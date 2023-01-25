BİM'de bu hafta neler var? BİM 27 Ocak 2023 Cuma aktüel ürünler kataloğu

BİM 27 Ocak 2023 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. BİM'e bu cuma; 2 farklı fiyat ve boyutta televizyon, Tefal 6 Litre Düdüklü Tencere ve 12 Parça Kahvaltı Seti dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta son zamanların favori ürünlerinden olan Kumtel Airfyreyer Yağsız Fritöz 1799 TL'den satışa sunulacak. Ayrıca 2.5 saat şarj süresine sahip Xiaomi Mİ S10T Robot Süpürge 13,499 TL'den satılacak. Peki BİM'de bu hafta kampanya avantajları içinde başka neler var? İşte BİM aktüel kataloğundaki indirimli ürünler

BİM 27 OCAK 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta cuma günü satışa sunulacak olan fırsat ürünlerinde; 4K Smart özelliği, Android işletim sistemli Dijitsu 43 İnç Android TV 3,999 TL, Dijitsu 32 İnç Android TV 2,299 TL'den yer alıyor.

Ayrıca 3 farklı mod, 3 farklı su tankı, patentli dolaşım önleyici teknoloji, yeni nesil navigasyon ve 2.5 saat şarj süresine sahip 2 yıl garantili Xiaomi Mİ S10T Robot Süpürge 13,499 TL, Zamanlayıcı ve otomatik kapanma özelliğine sahip olan, hızlı pişirme, paslanmaz çelik parçalara sahip olan 5.5 Litre hacimli 2 yıl garantili Kumtel Airfyreyer Yağsız Fritöz 1799 TL,

Şemsiye 79 TL, Matara 2 Litre 189 TL, Ev Gereçleri 7,50 TL, Tek Fiyat Ürünler 9,50 TL, Polosmart Smart Tartı 169 TL, Polosmart Duvar Şarjı 109 TL, Esnek Taşıma Pazar Çantası 45 TL, Organizer 15 Bölmeli 24,50 TL, Askılı Dolap İçi Çöp Kovası 69,50 TL fiyattan satışa sunulacak.

Bu cuma BİM'de geçerli olacak yeni kampanyalı ürünlerinin yer aldığı 27 Ocak Bim aktüel kataloğunda indirimli ürünleri devamında; Rafadan Tayfa Yorgan 399 TL, Rafadan Tayfa Tek Kişilik Nevresim Seti 279 TL, Rafadan Tayfa Dijital Baskılı Battaniye 249 TL, Renkli 6'lı Balon 9,50 TL, Rafadan Tayfa Sweatshirt 85 TL, Çim Adam 9 TL, Rafadan Tayfa Spor Ayakkabı 199 TL, Çocuk Wellsoft Ev Patiği 17,50 TL, Pırıl Spor Ayakkabı 199 TL, Molinella Çift Kişilik Tual Desenli Nevresim Seti 269 TL,

BİM aktüel kataloğunun bu cuma için hazırlanan fırsat ürünlerinde Züccaciye ve Mutfak grubunda; Tefal 6 Litre Düdüklü Tencere 1.499 TL, Benante 12 Parça Kahvaltı Seti 299 TL, Benante 4'lü Yuvarlak Çerezlik 59,50 TL, Benante Uzun Dikdörtgen Tabak 49,50 TL, Benante 2'li Dikdörtgen Tabak 55 TL, Chef's Sahan 69 TL, Chef's Tava 99 TL,

Tual Desenli Dertsiz Masa Örtüsü 119 TL, Oval Tepsi 55 TL, Glass in love Çift Cidarlı Simli Kupa 89 TL, Çok Amaçlı Mutfak Makası 34,50 TL, Şeffaf Servis Seti 22,50 TL, Pratik İpli Doğrayıcı 89 TL, Paşabahçe 6'lı Timeless Çay Bardağı 99 TL, Paşabahçe Timeless Servis Tabağı 109 TL, Paşabahçe İnvitation Oval Tabak 27,50 TL, Paşabahçe İnvitation Oval Tabak 18,90 TL, Paşabahçe Casseroles Kapaklı Borcam 89 TL, Şeffaf Kahvaltılık – Saklama Kabı 19,50 TL'den satılacak.

BİM 27 Ocak kataloğundaki Tekstil ve Giyim ürünleri kapsamında satışa sunulacak bu fırsat ürünleri; Tual Desenli Kokulu Defter 18,50 TL, Molinella Çift Kişilik Lastikli Ranforce Çarşaf 119 TL, Penti Termal Külotlu Çorap 49 TL, Gezer Kadın – Erkek Terlik Çeşitleri 29,50 TL, Çift Kişilik Desenli Akrilik Battaniye 199 TL, Tek Kişilik Desenli Akrtilik Battaniye 169 TL, Kapitoneli Yastık 65 TL, Kadın Desenli Polar Alt 59 TL, Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 219 TL, Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 179 TL, Süngerli 2'li Banyo Paspas Seti 139 TL olarak karşımıza çıkıyor.

BİM'de bu hafta çocuklar için hazırlanan eğitici ve öğretici özellikli oyuncaklarda ise Masaüstü Çift Taraflı Ahşap Yazı Tahtası 129 TL, Manyetik Kutu Oyunları 29,50 TL, Oyun Çadırı 155 TL, Kapaklı Oyuncak Kutusu 67,50 TL, Ahşap Bloklar 119 TL, Loop Loop Kutu Oyunu 79 TL, Lelia Oyuncak Bebek 89 TL, LC Oyuncak Kamyon Mikser 69 TL, Çıkartma Kitabım 15 TL, Bıcırık Masallar Serisi 5 TL, Barbie Manyetik kıyafet Giydirme Oyunu 65 TL, Puzzle 2'li 29,50 TL, Barbie Prıltılı Bebek 79 TL, Hot Wheels Tekli Arabalar 27,50 TL fiyatla raflarda yerini alacak.

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