ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. ŞOK 25 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'ta bu hafta kahvaltı takımı, Yuvarlak Kek Kalıbı, Mikser Kabı, Tuzluk ve Baharatlık gibi ürünler uygun fiyattan satılacak. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; Cam Narenciye Sıkacağı, Keramika Line Kahve Takımı ve Ne Alırsan tek fiyat ürünler 9,99 TL'den yer alıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK 25 Mayıs kataloğunda; Keramika Kahve Takımı, Keramika Kahvaltı Takımı, Kapı Önü Paspası, Fonksiyonel Batarya Perlatörü, Cam Yıldız Çerezlik, Paşabahçe Ayaklı Kare Servis Sunum Tabağı, Titiz Cam Narenciye Sıkacağı, Titiz Tuzluk ve Baharatlık Çeşitleri yer alıyor.

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında; 15.6 inç ekran, İntel Core İ5 işlemcisi 8 GB Ram ve 256 GB Disk kapasitesine sahip olan Fujitsu Taşınabilir Bilgisayar 8,629 TL, Windows 10 Home işletim sistemine sahip intel celeron işlemci, 8 GB Ram ve 256 GB SSD disk kapasiteli Lenovo Taşınabilir Bilgisayar 6,399 TL, Lenovo Freesync Full HD IPS Led Monitör 2349 TL, İntel İ3-12100 W İşlemci 2599 TL, Gamepower Bane Gaming Optik USB Mouse 149 TL, 128 GB rom belleği, 256 MB Ram belleği android 4.0 veya üstü Xiaomi Mi Router 409 TL'den satılacak.

ŞOK 2 Mayıs aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde; Keramika ürünleri, Lenovo, Xiaomi ve Goldmaster markalı ürünlerde önemli fırsatlar yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta Elektronik ürünler grubunda; Hutt G1Işıklı Bluetooth Tws Oyuncu Kuaklığı 399 TL, Hutt Fritöz Airfryer 2049 TL, Goldmaster Kablosuz Soundbar 999 TL, Viewsonic Woodpad 7 Bambu Grafik Tablet 339 TL, RAKS Ayaklı Vantilatör 659 TL, NPO Zaman Yönetim ve Öğrenci Motivasyon Saati 159 TL, NPO Proelite 10-14″ Eva Korumalı Notebook-Macbook Çantası 259 TL, Classone Notebook Sırt Çantası 219 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK 25 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğunun Züccaciye ve Mutfak ürünleri grubunda Keramika Nar Çiçeği Kahvaltı Takımı 349,90 TL, Keramika Lilia Kahvaltı Takımı 349,90 TL, Keramika Black Kahvaltı Takımı 349,90 TL, Keramika Rossy Kahvaltı Takımı 349,90 TL, Keamika Kahve Takımı Line 99,95 TL, Keramika Çerezlik Roma 9,99 TL'den alıcı bekliyor.

ŞOK aktüelde Züccaciye ve Mutfak grubundaki indirimler bu kadarla da kalmıyor. Titiz Mikser Kabı 19,95 TL, Titiz Tezgah Üstü Çöp Kovası 19,95 TL, Kapı Önü Paspası 29,95 TL, Kadın Yüksek Tabanlı Terlik 59,95 TL, Banyo Havlusu 2'li Takımı 69,95 TL, Fonksiyonel Batarya Perlatörü 19,95 TL, Yuvarlak Kek Kalıbı 49,95 TL, Tart Kalıbı 49,95 TL, İpli Blender 59,95 TL,

BİM 24 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğu! Ne alırsan 9,99 TL, Ahşap Tepsi 24,95 TL, Meybuz 14,95 TL, Baş Parmak Buz Kalıbı 12,95 TL, Çekmece Kaşıklık-Bıçaklık 22,95 TL, Paşabahçe Ayaklı Kare Servis Sunum Tabağı 79,95 TL, Cam Yıldız Çerezlik 7,99 TL, Titiz Yoğurt Kabı 12,95 TL, Titiz Cam Narenciye Sıkacağı 8,99 TL, Titiz Tuzluk ve Baharatlık Çeşitleri 6,99 TL olarak satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta ayrıca; Yüksek tabanlı kadın terlik 59,95 TL, Ayrıca bu hafta 2li banyo havlusu takımı 69,95 TL ve Fonksiyonel batarya perlatörü 19,95 TL fiyatla alıcı bekliyor.

ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünlerin devamında ise Temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde; Agiss tüy dökücü sprey 175ml 14,95 TL, Agiss ağda bezi 10 mt 6,95 TL, Agiss ağda temizleme yağı 150ml 15,95 TL ve Agiss Roll-On sir ağda 100ml 11,95 TL'den geliyor.

ŞOK'ta bu hafta 25 TL üstü alışverişlerinizde 680 ml Domestos Yoğun Çamaşır Suyu 9 TL, 100'lü Ofçay Tiryakisine Demlik Çay 2 TL ve 4 adet 1 litrelik Fuse Tea 25 TL fiyatla indirimli olarak sunulacak.