A101'de bu hafta neler var? A101 24 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğu

21 Mart 2022 Pazartesi 16:00 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 16:00

A101 24 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 kataloğunda bu hafta gıda, elektronik, beyaz eşya, elektrikli ev aletleri, züccaciyeye, kamp malzemeleri ve mobilya ürünleri dikkat çekiyor. Her hafta perşembe günü farklı ürünlerin yer aldığı A101'de bu hafta; Motosiklet ehliyeti gerektirmeyen Apec Benzinli Moped scooter 13,999 TL'den satışa sunulacak. Peki A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Kadınlar Günü için hazırlanan tekstil, züccaciye, mobilya, tamirat malzemeleri, bahçe araç gereçleri ve elektronik ürünler geniş yer kaplıyor.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta yine kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Aldın Aldın etiketi ile birçok aktüel ürün cazip fiyatlarla raflardaki yerini alacak.

A101'de bu hafta; Motorcu aksesuarları, gölgelikli salıncak, katlanabilir masa-tabure seti, kamp malzemeleri, dik süpürge, epilasyon aleti, 3 çekmeceli dondurucu, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, televizyon ve cep telefonu gibi ürünler indirimli olarak satışa sunulacak.

A101 24 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektronik ürünlerin başında televizyonlar geliyor. Samsung 58″ 4K Crsytal UHD TV 10799 TL, 4K smart özellikli, netflix, exxen ve youtube gibi uygulamaları olan Sunny garantili Hı-Level 55″ Ultra HD Webos Smart Led Tv 5999 TL ve Yine Hı-Level 39″ HD Android Smart Uydu Alıcılı Led TV 3299 TL'den satılacak.

A101 Aktüel 24 Mart 2022 kataloğundaki elektronik ürünler bu kadarla da sınırlı kalmıyor. 6.5 inç ekran, 2 GB Ram ve 32 GB dahili hafızaya sahip olan Reeder P13 Blue Max Lite 2022 Cep Telefonu 1799 TL, Piranha Smart TV Akıllı Kumanda 99,95 TL, Piranha Akıllı Telefon Ekran Büyütücü 39,95 TL, Piranha Akıllı Saat 149,95 TL, Piranha Ayaklı Youtuber Işığı 129 TL'den satışa sunulacak.

A101'de Bu Hafta Beyaz Eşya grubunda 4 adet ürün yer alıyor. A101 aktüel kataloğunun Beyaz Eşya grubunda yer alan fırsat ürünleri; SEG 10 KG Çamaşır Makinesi 3999 TL, SEG Bulaşık Makinesi 3599 TL, Değiştirilebilir kapı yönü, çift kapılı 451 litre hacimli SEG No-Frost Buzdolabı 4999 TL, Flavel 3 Çekmeceli Dondurucu 1999 TL olarak müşterinin alımına sunulacak.

A101 aktüel kataloğunun Elektrikli ev aletleri grubunda bu hafta Singer Overlok Makinesi 1999 TL, Melodi Multi Blender Seti 459 TL, Kiwi Stand Blender 299 TL, Kiwi Cam Su Isıtıcı 179 TL, Fantom Carbon Dikey Süpürge 379 TL, Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 299 TL, Arzum Starmix El Mikseri 239 TL'den raflarda yerini alacak.

A101 Kataloğu ile bu hafta Kişisel bakımlarınız için ihtiyaç duyduğunuz Elektrikli El Aletleri grubunda fırsat ürünleride sunuluyor. A101'de bu hafta kişisel bakım kapsamındaki ürünlerde; Schafer Ventus Saç Kurutma Makinesi 149 TL, Flavel Tiftik Temizleyici 39,95 TL, İşte; Aprilla markası ile Şarjlı Profesyonel Saç ve Sakal Kesme Makinesi 239 TL, Aprilla Şarjlı Saç Kesme Makinesi 99 TL, Arzum Epilasyon Aleti 179 TL olacak.

A101'de bu hafta Motorsiklet ürünleri dikkat çekiyor. A101 aktüel ürünler kataloğunda; Apec Benzinli Moped 13,999 TL, Kask Filesi 22,95 TL, Neorpen Yüz Maskesi 24,95 TL, Motorcu Kol Bağlantılı Telefon Çantası 39,95 TL, Motorcu Torba Sırt Çantası 17,95 TL, Universal Motosiklet Sele Kılıf 19,95 TL'den satışa sunulacak.

A101 24 Mart aktüel ürünler kataloğunda kamp malzemeleri geniş yer kaplıyor. A101 Kataloğu içinde Balkon ve bahçeleriniz için Gölgelikli Salıncak 699 TL, Katlanabilir Alüminyum Masa Tabure Seti 399 TL, Katlanır Kamp Sandalyesi 99,95 TL, Mermer Desenli Masa Sandalye Seti 399 TL, Çantalı Kamp Ocağı 229 TL fiyatlarıyla perşembe günü A101'de yerini alacak.

A101 kataloğundaki mobilya grubunda; Saklama Dolabı 6 Çekmeceli 299,95 TL, Çok amaçlı 4 Raflı Dolap 499,95 TL, Gardırop 3 Kapklı 899,95 TL, Kitaplık 5 Raflı 289,95 TL, Çalışma Masası 219 TL olarak satışa sunulacak.

A101'de bu hafta züccaciye ve Mutfak Ürünleri grubunda yer alan fırsat ürünleri ise şöyle: Hascevher Ezme Granit Tava 109,95 TL, Cem Nero Marble Mini Ürünler 49,95 TL, Paşabahçe Tatlı Kasesi 9,50 TL, Cem Nero Kızartma Tenceresi 85 TL, Kaydırmaz Kahve Tepsisi 5,95 TL, Harf Desenli Kulplu Bardak 5,95 TL, Mısır Kovası 7,50 TL, Lisanslı Kristal Pipetli Bardak 12,95 TL, Mini Mutfak Gereçleri 9,95 TL,

A101'in Ev tekstili ve Giyim ürünleri kapsamındaki ürünlerinde; Kadife Kaymaz Salon Halısı 199 TL, Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 59,95 TL, Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 49,95 TL, Brillant 2'li Yastık Kılıfı 17,95 TL olarak satışa sunulacak.

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