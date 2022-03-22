22 Mart 2022 Salı 12:54 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 12:54

BİM'de bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 25 Mart 2022 aktüel ürünler Kumtel Siyah Cam Set Üstü Ocak 729 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünlerde bu hafta Mutfak Gereçleri, bahçe bakım malzemeleri, katlanır masa ve oyuncaklarda kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de bu hafta cuma günü satılacak olan Phılıps Süpürge 1299 TL fiyatıyla en çok dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte BİM aktüel kataloğunda yer alan haftanın fırsat ürünleri

BİM 25 MART 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu Cuma; teknolojiden elektrikli ev aletlerine, züccaciye ve mutfak ürünlerine, Çok amaçlı ürünlerden Bahçe ürünlerine, tekstilden eğitici oyuncaklara kadar birçok ürün uygun fiyattan BİM'de yerini alacak. İşte bu hafta Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu Cuma elektronik, mobilya, züccaciye, bahçe malzemeleri ve tekstil ürünleri indirimli olarak raflarda yerini alacak.

BİM 24 Mart 2022 kataloğunun ilk sayfasında; Woon 55 İnç Smart Dual Led Tv 5299 TL ve Dahili uydu alıcılı, scart, usb ve hdmı girişli Woon 43″ HD Ready Uydulu Led TV 3999 TL'den yer alıyor.

BİM'de bu hafta; 50 dekar araziye kadar uygun kullanım imkanı sunan 7 HP şanzımanlı Tam Profesyonel Çapa Makinesi 3499 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta küçük ev aletleri kapsamında satılacak olan elektrikli ürünlerin başında; 3 yönlü başlık Power Cyclone 5 teknolojili Phılıps Süpürge 1299 TL, Ankastre Kumtel Siyah Cam Set Üstü Ocak 729 TL, Kimyasal ve temizlik maddesi olmadan hiyenik ve organik temizleme, güçlü buhar püskürtme özelliği ile Fakir Buharlı Temizleme Makinesi 379 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

BİM'de bu hafta cuma günü Züccaciye ve mutfak eşyaları kapsamında; Kapaklı Kase Seti 3'lü 39,90 TL, Paşabahçe 6'lı Çay Bardağı 24,90 TL, Lav Kapaklı Yuvarlak Saklama Kabı 4,90 TL, Kapaklı 700 ml Erzak Kavanozu 27,90 TL, Kapaklı 1200 ml Erzak Kavanozu 32,90 TL,

Mutfak Servis Gereçleri 14,90 TL, Chef's Tava 69,90 TL, Salata Kasesi 13,90 TL, Şeffaf Kaydırmaz Raf Örtüsü 13,90 TL, Mutfak Gereçleri 12,90 TL, Mutfak Servis Gereçleri 14,90 TL, Hamur Porsiyonlayıcısı 39,90 TL, Salata Kasesi 13,90 TL'den raflardaki yerini alacak.

BİM aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; Chef's Pro Blender Seti 249 TL, AKEL markası ile 2 yıl garantili termostatlı emaye pişirme yüzeyine sahip Akel Katmer ve Gözleme Sacı 249 TL, Modern Çiçeklik 159 TL, Çok amaçlı 8 Bölmeli Dolap 499 TL ve Mimilos Katlanır Masa 99,90 TL olarak satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta Bahçe Ürünleri ile Aydınlatma ve Hırdavat Ürünleri kapsamında; Ahşap Saplı Çapa Sivri– Çatal 29,90 TL, Ahşap Saplı Boyalı Çelik Keser 34,90 TL, Yaprak Temizleme Tırmığı 39,90 TL, Bitki Destek Kafesi 29,90 TL, Bitki Destek Kafesi 34,90 TL, Fidan Bağlama Teli 19,90 TL, Fide Dikme Aparatı 9,90 TL, Plastik Kürek 19,90 TL, Burunlu Çiçek Sulama Kabı 14,90 TL, Budama Testeresi 59,90 TL, Spiral Hortum 99,90 TL, Sulama Hortum Başlığı 49,90 TL, Bahçe Sulama Fıskiyesi 39,90 TL, Bitki Destek Seti 59,90 TL, Musluk Hortum Çoğaltıcı 39,90 TL,

Üç Yönlü Bağlantı Aparatı 9,90 TL, Çift Yönlü Bağlantı Aparatı 9,90 TL, Musluk Bağlantı Aparatı 9,90 TL, Stopsuz Hortum Bağlantı Aparatı 9,90 TL, Stoplu Hortum Bağlantı Aparatı 9,90 TL, Bağlantı Aparatı 9,90 TL, Solar Aydınlatma Sistemi 379 TL, Sensörlü Solar Duvar Lambası 99,90 TL, Solar Panelli Telli Led 89,90 TL,

Solar Panelli Saplama Lamba 49,90 TL, Solar Led Işık Zincir 7.7m 79,90 TL, SGS 3'lü Kürek Çatal Tırmık Seti 29,90 TL, Bitki Destek Kelepçesi 14,90 TL, Bitki Yetiştirme Ağı 14,90 TL, Bitki Destek Klipsi 14,90 TL, Evde Sebze Yetiştirme Seti 19,90 TL'den bu cuma BİM'de yerini alacak.

BİM 24 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğunda Çocuklar için Eğitici ve Öğretici özellikleri ile özenle seçilmiş olan Kaliteli Oyuncaklar ve Kitaplar yer alıyor.

BİM'de bu cuma; Küvette Bebek 39,90 TL, Luna ve Bisikleti 79,90 TL, Sihirli Resim Kağıdı Seti 19,90 TL, Woodoy Katomath Oyunu 22,50 TL, Taşıyıcı Tır 79,90 TL, 9 Parçalı Küp Puzzle 24,90 TL, Sevimli Hayvanlar Eşleştirme Puzzle 29,90 TL,

Boyamalı Puzzle 19,90 TL, Oyuncak Çay Pasta Yemek Seti 19,90 TL, Oyuncak Kepçe Kamyon 34,90 TL, Oyuncak Renkli Arabalar 19,90 TL,Lavanta Kokulu Defter 9,90 TL, Damla Yayınevi Değerler Dizisi Kitaplar 5,90 TL, Kral Şakir İlk Okuma Kitapları 9,90 TL fiyattan satılacak.

A101 24 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğu!

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