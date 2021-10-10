ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 13 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu!

10 Ekim 2021 Pazar 13:06 - Güncelleme: 10 Ekim 2021 Pazar 13:06

ŞOK'a bu hafta gelecek olan aktüel ürünler raflarda yerini aldı. ŞOK'ta bu Çarşamba satışa sunulan aktüel ürünler, Ekim 19'una kadar raflarda bulunacak. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta New Line 3 Kişilik Gri Koltuk Kanepe 1.099 TL, Oertha Kitaplık 699 TL, Eko Çalışma Masası 219 TL ve Berceste Vestiyer Portmanto 319 TL fiyatla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda Ev ve işyerlerinde büyük ihtiyaç duyduğunuz hırdavat kapsamında ürünler yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte bu hafta ŞOK 13 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu!

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK'ta bu hafta mobilya ve el aletlerini züccaciye ürünleri, oyuncak çeşitleri ve temel tüketim malzemeleri takip ediyor.

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda; USSU markalı Aksesuarlı Lehim Tabancası 89,90 TL, 500W Avuç Taşlama 129 TL, 500W Darbeli Matkap 129 TL, 3.6V Vidalama 69,90 TL, Silikon Tabancası 37,95 TL ve 2+1 Tornavida Seti 17,95 TL olarak yer alıyor. Ayrıca Paketleme Bandı 4,99 TL ve Fonksiyonel Batarya Perlatörü 11,95 TL fiyatla satışa sunuluyor.

ŞOK Aktüel Ürünler kataloğunda mobilya ürünleri kapsamında; Evdemo Oertha Kitaplık 699 TL, Evdemo Berceste Vestiyer Portmanto 319 TL, Evdemo Eko Çalışma Masası 219 TL, Evdemo New Line 3 Kişilik Gri Kanepe 1099 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu haftanın aktüel ürünler fırsatlarında 1 adet kesme taşı hediyeli Ussu 500 watt Avuç Taşlama 129 TL. darbeli ve darbesi kullanım, tetik sabitleme, sağ ve sol kullanım özellikli Ussu 500 watt Darbeli Matkap 129 TL.

Açma kapama düğmeli Ussu Aksesuarlı Lehim Tabancası 89,90 TL. USB şarjlı 24 Parça Aksesuarlı Ussu 3.6 Volt Vidalama 69,90 TL. Açma kapama anahtarlı 2 adet mum silikon çubuk hediyeli Ussu Silikon Tabancası 37,95 TL, 1 adetdüz uçlu, 1 adet yıldız uçlu ve 1 adet kontrol kaleminden oluşan Ussu 2+1 Tornavida Seti 17,95 TL. Fonksiyonel Batarya Adaptörü 11,95 TL. Paketleme Bandı 4,99 TL fiyatla katalogta yer alıyor.

BİM 12 Ekim 2021 Salı aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var? 13 Ekim 2021 ŞOK Market kampanyasında; Yer Sofrası 69,90 TL, Sos Tavası Çeşitleri 19,95 TL, Cem Balık Tavası 79,90 TL, Titiz Ne Alırsan Bardak Çeşitleri 3,50 TL, 540 cc Paşabahçe İkili Bardak 10,95 TL. 26 cm Keramika Delta Makarna Tabağı 14,95 TL, Metal 3 Fonksiyonlu Baharatlık 5,95 TL, Metal Çok Amaçlı Kutu 6,99 TL ve Kadın - Erkek Kışlık Terlik 10,95 TL fiyatla ilk dikkat çeken aktüel ürünler oluyor.

Sos Tava çeşitleri 19,95 TL, Cem Balık Tavası 79,90 TL, Titiz Ne Alırsan Bardak çeşitleri 3,50 TL, 3 fonksiyonlu Metal Baharatlık 5,99 TL, Keramika Delta Makarna Tabağı 14,95 TL, Metal Çok Amaçlı Kutu 6,99 TL.

Şok aktüel ürünler kataloğunda minikleri sevindirecek türden ürünlere de yer verilmiş durumda.

ŞOK Aktüel Ürünler kataloğunda GoKidy markalı Oyuncak Çamaşır Makinesi 19,95 TL, Sök Tak Araba 19,95 TL ve Tamir Çantası 24,95 TL fiyatla müşterinin alımına sunulacak.

ŞOK 13 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğunda Mis Meyveli Yoğurt 3,45 TL. Mis Laktozsuz Süt 5,75 TL. Eti Balık Kraker 1,45 TL. Eti Cicibebe 7,95 TL. Eti Burçak Kurabi Ayçörekli 3,45 TL. Eti Tutku Bold 3,75 TL. Eti Canga Gold 2,95 TL fiyatla raflarda yerini alacak.

Palmolive Duş Jeli %30 indirimli olarak sadece 13,95 TL. Hope Saç Boyası çeşitleri 9,95 TL. Organix Soyulabilir – Yıkanabilir Maske 10,95 TLi, Fırça hediyeli Signal White Diş macunu 16,90 TL. Pril Sıvı Bulaşık Deterjanları çeşitlerinde %20 indirim uygulanacak.

ŞOK'ta haftanın fırsatlarında 25 TL üstü alışverişlerde 1200 ml Yumoş Konsantre Yumuşatıcı için 18 TL ve 220 gram Aytaç Fermente Sucuk için 16 TL indirimli fiyat olacak.