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu!