BİM'de bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğunda yaklaşan yaz tatili için hazırlanmış ürünler dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta Elektrikli ev alatleri, Züccaciye, mutfak ürünleri, tekstil ve giyim ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de Cuma günü satılacak olan Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 6,999 TL fiyatıyla en çok dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte BİM aktüel kataloğunda yer alan haftanın fırsat ürünleri

BİM 27 MAYIS 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu Cuma; KUBA Katlanabilir Elektrikli Bisiklet, Jeep RX5 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet, Keysmart 4 Bölmeli Derin Dondurucu, Fakir Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizleyici, Buzluk Termos, Karma Mutfak Gereçleri, Heifer Saç Kurutma Makinesi, INTEX Şişme Havuz, INTEX Can Simidi, ONYO Figürlü Pipetli Suluk Çeşitleri, Voit Tam Yüz Şnorkel, Erkek Polo Yaka Tshirt, Karma Mutfak Gereçler, INTEX Şişme Havuz, Deniz Botu, Can simidi gibi birçok ürün uygun fiyattan BİM'de yerini alacak. İşte bu hafta Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu Cuma elektronik, mobilya, züccaciye ve tekstil ürünleri indirimli olarak raflarda yerini alacak.

BİM 27 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğundaki elektronik grubunda Elekrikli bisikletler dikkat çekiyor. İlk olarak 25 km hıza ulaşan mekanik disk fren sistem ve 20 inç lastik ebatlı 2 yıl garantili Kuba Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 6,999 TL, Kuba Rsıı ProX Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 8,999 TL, Yine 35-45 km menzili olan 25 km hız kapasiteli ve 20 inç alaşım jantlı, mekanik disk frenli Jeep RX5 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 10,999 TL, Jeep Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 9,499 TL'den satılacak.

BİM'in Cuma günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında Keysmart 4 Bölmeli Derin Dondurucu 3.499 TL, Çok Amaçlı 8 Bölmeli Dolap 499 TL, Fakir Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizleyici 599 TL, Soğuk yiyecek ve kutu içeceklerde 10 Litre kapasiteye sahip olan Buzluk Termos 149 TL, Güçlü AC motoru çelik uc ve bıçak mikser aparatı 2 yıl garantisi ile Chef's Pro Blender Seti 279 TL, Heifer Saç Kurutma Makinesi 99,90 TL'den satılacak.

Bim 27 Mayıs aktüel ürünler kataloğundaki züccciye ve mutfak ürünlerinde bu hafta; Chef's Krep Tava 59,90 TL, Chef's Pro Çelik Tava 79,90 TL, Benante Renkli Yaldızlı Çerez ve Tatlı Kasesi 119 TL, Benante 3'lü Renkli Yaldızlı Dondurma Kasesi 119 TL, Benante Kapaklı Şık Kupa 79,90 TL,

Benante 4'lü Renkli Yaldızlı Kahve Fincanı Takımı 149 TL, Paşabahçe Kapaklı Sürahi 22,90 TL, Paşabahçe Bölmeli Cam Servis Tabağı 17,50 TL, Paşabahçe 2'li Kase 19,90 TL, Paşabahçe Baton Borcam Kek Kalıbı 39,90 TL, Paşabahçe Metal Kulplı Chroma Bardak 210 cc 29,90 TL, Paşabahçe Bistro Kapaklı Desenli Saklama Kabı 8,90 TL, Paşabahçe Kitchen Kavanoz 49,90 TL fiyattan satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta deniz ve havuz ürünleri kampanya listesinde kendilerine yer bulmuş durumda. Deniz Botu 199 TL, Intex Şişme Havuz 122×25 cm 129 TL, Intex Can Simidi 69,90 TL, Intex Deniz Topu 27,90 TL, Intex Kolluk 37,90 TL, Intex Deniz Yatağı 79,90 TL, Pompa 59,90 TL, Timsah Desenli Deniz Yatağı 199 TL,

Şişme Yelek 69,90 TL, Voit Tam Yüz Şnorkel 199 TL, Yüzücü Gözlüğü 159 TL, Hacıyatmaz 79,90 TL, Plaj Tenis Seti 69,90 TL, ONYO Şişme Bardak Tutucu Çeşitleri 9,90 TL, Onyo Figürlü Pipetli Suluk Çeşitleri 29,90 TL, Kız Çocuk Mayo 49,90 TL, Kadın Çanta Cüzdan 49,90 TL, Onyo Frizbi 59,90 TL, Plaj Oyun Seti 19,90 TL olarak raflarda yerini alacak.

BİM'de bu hafta tekstil ve giiyim ürünleri kapsamında; Erkek Polo Yaka Tshirt 59,90 TL, Çapraz Çanta 29,90 TL, Eva Kadın – Erkek Sandalet 69,90 TL, Kadın Yüksek Taban Spor Ayakkabı 79,90 TL, Kız – Erkek Çocuk Spor Ayakkabı 59,90 TL, Kapri Pijama Takımı 99,90 TL, Kız Çocuk Kapri Pijama Takımı 59,90 TL, Erkek Çocuk Bermuda Şortlu Pijama Takımı 59,90 TL, Erkek Bermuda Pijama Takımı 99,90 TL'den satılacak.

BİM aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; Plastik Sandalye 199 TL, Hobby Life Katlı Banyo Seti 89,90 TL, Okyanus Banyo Seti 5'li 159 TL, Vantuzlu Kaydırmaz Banyo Paspası 39,90 TL, Kaktüs tuvalet Fırçası 34,90 TL, Vintage Pot Yapay Çiçek 29,90 TL, Banyo Paspas Seti 2'li 89,90 TL, Kalorifer Peteği Fırçası 9,90 TL, Kaymaz Banyo Taburesi 29,90 TL, Kapaklı Çöp Kovası 22,90 TL, Yapışkanlı Banyo Aksesuarları 39,90 TL, Mr.Green Deterjan Hazneli Mob 169 TL olarak müşterinin alımına sunulacak.

BİM'de bu cuma çocuklar için hazırlanmış ürünler ise şöyle: Offroad Dev Oyuncak Araba 99,90 TL, Oyuncak Mutfak Setleri 49,90 TL, Işıksız Siyasi Küre 39,90 TL, Set Üstü Mutfak 49,90 TL, Oyuncak Diş Doktoru Seti 24,90 TL, Kilitli Renkli Hatıra Defteri 29,90 TL, Çıkartmalı Boyama Kitapları 11,50 TL, Hikaye Kitapları 8,50 TL.