BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 24 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bu hafta yine birbirinden uygun ürünler yer alıyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'de bu hafta çerez çeşitlerinde indirimler var. Salı günü satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta atıştırmalık ürünler geniş yer kaplıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de bu hafta içecek, cips ve çikolata çeşitleri uygun fiyattan satılacak. İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta atıştırmalık grubunda yer alan ürünler dikkat çekiyor. Nutracell Vitaminli Mineralli İçecek, Sarelle Şeker İlavesiz Kakaolu Fındık Ezmesi, Tamek Acı Biber Salçası, Niğde Gazozu Şekersiz Gazlı İçecek, Altınbaş Klasik Demlik Poşet Siyah Çay, Çizmeci Time Kakaolu Fındık Kremalı Rulo Gofret ve çok daha fazlası Salı gününden itibaren Bim Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak. İşte 24 Mayıs 2022 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 24 MAYIS 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM 24 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğunda İçecekler grubunda, Kahvaltılık grubunda, Bisküvi ve çikolata grubunda, Çerez ve cips grubunda, temel gıdalarda çok çeşitli fırsat ürünleri yer alıyor. BİM'de bu hafta içeceklerde; Dimes 700 ml Sıkma Portakal Suyu 14,90 TL, Çamlıca Armut Aromalı Gazoz 16,90 TL, Niğde Gazozu Şekersiz Gazlı İçecek 19,90 TL, Black 50 gr Roast Nescafe Klasik Kahve 13,90 TL, Nescafe 14'lü Gold Gold Kahve 17,50 TL, Vip 250 gr Filtre Kahve 29,90 TL, Altınbaş Klasik Demlik Poşet Siyah Çay 14,50 TL, Rival 250 ml Gazlı İçecek Mojito 5,90 TL, Obsesso 250 ml Soğuk Kahve 8,90 TL'den fiyattan satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda; Çerezza 108 gr Biftek ve Soğan Aromalı Cips 8,90 TL, Patos 167 gr Acı Baharat Aromalı Mısır Cipsi 9,90 TL, Peyman 4×30 gr Kuruyemiş Bar 8,90 TL, Ülker 800 gr Bebe Bisküvisi 23,75 TL, Gürsoy 250 gr Çifte Kavrulmuş Fındık 34,90 TL, Keyifçe 300 gr Ekonomik Antep Fıstığı 36,90 TL, Fiskat 60 gr Çubuks Fındık Krokan 9,90 TL'den müşterinin alımına sunulacak.

BİM aktüel ürünler kataloğundaki atıştırmalık ürünler ve çerezler bu kadarla da kalmıyor. Simbat 150 gr Fit Karışım Kuruyemiş 24,90 TL, Eti Form 138 gr Kızarmış Kepekli Ekmek 9,90 TL, Eti Form 5'li Kepekli Bisküvi 9,90 TL, 9 Kat Tat 118 gr Şekersiz Fındık Kremalı İnce Gofret 9,90 TL, Tat Vegan Sebze Çeşitleri 14,90 TL,

Bol Bol 920 gr Az Yağlı Mayonez 19,90 TL, Tariş 1 Litre Sirke Çeşitleri11,90 TL, Elit 1000 gr Siyah Zeytin 29,90 TL, Tamek 540 gr Tatlı Biber Salçası 12,90 TL, Tamek 540 gr Acı Biber Salçası 12,90 TL, Tadelle 20 gr Şeker İlavesiz Fındık Dolgulu Sütlü Çikolata 4,25 TL, Destan 75 gr Çubuk Tarçın 17,90 TL, Doyum 500 gr Özel Bakliyat ve Tahıl Çeşitleri 17,50 TL,

Indomie 120 gr Körili Jumbo Noodle 4,50 TL, Derya 2×150 gr Zeytinyağlı Ton Balığı 36,90 TL, Polonez 50 gr Karabiberli Dana Füme Et 6,90 TL, Polonez 60 gr Piliç Jambon 4,50 TL, Polonez 200 gr Hindi Füme 19,90 TL, Polonez 50 gr Dana Füme Et 5,90 TL olarak satışa sunulacak.

BİM 24 Mayıs kataloğundaki diğer fırsat ürünleri şöyle; Sarelle 350 gr Şeker İlavesiz Kakaolu Fındık Ezmesi 45 TL, Kellogg's 2×700 gr Coco Pops Tahıl Gevreği 36,90 TL, Kellogg's 400 gr Buğday ve Pirinç Gevreği 22,90 TL,Ananas 23,90 TL, Avokado 8,90 TL, Dost 500 gr Light Yoğurt 6,50 TL, Activia 125 gr Probiyotik Yoğurt 5,90 TL, Nutracell 330 ml Vitaminli Mineralli İçecek 5,90 TL,

Danone 200 ml Kolajenli Fermente Çilekli İçecek 6,90 TL, Ermiş Attar 100 gr Bitki Çayı Detox Zamanı 13,90 TL, Greenwood 70 gr Meyveli Yeşil Çay 13,90 TL, Herby 20'li Fit Bitki Çayı 13,90 TL, Altınbaşak 3×60 gr Labneli Sandviç Kraker 11,90 TL, Cipstar 56 gr Tarhana Cipsi 6,90 TL, Wasa 275 gr Gevrek Ekmek 19,90 TL gibi pek çok atıştırmalık ürün bu Cuma BİM'de.

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda kuruyemiş kapsamında çerezlerde indirim var. Master 140 gr Nut Antep Fıstığı 19,90 TL, Master 140 gr Nut Kavrulmuş Tuzlu Fındık 19,90 TL, Master 135 gr Nut Kavrulmuş Tuzlu İç Badem 24,90 TL, Master 140 gr Nut Kavrulmuş Tuzlu Kaju 24,90 TL, Master 120 gr Nut Kabak Çekirdeği 11,90 TL, Master 160 gr Nut Tuzlu Yer Fıstığı 8,50 TL, Master 160 gr Nut Patates Cipsi 19,90 TL.

BİM'de çikolatalı fırsat ürünlerinde ise; Topitanem Çikolata Kaplı 80 gr Patlayan Şekerli Nohut Unlu Draje 12,90 TL, Buono 60 gr Çikolata Kaplı Bademli Draje 9,25 TL, Centro 12×20 gr Süt ve Kakao Kremalı Fındıklı Gofret 12,90 TL, Çizmeci Time 108×6 gr Kakaolu Fındık Kremalı Rulo Gofret 49,90 TL, Patiswiss 330 gr Yer Fıstığı Ezmesi 24,90 TL,

Burçak 3×117 gr Tahıl Patlaklı Kakaolu Bisküvi 15,90 TL, Burçak 4×100 gr Sütlü Kakao Kremalı Yulaflı Bisküvi 16,90 TL, Browni İntense 3×50 gr Çikolata Kaplı Kek 8,50 TL, Burçak 3×91 gr Tuzlu Zeytinli Bisküvi 13,90 TL, Eti Gold 29 gr Gold Çikolatalı Gofret 2,25 TL,

Eti Gold 60 gr Antep Fıstıklı Gold Çikolata 11,50 TL, Sayley 330 gr Kakaolu Bisküvi Parçacıklı Bisküvi Kreması 19,90 TL, Vow 240 gr Minikon Sütlü Çikolata Kaplı Sütlü Mini Nuga Bar 9,90 TL, Buono 100 gr Vişneli Bitter Çikolata 10,90 TL, Vow 45 gr Sütlü Çikolata Kaplı Karamelli Yer Fıstıklı Nuga Bar 1,90 TL, Banabi 2×25 gr Donut Kek 1,75 TL olarak yer alıyor.