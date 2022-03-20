ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 23 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğu

20 Mart 2022 Pazar 16:22 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 16:22

ŞOK'a bu hafta gelecek olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan katalogta; Salam, dana kavurma, helva, çemen ve kuruyemişler yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta Range marka Toz Torbasız Süpürge 1.099 TL fiyatıyla dikkat çeken aktüel ürünler arasında yer alıyor. Ayrıca Ülker marka leziz atıştırmalıklar uygun fiyattan satılacak. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK 23 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında yer alan; RANGE TSS 3032 toz torbasız süpürge 1099,00 TL'den geliyor. Ayrıca Parla beyaz dekoratif avize 69,95 TL, Teba saç kurutma makinesi 89,95 TL ve Keramika magic kahve takımı 99,95 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler katalaloğunda; Teknoloji ürünlerinden beyaz eşyaya, elektrikli ev aletlerinden züccaciye ürünlerine Temel ihtiyaç grubunda yiyecek içecek bakliyat ürünlerinden yaklaşan Ramazan ayı bereketini sevdikleriniz ve ihtiyaç sahipleri ile paylaşacağınız Şok Ramazan Erzak Paketine kadar birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak.

ŞOK 23 Mart aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde; Sjcam Air 4K Aksiyon Kamerası 849 TL., Caso Germany Vakum Makinesi 949 TL. 4 adet toz torba hediyeli Karcher WD 3 Islak ve Kuru Süpürge 1299 TL. Cyclone teknolojili Range Toz Torbasız Süpürge 1099 T ve Teba Saç Kurutma Makinesi 89,95 TL, Dolce Vita Felice 24 In Yoğuşmalı Kombi 5,899 TL, Dolce Vita 18000 Btu Klima 11,999 TL. ECA Spylas Serisi 12000 Btu Split Klima 7,399 TL'den yer alıyor.

ŞOK 23 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğunun beyaz eşya grubunda; Altus AL309 A+ 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 2,439 TL. Altus AL 609 No-Frost 6 Çekmeceli Dikey Derin Dondurucu 5,299 TL. Delta Derin Dondurucu 4,699 TL. DCF Derin Dondurucu 4,999 TL. Cyclone teknolojisine sahip olan Range Toz Torbasız Süpürge 1099 TL. Alpina markası ile tekli salyangoz motorlu, 2 adet alümünyum filtreli, termik kontrol sistemli Aspiratör 349 TL'den alıcı bekliyor.

ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak ürünleri grubunda; Keramika Kahvaltı Takımı 119,90 TL. Keramika Magic Kahve Takımı 99,95 TL. Kalp Çerezlik 9,99 TL. Kumsal Kek Kalıbı Çeşitleri 49,95 TL. Kumsal Granit Eefektli Wok Tava 79,95 TL. Atom Kek Kalıbı Çeşitleri 129 TL. Fonksiyonel Batarya Ucu 29,95 TL. Dikdörtgen Bombe Kapak Büyük Çok Amaçlı Kutu 49,95 TL,

ŞOK'ta ayrıca Domestos 750 gr Yoğun Çamaşır Suyu 14,25 TL yerine 8 TL. Süperfresh Pizza King 51,30 TL yerine 33 TL. Çaykur Altınbaş Kolay Demlik Çay 16,35 TL yerine 11 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 22 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğu ŞOK'ta bu hafta yapacağınız 25 TL üstü alışverişlerinizde 745 gram Domestos Yoğun Çamaşır Suyu 8 TL, 780 gram SuperFresh Pizza King 33 TL ve 200 gram Çaykur Altınbaş Kolay Demlik Çay 11 TL'den satılacak.

ŞOK'ta bu hafta aktüel ürünlerin yanı sıra; yiyecek, içecek ve bakliyat ürünlerinden oluşan Ramazan Erzak Paketi ile hurma, gül suyu, Kemalpaşa tatlısı gibi Ramazana özel ürünler de satılacak.