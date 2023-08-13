BİM'de bu hafta salı neler var? BİM 15 Ağustos 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 15 Ağustos 2023 aktüel kataloğu ile indirim reyonlarında yer alacak kampanya ürünleri belli oldu. BİM'de bu hafta süt ürünleri kapsamında; Ayran, yoğurt, kaşar, tost peyniri, labne, krema ve lor gibi ürünler yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler geldi? İşte haftanın aktüel ürünler

BİM 15 AĞUSTOS 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta salı günü Süt ve Süt Ürünleri, Reçel Çeşitleri, Sos Çeşitleri, Hazır Gıdalar, Dondurulmuş Ürünler, Atıştımalık ve Bakliyatlar grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. Peki bu salı BİM'de neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...

BİM 15 Ağustos Salı tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; İçim 1 Litre Ayran 18,50 TL, İçim 3×180 gr Labne 49,50 TL, Torku 1 Litre Yağlı Süt 19,90 TL, Ayca 1000 gr Lor Peyniri 29,50 TL, İçim 1 Litre Kefir Çeşitleri 28,75 TL, Pınar 1 Litre %1 Yağlı Süt 29,50 TL, İçim 3 Kg %3 Yağlı Yoğurt 79,50 TL, Sek 140 gr Quark Çeşitleri 12,50 TL,

BİM aktüel kataloğundaki süt ürünlerinin devamında; Dost 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 105 TL, Dost 1 Litre %0,1 Yağlı Süt 14,75 TL, Kerem 200 gr Ballı Kaymak 39,50 TL, Danone 12×180 ml Kakaolu Süt 54,50 TL, Danone 1 Litre Bitkisel Yağlı Krema 9,50 TL, Dost 1 Litre Çikolatalı Pastörize Süt 29,50 TL, Aknaz 1500 gr Yarım Yağlı Tost Peyniri 169 TL, Teksüt 1000 gr Tam Yağlı Kaşar Peyniri 159 TL,

Dr. Oetker Yogotella 12 TL, Tat 220 gr Ranch Sos 19,75 TL, Tat 210 gr Burger Sos 19,75 TL, Çiçek 350 gr Acı Biber Sosu 18,50 TL, Tada 400 gr Mısır Konservesi 22,50 TL, Magnum 85 ml Double Sunlover 25 TL, Magnum 85 ml Double Starchaser 25 TL, Pek Food Sebzeli Erişte Çeşitleri 16,25 TL, Kaanlar 250 gr Yağlı Siyah Zeytin 29,90 TL'den yer alıyor.

BİM'de bu salı; Superfresh 500 gr Pizza Extra Karışık 65 TL, Şifa Baba 270 gr Süt Reçeli Çeşitleri 34,50 TL, Mezzet Ajvar & Lutenitsa & Balkan Sos 29,75 TL, Tukaş 2'li Set Ketçap & Mayonez 29,75 TL'den satışa sunulacak.

BİM Aktüel Kataloğu fırsat ürünlerinin 'Donuk ürün' grubunda ise; Levent Börek 400 gr Adana Böreği 3 Peynirli 43,75 TL, Pek Food 500 gr Ispanaklı Çökelekli Antakya Böreği 34,50 TL, Porsi10 240 gr Çıtır Kaplamalı Cheddar Dolgulu Patates Kroket 26,50 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta için hazırlanan fırsat ürünlerinin devamında; Kaanlar 200 gr Kırmızı Biber Dolgulu Yeşil Zeytin 17,50 TL, Seğmen 300 gr Böğürtlen & Ahududu & Karadut Reçeli 24,50 TL, Nesquik 225 gr Kakaolu Tahıl Gevreği 24,75 TL olarak raflarda yerini alacak.