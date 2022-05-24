A101'de bu hafta neler var? A101 26 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 26 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 kataloğunda bu hafta Elektrikli Ev Aletleri, Bahçe ve Balkon ürünleri, Züccaciye ve Mutfak ürünleri, Tekstil, Giyim ve Çok amaçlı ev ürünleri dikkat çekiyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101'de bu hafta; Televizyoni, Drone, Akıllı bileklik ve Bluetooth kulaklık gibi çeşitli ürünler alıyor. Peki A101 aktüel ürünlerde bu hafta başka neler var? İşte A101 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta elektronik ürünler geniş yer kaplıyor.

A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta yine kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor.

A101'de bu hafta; televizyondan tablete, akıllı telefondan elektronik ev aletlerine, oyuncaklardan ev tekstili ürünlerine, beyaz eşyadan gıdaya kadar birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak. A101 26 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan tüm ürünleri sayfamızın devamında görebilirsiniz.

A101 26 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında teknoloji grubundaki ürünler dikkat çekiyor.

A101 kataloğundaki elektronik ürünlerde; Toshıba 55″ Ultra HD Smart TV 6,599 TL, 3 yıl SUNNY tarafından garantili Hı-Level 43″ Full HD Android Smart Led TV 3,499 TL, Onvo 32″ Uydu Alıcılı Android Smart Led TV 2,299 TL, Reeder P13 Blue Plus 2022 Cep Telefonu 1.899 TL olarak karşımıza çıkıyor.

A101 kataloğunun diğer sayfasında ise; Philips Powerbank 10.000 mAh 129 TL, Philips Mikrofonlu Kulak İçi Kulaklık 69,95 TL, Xiaomi Band 5 Akıllı Bileklik 359 TL, GoSmart Bluetooth Kulaklık 89,95 TL'den yer alıyor.

A101'de bu hafta Beyaz Eşya grubunda harika fırsat ürünleri yer alıyor. 2 yıl Vestel garantili olan SEG 5 KG Çamaşır Makinesi 2,699 TL, SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 3,599 TL, FLAVEL markası ile 2 yıl garantili Flavel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 1,699 TL olarak satışa sunulacak.

A101 Aktüel Kataloğu içinde Elektrikli Ev Aletlerinde grubunda bu hafta; Homend Pottoman Türk Kahvesi Makinesi 499 TL, Homend Coffeebrak Filtre Kahve Makinesi 439 TL, Beliva Termostatlı Yuvarlak Fırın 429 TL, Fantom Carbon Dikey Süpürge 379 TL, Arzum Starry El Blender Seti 349 TL, Aprilla Şarjlı Epilatör 149 TL, Allure Akıllı Banyo Baskülü 129 TL, Kiwi Kahve ve Baharat Öğütücü 199 TL, Kiwi Cam Su Isıtıcı 179 TL, Kiwi Kahve Köpürtücü 59,95 TL fiyattan yer alıyor.

Ayrıca bahçe ürünleri kapsamında; Gölgelikli Salıncak 499 TL, İki Kişilik Kamp Çadırı 349,95 TL, Airbed Tek Kişilik Şişme Yatak 199,95 TL, Katlanabilir Alüminyum Masa Tabure Seti 399 TL, Lüks Katlanabilir Plaj ve Piknik Sandalyesi 129,95 TL, Katlanabilir Kamp Sandalyesi 99,95 TL, Ahşap Katlanabilir Kollu Plaj ve Piknik Sandalyesi 99,95 TL, Kamp Taburesi 39,95 TL fiyatla indirimli ürünler yer alıyor.

A101'de bu hafta Züccaciye ve Mutfak Gereçleri grubunda; Güral Porselen 12 Parça Kahve Takımı 249,95 TL, Sinbo French Press 39,95 TL, Desenli Borosilat Cam Kupa 270 ml 19,95 TL,

Çok Amaçlı ürünler tadilat ve tamirat, tekstil ve giyim ürünlerinde ise Kadife Kaymaz Salon Halısı 249 TL, Keçeli Ütü Masası Kılıfı 19,95 TL, Bay ve Bayan Baskılı T-Shirt Çeşitleri 44,95 TL, Bay Baskılı Dış Giyim Atlet 39,95 TL, Çantalı Vakumlu Hurç 34,95 TL, Nakışlı Waffle Mutfak Peçetesi 10,95 TL, Banyo Lifi Çeşitleri 4,95 TL, Bayan İnce Askılı Şort Atlet Takım 49,95 TL,

Bayan İnce Askılı Dantelli Gecelik 49,95 TL, Bay ve Bayan Görünmez Çorap 5,95 TL, Juno Bay Kot Terlik 27,95 TL, Juno Bayan Kot Terlik 26,95 TL, Metal 4+1 Merdiven 249,95 TL, Slim 14 Gözlü Organizer 29,95 TL, Tornavida 5'li Set 29,95 TL, Sprey Boya Çeşitleri 19,95 TL, Mdf Kit Hızlı Yapıştırıcı 19,95 TL, Sprey Vernik 13,95 TL, Tamir Bandı 9,95 TL, Polisan 10 Kg Tavan Boyası 89,95 TL, Polisan 10 Kg İç Cephe Boyası 119,95 TL olarak raflarda yerini alacak.

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