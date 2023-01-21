BİM'de bu hafta salı neler var? BİM 24 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler satışa sunuldu. BİM'de bu hafta Bim Haftanın Önerileri etiketi ile Performans markası ile muhteşem ürünler, Süt ve Süt Ürünleri, Hazır Gıdalar, İçecek grubunda harika ürünler, Et ve Et ürünleri yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu salı ayrıca Tereyağı, Karides, fıstıklı soğuk baklava, peynir çeşitleri ve dondurulmuş börek gibi ürünlerde indirim fırsatları var. Peki BİM'e bu hafta başka neler geldi? İşte BİM 24 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM 24 OCAK 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta salı günü satışa sunulacak olan performans ürünlerinde; Dolgulu 96 gr Hurma Topları 14,50 TL, Performans 96 gr Meyve Topları 14,50 TL, Performans 96 gr Hurma Topları 16,50 TL, Performans 165 gr Proteinli Quark 16,50 TL, Performans 200 gr Tuzsuz Yer Fıstığı 19,50 TL, Performans 150 gr Karışık Kuruyemiş 32,50 TL, Performans 320 gr Yer Fıstığı Ezmesi 34,50 TL, Performans 16×2 gr Mate Çubuk Çay 16,50 TL'den yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünlerinin devamında; Performans 330 ml Proteinli Kakolu Süt 14,25 TL, Performans 400 gr Yüksek Proteinli Erişte 24,75 TL, Performans 100 gr Yüksek Kafeinli Filtre Kahve 19,50 TL, Performans 350 gr İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi 28,50 TL, Performans 310 ml Yüksek Proteinli Soğuk Kahve 12,50 TL, Performans 520 gr Ketçap ve 510 gr Mayonez İkili Set 35 TL, Performans 320 gr Şekersiz Çikolatalı Fıstık Ezmesi 34,50 TL fiyattan bu salı BİM reyonlarında satışa sunulacak.

Bu salı BİM'de geçerli olacak yeni kampanyalı ürünlerinin yer aldığı 24 Ocak Bim aktüel kataloğunda indirimli ürünleri devamında; Dost 1 Litre Salep 22,50 TL, İçim 750 gr Tereyağı 129 TL, Ünal 200 gr Çeçil Peyniri 37,50 TL, Aknaz 700 gr Tava Peynir 57,50 TL, Sek 1 Litre Yarım Yağlı Süt 18,90 TL, Kerem 200 gr Çilekli Labne 19,50 TL'den yer alacak.

24 Ocak 2023 Bim aktüel ürünler kataloğu içinde ki bu ürünler ise; Gündoğdu 600 gr Tost Peyniri 75 TL, Lezita 2×800 gr Piliç Salam 49,75 TL, Kaanlar 350 gr Krem Peynir 39,50 TL, Kocaman 500 gr Fish Karides 39,50 TL, Özsüt 600 gr Tatlı Mola Pasta 59,50 TL, Altınkılıç 1 Litre Laktozsuz Kefir 26,50 TL, Lezita 675 gr Piliç Cordon Bleu 39,50 TL, Danet 250 gr Dana Izgara Sosis 45,50 TL, Osmanoğlu 200 gr Saray Sarma 19,75 TL, Gündoğdu 350 gr Tulum Peyniri 59,50 TL olarak raflarda yerini alacak.

Bu Salı BİM'de sizlere sunulacak diğer kampanyalı ürünleri; Maret 110 gr Dana Macar Salam 17,75 TL, Antebella 200 gr Badem Kreması 39,50 TL, Akdo 400 gr Fıstıklı Soğuk Baklava 57,50 TL, Dost 1 Litre Çikolatalı Pastörize Süt 22,50 TL, Erba Sea Food 500 gr Palamut Dilim 37,50 TL, Kaanlar 300 gr Sürülebilir Lor Peyniri 29,50 TL,

Superfresh 400 gr Peynirli Puf Böreği 25,50 TL, Superfresh 300 gr Tahıllı Baget Ekmek 14,50 TL, Ünal 325 gr Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 52,50 TL, Fiskorella 400 gr Kakaolu Fındık Kreması 29,50 TL, İkbal 350 gr Geleneksel Dana Kangal Sucuk 62,50 TL, Aytaç 40 gr Isıl İşlem Görmüş Dilimli Dana Sucuk 8,90 TL, Banvit 250 gr Tütsülenmiş Cheddarlı Piliç Jumbo Sosis 29,75 TL fiyattan satışa sunulacak.