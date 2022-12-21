A101'de bu hafta neler var? A101 22 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 22 Aralık 2022 aktüel ürünler satışa sunuldu. A101 kataloğunda bu hafta; Ev Eşyaları, Züccaciyeye ve Mutfak Ürünleri, Ev Tekstili ve Giyim ürünleri, Çocuklar için harika oyuncaklar, Hırdavat ve yılbaşı için hazırlanmış ürünler yer alıyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101'de bu hafta; Yeni yıl konseptiyle hazırlanmış ürünler dikkat çekiyor. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in 22 Aralık Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler satışa sunuldu. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta 3 farklı televizyon, çamaşır makinesi, 3 çekmeceli derin dondurucu, elektrikli süpürge, davul fırın ve katı meyve sıkacağı gibi ürünlerde sürpriz indirimler var.

A101'de bu hafta; Teknoloji ürünleri, Beyaz Eşya, Elektrikli Ev Aletleri, Elektrikli El aletleri, Modern Ev Eşyaları, Züccaciyeye ve Mutfak Ürünleri, Ev Tekstili ve Kışlık Giyim ürünleri indirimli olarak satılacak.

A101 Aldın Aldın etiketi ile hazırlanmış olan kataloğun ilk sayfasında 3 farklı fiyat ve boyutta televizyon yer alıyor. Bu ürünler; Toshıba 50″ Ultra HD Smart TV 6299 TL, Dahili bluetooth ve wifi exxen, netflix ve youtube prime video 3 yıl Vestel Servis garantili Hı-Level 40" Full Smart Led TV 3499 TL, Elton 32″ Uydu Alıcılı Android Smart Led Tv 2499 TL'den satışa sunulacak.

A101 aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerin devamında; Yüz tanıma , 4 GB Ram ve 128 GB dahili hafıza 6.5″ ekranlı 2 yıl garantili Reeder S19 Cep Telefonu 2999 TL, TRAX TBS573 Bluetooth Hoparlör 149 TL, Lenovo HE05 Bluetooth Kulaklık 129 TL, Piranha Kablosuz Klavye+Mouse Seti 169 TL, Piranha Smart Tv Akıllı Kumanda 129 TL, Osram Led Ampul 21,95 TL, Piranha Kablolu Çocuk Kulaklığı 89,95 TL'den satışa sunulacak.

22 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğunun Beyaz Eşya grubunda ise 3 adet fırsat ürünü yer lalıyor. SEG 7 KG Çamaşır Makinesi 4199 TL, SEG Bulaşık Makinesi 4699 TL, çift kapılı 402 litre hacimli No-Frost SEG Buzdolabı 6999 TL, 95 Litre kullanılabilir hacim , Flavel 3 Çekmeceli Dondurucu 1999 TL'den sipariş bekliyor olacak.

Singer Dikiş Makinesi 1.499 TL, Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 949 TL, Arzum Starblend Multiblender Seti 749 TL, Kiwi Katı Meyve Sıkacağı 499 TL, Kiwi KK 3328 Cam Su Isıtıcı 249 TL, Arzum Brew Mug Kişisel Filtre Kahve Makinesi 379 TL, Akel Termostatlı Yuvarlak Fırın 499 TL, Arzum Starmix El Mikseri 269 TL, Kiwi Mısır Patlatma ve Krep Makinesi 239 TL, Aprilla Saç Düzleştirici 119 TL, Kiwi Tost Makinesi 299 TL, Kiwi Seramik Tabanlı Ütü 259 TL, Aprilla Kablosuz Tıraş Makinesi 49,95 TL

Büyük ev eşyaları kapsamında ise; Moda Life Puflu Köşe Takımı 5990 TL, Açılır 6 Kişilik Masa Takımı 2790 TL, Moda Life Kare Çocuk Masa Seti 399,90 TL, Dikdörtgen Çocuk Masa Seti 499,90 TL fiyatla sipariş bekliyor olacak.

Yılbaşı Işığı 49,95 TL, Konfeti 22,50 TL, Kokulu Mum 39,95 TL, Kar Spreyi 22,50 TL, Süsleme Işığı 3m 49,95 TL, Rakle Yılbaşı Dekorlu Kokulu Mum 24,95 TL, Tealight Mum 30'lu 45 TL, Yılbaşı Toka Çeşitleri 9,95 TL, Kolye ve Küpe Çeşitleri 49,95 TL, Plastik Okey Takımı 199,95 TL, Büyük Boy Tavla 149,95 TL, Duo Aile Kart Oyunu 29,95 TL, Leva Tombala 7,95 TL, Metropol 69,95 TL, Puzzle 1000 Parça 39,95 TL

A101'in Tekstil ve Giyim grubunda fırsat ürünleri ise; Çift Kişilik Welsoft Nohut Battaniye 189 TL, Kadife Kaymaz Salon Halısı 6m2 459 TL, Kadife Kaymaz Salon Halısı 4m2 299 TL, Bayan Desenli Süpersoft Takım 169 TL, Bay Kazak 69,95 TL, Bayan Desenli Kazak 59,95 TL, Silk&Blue Çocuk Tam Fermuarlı Polar Üst 109 TL, Knup Bay Fileli Eşofman Takımı 249 TL, Silk&Blue Bayan Yünlü Çorap 14,95 TL, Silk&Blue Bay Yünlü Çorap 15,95 TL, Silk&Blue Bebek Havlu Çorap 2'li 21,95 TL, Penti 50 Denye Bayan Külotlu Çorap 21,95 TL, Penti 50 Denye Pantolon Çorabı 12,45 TL, Silk&Blue Bayan Ters Havlu Patik Çorap 12,95 TL fiyattan satılacak.

A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan Züccaciye ve Mutfak grubunda harika fırsat ürünleri var. LAV Çay Seti 12 Parça 119,95 TL, LAV Meşrubat Bardağı 12,95 TL, LAV Kahve Yanı Bardak 9,95 TL, LAV Saklama Kabı 12,95 TL, LAV Kapaklı Şişe 49,95 TL, LAV Tatlı Kasesi 12,50 TL, LAV Kulplu Bardak 14,95 TL, Metaltex Karma Kek Kalıbı 59,95 TL, Desenli Termos 45 TL, Keramika Pasta Tabağı 19,95 TL,

Figürlü Borosilikat Kupa 49,95 TL, Figürlü Saklama Kabı 15,95 TL, Keramika Yılbaşı Kupa ve Çerezlik 19,95 TL, Cips ve Mısır Kovası 8,95 TL, Desenli Cam Matara 15,95 TL, Paşabahçe 2'li Sunum Kasesi 24,95 TL, Paşabahçe Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 139,95 TL, Ece 16'lı Kesilmiş Yağlı Pişirme Kağıdı 9,95 TL, Luminarc Opal Fırın Kabı 59,95 TL, Kurabiye Kutusu Tepsi 34,95 TL'den A101 market kampanya avantajları ile satışa sunulacak.

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