BİM 23 Aralık 2022 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var?

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünlerin kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta çok amaçlı ev eşyaları, elektronik ürünler, züccaciye ve mutfak ürünleri, Spor ekipmanları, teknoloji ürünleri ve tekstil-Giyim ürünleri yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma katlanabilir elektrikli bisiklet, scooter ve nostalji köşesi bölümünde yer alan atari konsolu dikkat çeken ürünlerin başında geliyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler geldi? İşte BİM 23 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM 23 ARALIK 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta cuma günü satışa sunulacak olan fırsat ürünlerinde; LG 55″ Ultra HD 4K Led Smart TV 11,999 TL, TCL markası ile 2 yıl garantili lisanslı android ve netflix-youtube, oyun modu, kamera takılabilme özelliği ile TCL 55″ 4K Ultra HD Android Led TV 9,999 TL, Polosamrt Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 135 TL'den yer alıyor.

Ayrıca; züccaciye, leopar desenli ürünler, katlanabilir elektrikli bisiklet, scooter, elektrikli ısıtıcılar ve nostalji ürünleri müşterileri sevindirecek.

BİM'de bu hafta; Nostalji Köşesinde Polosmart Atari 249 TL, Starcom Mini El Atarisi Sup 125 TL, Tetris 29,50 TL, Starcom Retro Fener 34,50 TL, Starcom Nostaljik Kurmalı Çalar Saat 99 TL'den satışa sunulacak.

Bu cuma BİM'de; Kumtel Dilimli Radyatör 1249 TL, Termostat ve 2 kadameli güç seçeneği ile Kumtel Dikey Isıtıcı 649 TL, Kumtel Şömine Çift Yönlü Isıtıcı 399 TL, Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 199 TL, 3 farklı kademede kullanım imkanı sunan Kumtel Fanlı Isıtıcı 239 TL olarak Cuma gününden itibaren BİM marketlerde yerini alacak.

BİM 23 Aralık 2022 Kataloğu içeriğinde bu hafta Çocukları mutlu edeceğiniz Eğitici ve Öğretici özellikleri ile Bim Aktüel Ürünleri olarak listede yer alan bu fırsat ürünleri; Karma Araçlar 37,50 TL, LC Pırpır Uçak 59 TL, Haydi Konuşalım Oyun Kartları 29,50 TL, 12″ Mıknatıslı Yazı Tahtası 109 TL, Karma Hikaye ve Masal Kitapları 17,50 TL, Vakum Molekül 25 Parça Eğitici Oyuncak 69 TL, Koloni Kutu 75 TL, Yapıştır Çiz Sil Çıkartmalı Aktivite Kitapları 24,50 TL,

23 Aralık BİM kataloğuyla birlikte Leopar Desenli Tekstil ve Giyim ürünleri geliyor. Gold Desen 120×180 cm Halı 179 TL, Molinella Soft Tv Battaniye 149 TL, Molinella 80×150 cm Yolluk 109 TL, Gold Desen 80×150 cm Yolluk 109 TL, Gold Desen Dolgulu Kırlent 32,50 TL, Yüz Havlusu 39,50 TL, El Havlu 14,50 TL, Banyo 2'li Paspas 89 TL, Triko Ev Giyim Takımı 249 TL, Kadın Taşlı Bere 59 TL, Çift Kişilik Emboss Yorgan 349 TL, Erkek Bere 39,50 TL, Erkek Viskon Lüks Kaşkol 59 TL, Erkek Kışlık Oduncu Gömlek 125 TL, Kadın Kışlık Oduncu Tunik Gömlek 125 TL, Küçük Cüzdan 39,50 TL, Kadın Cüzdan 49,50 TL, Omuz Çantası 69 TL, Kadın Kemer 39,50 TL, Kadın Terlik 42,50 TL olacak.

BİM'de bu hafta Züccaciye ve Mutfak grubunda; Alpina Yuvarlak Kek Kalıbı ve 12'li Muffin Kalıbı 109 TL, Paşabahçe Bistor Kapaklı Desenli Saklama Kabı 15 TL, Bonera Gold Cam Kapaklı Ezme Sahan 159 TL, Chef's Pro Wok Tava 119 TL, Paşabahçe Vela 2'li Kulplu Bardak 39,50 TL, Paşabahçe Troy 6'lı Meşrubat Bardağı 59,50 TL,

Paşabahçe Diany 6'lı Meşrubat Bardağı 99 TL, Gıda Saklama Poşeti 39,50 TL, Chef's Pro Çelik Tava 99 TL, Tablet Mob Temizlik Seti 89 TL, Naturalove 6 Parça Bambu Mutfak Seti 55 TL, Ayarlı Dolap Organizeri 12,50 TL, Kare Badya 9,5 Litre 23,50 TL, Colorina 6'lı Pasta Tabağı 109 TL, Colorina Dik Kenarlı Kase 14,50 TL, Colorina Çerezlik 12,50 TL, Benante 3'lü Banyo Seti 149 TL,

Bim Aktüel kataloğunun bu hafta kampanyalarında son olarak eğitici ve öğretici özellikli oyuncaklar Bim aktüel kataloğu ile fırsat reyonlarına taşınıyor. İşte; 12" Mıknatıslı Yazı Tahtası 109 TL, Karma Araçlar 37,50 TL, LC Pırpır Uçak 59 TL, Haydi Konuşalım Oyun Kartları 29,50 TL, Karma Hikaye ve Masal Kitapları 17,50 TL, Vakum Molekül 25 Parça Eğitici Oyuncak 69 TL, Koloni Kutu 75 TL, Yapıştır Çiz Sil Çıkartmalı Aktivite Kitapları 24,50 TL'den satışa sunulacak.

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