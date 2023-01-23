ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 25 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

ŞOK'a bu hafta gelecek olan aktüel ürünler belli oldu. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan katalogta; Ev eşyaları, giyim, Elektrikli Ev Aletleri ve mutfak eşyaları kapsamında çeşitli ürünler yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta Lime Sprey Mop Set 159,95 TL fiyatıyla en çok ilgi gören ürünler arasında yer alıyor. Ayrıca Seowood Ahşap Sepet 169,95 TL ve Seowood Ahşap Kirli Sepeti Raf 169,95 TL'den satışa çıkacak. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK 25 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında yer alan; Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 259,90 TL fiyatıyla fırsat listelerine adını yazdıran ilk ürün olacak.

ŞOK'ta bu hafta; Teknoloji ürünleri, Elektrikli ev aletleri, Çok amaçlı ev eşyaları, Tekstil ve Giyim ürünleri ile Temel ihtiyaç grubunda muhteşem fırsatlar yer alıyor.

ŞOK 25 Ocak aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde Dahili hafıza 32 GB ve 3 GB Ram kapasiteli TCL 20E 6125D Dual Alacakaranlık Mavisi Cep Telefonu 2999 TL, Dahili hafıza 64 GB ve 4 GB ram destekli Reeder P13 Blue MaxL 2022 Cep Telefonu 2699 TL, Alcatel 16GB-1GB Volcano Black 1199 TL, Dahili depolama 32 GB ve 2 GB Ram kapasiteli 10.1 inç ekran TCL Tab Wifi Black Tablet 1649 TL fiyatla satışa sunulacak.

Elektronik ürünlerin devamında ise; Alcatel 1068D Tuşlu Dual Black Cep Telefonu 799 TL, Dahili hafıza 128 GB ve 4 GB Ram desteği olan yüz tanıma sistemli Oppo A55 Rainbow Blue Cep Telefonu 5849 TL, Dahili hafıza 64 GB ve 4 GB Ram desteği olan yüz tanıma özellikli Oppo A16 Crystal Black Cep Telefonu 4549 TL, Dahili hafıza 128 GB ve 4 GB Ram desteği 8 çekirdek işlemcili BT kulaklık hediyeli Omix X400 Dual Gray Cep Telefonu 4559 TL olacak.

ŞOK'ta bu hafta elektrikli ev aletlerinde; Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 259,90 TL, Aprilla Yağ Analizli Dijital Banyo Baskülü 179,90 TL, Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 499,90 TL'den yer alacak.

ŞOK 25 Ocak kataloğunda; Seowood Ahşap Sepet 169,95 TL, Seowood Ahşap Kirli Sepeti Raf 169,95 TL, Kadın Düğmeli Pijama Takımı 199,95 TL, Chantale Çıkarılabilir Askılı Sütyen 89,95 TL, Kadın Atlet 44,95 TL, Kadın Peluş Terlik 44,95 TL, Destekli Dantelli Sütyen 89,95 TL, Sütyen Topu 21,95 TL, Kadın Lezer Kesim Dikişsiz Slip 24,95 TL, Erkek Boxer 39,95 TL, Kadın 2'li Ribanalı Slip 34,95 TL, Banyo Havlusu 2'li Takımı 99,95 TL, PVC Büyük Booy Çanta 34,95 TL, PVC Küçük Booy Çanta 27,95 TL, Makyaj Standı 249,95 TL fiyatla Çarşamba gününden itibaren satışa sunulacak.

ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki çok amaçlı Ev ürünlerindeki fırsat ürünlerinde ise; İtme Kapak Çöp Kovası 42,95 TL, Petek Çamaşır Sepeti 69,95 TL, Kirli Sepeti 129,95 TL, Petek Mandallık 16,95 TL, Petek WC Fırça 22,95 TL, Ütü Masası 249,95 TL, Pastel Kurutmalık 175,90 TL, Tüy Toplayıcı 14,95 TL, Platin Mafsallı 4 Fonksiyonlu Duş Seti 39,95 TL, 350 gram Derz Dolgusu 29,95 TL,

Klozet Kapağı 69,95 TL, Yağmur Çamaşır Mandalı 29,95 TL, Slim 9'lu Moblen Askı 21,95 TL, Lime Sprey Mop Set 159,95 TL, Lime 2'li Tablet Mop – Sprey Mop Yedek Paspas 49,95 TL, Bulaşık Matik + 1 Yedek 32,95 TL, Bulaşık Matik 3'lü Yedek 29,95 TL, Bulaşık Altlığı 18,95 TL, Katlanır Maşrapa 14,25 TL, Fonksiyonel Batarya Ucu 29,95 TL, Kadın Ayakkabı Kutusu 24,95 TL, Erkek Ayakkabı Kutusu 27,95 TL olarak raflarda yerini alacak.