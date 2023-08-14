A101'de bu hafta neler var? A101 17 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğu

17 Temmuz A101 kataloğundaki aktüel ürünler belli oldu. A101'de bu hafta perşembe günü için hazırlanan katalogta; Elektrikli Bisiklet, Bisiklet, Çok Amaçlı Modern Ev Eşyaları, Ev Tekstili, Giyim, Züccaciye, Mutfak Ürünleri ve Harika Oyuncaklar yer alıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta; Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 12,490 TL fiyatıyla öne çıkıyor. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte 17 Temmuz A101 kataloğu 2023

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in 17 Temmuz Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Tost makinesi, vantilatör, elektrikli süpürge,ayak masaj aleti, elektrikli moped, 3'lü koltuk, berjer, akülü araba, Yağsız fritöz Airfryer gibi ürünlerde sürpriz indirimler var.

A101'de bu hafta; Teknoloji ürünleri, Beyaz Eşya, Elektrikli Ev Aletleri, kamp malzemeleri, Modern Ev Eşyaları, Züccaciyeye ve Mutfak Ürünleri, Ev Tekstili ve Giyim ürünleri indirimli olarak satılacak.

A101 Aldın Aldın etiketi ile hazırlanmış olan kataloğun ilk sayfasında elekrtonik ev eşyaları yer alıyor. Bu ürünler; 4K Ultra HD dahili uydu alıcılı, Android işletim sistemli, 3 yıl Vestel servis garantili Toshiba 55″ Ultra HD Android TV 12499 TL, Dahili uydu alıcılı Toshiba 32″ Uydu Alıcılı Smart Led TV 4999 TL, Webos işletim sistemli, 4 çekirdekli işlemcili, 1 GB Ram ve 8 GB dahili hafızaya sahip Onvo 43″ Full HD Webos Smart Led TV 6299 TL'den satışa sunulacak.

A101 17 Temmuz 2023 aktüel kataloğunun ilk sayfa detayında bu haftada bizleri Teknoloji grubunda harika ürünler karşılıyor. Teknoloji grubunda yer almış fırsat ürünlerinin devamında; Parmak izi okuyucu ve yüz tanıma sistemli 2 GB Ram ve 32 GB Dahili hafızalı Reeder Blue Max Lite 2022 Cep Telefonu 2099 TL, GoSmart Bluetooth Kulaklık 169 TL, Işıklı Bluetooth Hoparlör 129 TL, Lenovo Kulaklık 69,95 TL, Hikvision 16 GB USB Bellek 59,95 TL, Hikvision 32 GB USB Bellek 79,95 TL'den yer alıyor.

A101 kataloğunda yer alan elektronik ev eşyaları grubunda; Kiwi Çubuk El Blender 279 TL, Kiwi Yağsız Fritöz Airfryer 1699 TL, Simfer Midi Fırın 899 TL, Schafer Tostkeyfi Tost Makinesi 799 TL, Philips Cyclone Süpürge 2799 TL, Kiwi Seramik Tabanlı Ütü 399 TL, Homend Royaltea Çay Makinesi 599 TL, Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 799 TL'den satılacak.

Beyaz eşya grubunda ise; 15 program ve 15 dahika hızlı yıkama özellikli 1000 devirli 7 KG çamaşır yıkama kapasiteli SEG Çamaşır Makinesi 6999 TL, Led göstergeli, Çocuk kilidi su taşma emniyeti, 6 programlı, zaman erteleme, 12 kişilik bulaşık yıkama kapasiteli SEG Bulaşık Makinesi 7299 TL, Çift kapılı SEG No-Frost Buzdolabı 11499 TL, Flavel 3 Çekmeceli Dondurucu 2999 TL fiyattan sipariş bekliyor olacak.

A101'de bu haftanın öne çıkan ürünlerinde Dolu 12V Akülü Kumandalı Araba 2999 TL, Çift Amortisörlü 29 Jant Bisiklet 3790 TL, OLA Alüminyum Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 12490 TL'den satılacak.

17 Temmuz A101 kataloğu 2023 Züccaciye ve Mutfak grubunda yer alan fırsat ürünleri; Orta Boy Güveç Tenceresi 54,90 TL, Porsiyonluk Güveç 6'lı Set 59,90 TL, Matara Shaker 22,50 TL, Plastik Mutfak Gereçleri 9,50 TL, Yemek Taşıma Kabı 2 Bölmeli 199 TL, Hascevher Metal Cezve 89,90 TL, Çelik Termos 229 TL, Büyük Tepsi Çeşitleri 27,50 TL, Karma Plastik Ürünler 39,90 TL, Bambum Bambu Servis Gereçleri 4'lü Set 39,90 TL,

Baharatlık ve Kavanoz Çeşitleri 9,90 TL, Kulplu Pipetli Cam Bardak 14,90 TL, Cam Pipet 6'lı Set 17,50 TL, Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı Set 39,90 TL, Figürlü Borosilikat Kupa 39,90 TL, Hascevher Lotus Granit Karnıyarık Tenceresi 379 TL, Hascevher Lotus Granit Derin Tencere 379 TL, Hascevher Lotus Granit Tava 249 TL olacak.

A101 Kataloğu içinde ki aktüel ürünler arasında Modern tasarımlı Ev Eşyaları ve Çok amaçlı ürünleri; Legend Lux Torba Yaylı Yatak 3490 TL, Tek Kişilik Baza & Başlık Seti 3090 TL, Çift Kişilik Baza & Başlık Seti 5900 TL, Saklama Kabı 6 Çekmeceli 599 TL, Relax Süngerli Yatak 990 TL, Bamboo Yaylı Yatak 1390 TL, Kabin Boy PP Valiz 329 TL, Orta Boy PP Valiz 329 TL, Büyük Boy PP Valiz 529 TL, Battal Boy PP Valiz 629 TL'den satılacak.

A101 aktüel ürünler kataloğunun Tekstil ve Giyim grubunda ise; Kaymaz Taban Saçaklı Fitilli 80×150 cm Yolluk 189 TL, Kaymaz Taban Saçaklı Fitilli 80×300 cm Yolluk 379 TL, Pamuklu Desenli 2 Parça Banyo Klozet Takımı 139 TL, Bay Polo Yaka Tişört 79,90 TL, Silk & Blue Bay Kolsuz Şortlu Pijama Takımı 95 TL, Silk & Blue Bayan Yarım Kollu Şortlu Pijama Takımı 99,90 TL,

Silk & Blue Bayan Fitilli Kalın Askılı Crop 34,90 TL, Silk & Blue Bayan Askılı Crop 29,90 TL, Kadın – Erkek Eva Çift Toka Terlik 59,90 TL, Kadın Eva Tek Toka Terlik 59,90 TL, Lisanslı Çocuk Çift Toka Terlik 49,90 TL, Kadın Kalın Taban Parmak Arası Terlik 59,90 TL, Çocuk Eva Kapalı Terlik 49,90 TL, Çocuk Eva Çift Toka Terlik 49,90 TL, Toka & Çorap Düzenleyici 7,50 TL olacak.

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