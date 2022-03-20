BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 22 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğu

20 Mart 2022 Pazar 15:28 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 15:28

BİM 22 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda kişisel bakım kapsamında fırsat ürünleri dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta süt ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de bu hafta Salı gününden itibaren geçerli olacak kampanyada Haftanın Önerileri etiketi Bebek bezleri ve İç Giyim ürünlerinde indirimler var. İşte BİM Salı kataloğunda yer alan aktüel ürünler

BİM 22 MART 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu salı Işıl Sıvı Sabun, Bingo Toz Deterjan 8 Kg, Yumoş Ekstra Yumuşatıcı Konsantre, Domestos WC Blok, Blume Mega Kağıt Havlu, Fairy Bulaşık Makinesi Tableti 90'lı, Lionesse Saplı Süngerli Sırt Kesesi, Marmara Oda Sprey Kolonya, Erkek Pijama Takımı, Jkosmec Yüz Maskesi, Nivea Arındırıcı Pirinç Peeling, RoomStar Çubuklu Oda Kokusu, Claderm Kil Maskesi, Cif Bebek Emzik ve Biberon Temizleyici gibi birçok ürün uygun fiyattan satışa sunulacak. İşte bu hafta Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu Salı Jenny & Willy Bebek Bezleri Aylık Paketler ve Jenny & Willy Bebek Islak Havlu 3x56 Adet indirimli olarak raflarda yerini alacak.

BİM 22 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğundaki Kişisel Bakım ve İç Giyim ürünlerinde; RBL 250 ml El ve Vücut Losyonu 12,90 TL, RBL 75 ml El Kremi 8,90 TL, Silver Rose 250 ml Vücut Losyonu 12,90 TL, Jkosmec Yüz Maskesi 8,90 TL, Claderm 20 ml Kil Maskesi 3,90 TL, Nivea 75 ml Arındırıcı Pirinç Peeling 26,90 TL, Casilli Kapüşonlu Şortlu Takım 69,90 TL,

Erkek Pijama Takımı 109 TL, Çocuk Soket Çorap 17,90 TL, Uzun Dantel Kaplı Bralet 24,90 TL, Çocuk Patik Çorap 14,90 TL, Çorap Çeşitleri 5,90 TL, Çocuk Çorabı 5,90 TL, Lionesse Sopalı Süngerli Sırt Kesesi 12,90 TL, Lionesse Sırt Kesesi 12,90 TL, Door 150 ml Vücut Spreyi 16,90 TL, Door Dudak Balmı 8,90 TL, La Diva 100 gr Katı Sabun 6,90 TL, Çocuk Diş Fırçası 7,90 TL TL indirimli fırsat ürünleri dikkat çekiyor.

BİM'in bu hafta salı günü satışa sunulacak olan fırsat ürünleri devamında; Bioblas 360 ml Şampuan 29,90 TL, Elidor 170 ml 1 Dk Süper Saç Kremi 18,90 TL, Naturalove Bukle Belirginleştirici Tarak 14,90 TL, Naturalove Çantalı Makyaj Fırçası Seti 7'li 39,90 TL, Boncuklu Taç ve Toka Seti 9,90 TL,

Kalyon Tırnak Bakım Ürünleri 14,90 TL, Kiva Figürlü Maske 8,90 TL, Işıl 500 ml Sıvı Sabun 12,90 TL, RoomStar 100 ml Çubuklu Oda Kokusu 19,90 TL, RoomStar 19 gr Koku Kesesi 6,90 TL, RoomStar 500 ml Oda Spreyi 12,90 TL, Greenworld Aeresol 150 ml Kolonya 9,90 TL, Marmara 500 ml Oda Sprey Kolonya 19,90 TL fiyattan satışa sunulacak.

BİM 22 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğundaki Bebek ürünleri grubunda; Jenny & Willy Bebek Bezleri Aylık Paketler 129 TL, Jenny & Willy Bebek 10'lu Bakım Örtüsü 16,90 TL, Jenny & Willy 3×56 Adet Bebek Islak Havlu 19,90 TL, Jenny & Willy 5×10'lu Islak Cep Mendili 7,90 TL olarak satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta indirim reyonlarında Haftanın Önerileri etiketi ile yer alan deterjan ve temizlik kapsamındaki ürünlerde Blume 10'lu Cep Mendili 7,90 TL, Işıl Sıvı Sabun 300 ml 10,90 TL, Getwell Yara Bandı 15'li 4,90 TL, Bingo Toz Deterjan 8 Kg 79,90 TL, Güldal 4 Kg Ultra Çamaşır Suyu 26,90 TL, Yumoş Ekstra 1440 ml Yumuşatıcı Konsantre 29,90 TL, Çamaşır 10'lu Renk Koruyucu Mendil 11,90 TL'den raflarda yerini alacak.

BİM'in Salı günü satışa sunulacak olan aktüel kataloğundaki temizlik ve kişisel bakım ürünleri bu kadarla da kalmıyor.

BİM 22 Mart 2022 Aktüel Kataloğu ile Salı gününe özel indirimli ürünlerde; Temizlik ve Hijyen grubunda harika ürünlerle karşılaşıyoruz. İşte bu fırsat ürünleri sırasıyla şöyle; Kral Şakir Çocuk Çorabı 5,90 TL, Kral Şakir Saç Aksesuarları 7,90 TL, Cif 400 ml Bebek Emzik ve Biberon Temizleyici 9,90 TL, Fairy 90'lı Bulaşık Makinesi Tableti 149 TL'den raflarda yerini alacak.

BİM'de bu hafta Pril 2,5 Kg Sıvı Bulaşık Deterjanı 29,90 TL, Bind Activit 250 ml Çamaşır Makinesi Temizleyicisi 8,50 TL, Domestos WC Blok 16,90 TL, Blume 1 Kg Mega Kağıt Havlu 27,90 TL, İdeal 3×20 Buzdolabı Poşeti 9,90 TL, Colgate 75+50 ml. Diş Macunu 29,90 TL, Orkid 48'li Günlük Ped 24,90 TL, Orkid 36'lı Hijyenik Ped Normal 32,90 TL, Orkid 26'lı Hijyenik Ped Gece 32,90 TL'den satılacak.