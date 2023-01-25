A101'de bu hafta neler var? A101 26 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. A101'de bu hafta perşembe günü için hazırlanan katalogta; Teknoloji, Elektronik ürünler, Beyaz Eşya, Elektrikli Ev Aletleri, Çok Amaçlı Ev Eşyaları, Züccaciyeye ve Mutfak aletleri, Ev Tekstili ve Giyim ürünleri yer alıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta; Overlok makinesinden elektrikli Moped'e, Granit tencereden koltuk takımına varana kadar onlarca çeşit ürün indirimli olarak satışa sunulacak. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte A101 26 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in 26 Ocak Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler görücüye çıktı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta 2 farklı televizyon, Volta VS2 Elektrikli Moped, Vestel V TAB Z1 Tablet, Taç Ultra Granit Derin Tencere, Schafer Çaydakeyf Çay Makinesi ve Volta VS2 Elektrikli Moped gibi ürünlerde sürpriz indirimler var.

A101'de bu hafta; Teknoloji ürünleri, Beyaz Eşya, Elektrikli Ev Aletleri, Mutfak eşyaları, Modern Ev Eşyaları, Züccaciyeye ve Ev Tekstili ve Kışlık Giyim ürünleri indirimli olarak satılacak.

A101 Aldın Aldın etiketi ile hazırlanmış olan kataloğun ilk sayfasında 2 farklı fiyat ve boyutta televizyon yer alıyor. Bu ürünler; Toshıba 65″ Ultra HD Android TV 11,999 TL, Hı-Level 50″ Ultra HD Android Smart Led TV 5,799 TL, 10.1 inç ekranlı, 4 Gb Ram ve 64 Gb hafızalı Vestel V Tab Z1 Tablet 1,899 TL'den satışa sunulacak.

A101 kataloğunda yer alan elektronik ürünlerin devamında ise; 4 Gb ram ve 128 Gb dahili hafızalı 6.5″ inç ekranlı Reeder S19 Max Cep Telefonu 3,199 TL, 4 Gb ram ve 128 Gb dahili hafızalı 6.5″ inç ekranlı Realme C25Y Cep Telefonu 4,499 TL, Mercusys MW306R Router 239 TL, Piranha USB Kablo 19,95 TL, Elitled Kumandalı 3'lü Spot Led Lamba 99,95 TL, Piranha Bluetooth Kulaklık 44,95 TL, Philips Bluetooth Kulaklık 399 TL, Piranha Duvar Şarjı 49,95 TL'den satılacak.

26 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğunun Beyaz Eşya grubunda ise 3 adet fırsat ürünü yer lalıyor. 402 litre net hacimli Nem kontrol ve Multicooling özelliği ile dikkat çeken FLAVEL No-Frost Buzdolabı 6,899 TL, Mekanik kontrol, ön yıkama, çocuk kilidi zaman erteleme özellikli 1000 devirli FLAVEL 6 KG Çamşır Makinesi 3,999 TL, 6 programlı FLAVEL Bulaşık Makinesi 4,999 TL'den sipariş bekliyor olacak.

A101 aktüel ürünler kataloğundaki Elektrikli ev aletlerinde ise; Singer Overlok Makinesi 3.199 TL, Kiwi Doğrayıcı 279 TL, Schafer Çaydakeyf Çay Makinesi 499 TL, Homend Functionall Multi Blender Seti 699 TL, Arzum Starmix El Mikseri 279 TL, Fakir Estella Saç Maşası 259 TL, Flavel Tost Makinesi 599 TL, Aprilla Şarjlı Saç Kesme Makinesi 199 TL, Oral-B Pro 600 Cross Action Şarjlı Diş Fırçası 439 TL, Oral-B Pro 600 Cross Action Şarjlı 3+1 Diş Fırçası Yedek Başlığı 189 TL'den A101 market şubelerinde satışa sunulacak.

A101'de bu hafta Tekstil ve Giyim ürünleri kapsamında; Koltuk Örtüsü 79,95 TL, Çift Kişilik Lüks Pamuklu Battaniye 129 TL, Tek Kişilik Lüks Pamuklu Battaniye 109 TL, Bay-Bayan Balıkçı Yaka Triko Kazak 79,95 TL, Bayan Crop Kazak 69,95 TL, Silk&Blue Çocuk Tam Fermuarlı Polar Üst 109 TL, Knup Bay Eşofman Takımı 249 TL, Penti 50 Denye Bayan Külotlu Çorap 24,95 TL, Penti 50 Denye Bayan Pantolon Çorabı 14,95 TL, Kurulama Bezi 2'li 14,95 TL, Silk&Blue Bay Yünlü Çorap 16,95 TL, Silk&Blue Bayan Ters Havlu Soket Çorap 14,95 TL olarak Perşembe gününden itibaren A101 market reyonlarında olacak.

A101 aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak eşyaları grubunda; Taç Ultra Granit Basık Tencere 269,95 TL, Taç Ultra Granit Derin Tencere 269,95 TL, Taç Ultra Granit Tava 169,95 TL, Hascevher Düdüklü Tencere 299,95 TL, Hascevher Kapaklı Gözleme ve Balık Tavası 139,95 TL, Keramika Çift Renk Kupa 18,50 TL, Keramika Çift Renk Kase 18,50 TL, Borcam Dikdörtgen Cam Tepsi 109,95 TL, Cam Matara 49,95 TL, Borosilikat 3'lü Kupa 39,95 TL, Beslenme Kabı Çeşitleri 18,50 TL, Karma Plastik Ürünler 34,95 TL fiyattan satılacak.

Ev eşyalarında ise; L Koltuk 5.490 TL, Moda Life TV Koltuğu 5.490 TL, Moda Life Yakalı Sandıklı 3'lü Kanepe 4.490 TL, FLY Ariane Çok Amaçlı Konsol 1.290 TL, FLY Panovit Evyeli Mini Mutfak 3.490 TL, Çekmeceli 4 Kapaklı Çok Amaçlı Dolap 990,90 TL, Bölmeli 4 Kapaklı Mutfak Dolabı 899,90 TL, Aynalı Banyo Dolabı 429,90 TL olarak sipariş bekliyor olacak.

A101'de bu hafta son olarak; Volta Elektrikli Moped 14.999 TL, Robbom Gold Büyük Boy Valiz 599 TL, Robbom Gold Orta Boy Valiz 499 TL, Robbom Gold Kabin Boy Valiz 329 TL, Rubenis Bay-Bayan Şemsiye 99,95 TL, Düzenleyici Çeşitleri 24,95 TL, Piranha Avuç Taşlama 299 TL, Piranha 12 Parça Halı ve Maket Bıçağı Seti 79,95 TL, Piranha Lehim Havya Seti 79,95 TL, Piranha Dijital Kumpas 89,95 TL, Piranha Akım Korumalı 3 USB'li Tekli Priz 99,95 TL, JWIN MK-6134 61 Tuşlu Org 649 TL'den satılacak.

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