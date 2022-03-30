A101 31 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 kataloğunda bu hafta elektronik, züccaciye, beyaz eşya, ev tekstili ve araç aksesuarları ürünleri dikkat çekiyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101'de bu hafta; 3 farklı televizyon, cep telefonu, kahve ve çay makinesi, dikiş makinesi ve elektrikli süpürge gibi ürünler alıyor. Peki A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda müşterileri Teknoloji grubundaki muhteşem fırsat ürünleri karşılıyor.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta Ramazan ayına özel gıda ürünlerinde de indirimler bulunuyor.

A101'de bu hafta; SEG Mekanik Silindirik Termosifon, SEG 5 Kg Çamaşır Makinesi, GoSmart Powerbank 10.000 mAh, GoSmart Telefon Tutucu, Oto Bakım Ürünleri Çeşitleri, Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet, Homend Pottoman Türk Kahvesi Makinesi, Singer Promise Dikiş Makinesi, Ayakkabı Dolabı, Beliva Midi Fırın, Samsung Cyclone Elektrikli Süpürge, Triathlon Işıklı Scooter, Triathlon Plastik Kaykay, Triathlon Oyuncak Bisiklet & Scooter Kaskı, Dijital Baskılı Kaymaz Mutfak Halı Set, Piranha Arka Koltuk Telefon Tutucu ve Askı, Triathlon Dart Seti gibi ürünler indirimli olarak satışa sunulacak.

A101 31 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektronik ürünlerin başında televizyonlar geliyor. 4K Smart Tv özellikli, dahili wifi, dahili uydu alıcılı, wirelles display, Exxen, Prime video, Youtube ve Netflix gibi uygulamaları ile dikkat çeken Toshıba 65″ Ultra HD Smart TV 9,199 TL, Hı-Level 43″ Full HD Android Smart Led TV 3,799 TL ve Elton 32″ Uydu Alıcılı Led TV 2,099 TL'den satılacak.

A101 Aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünler bu kadarla da sınırlı kalmıyor. 6,5 inç ekran, 2 GB Ram ve 32 GB dahili hafızalı, parmak izi okuyucu ve yüz tanıma sistemli 3800 mAh bataryalı Reeder P13 Blue Max L 2022 Cep Telefonu 1,999 TL,

Phılıps Blutooth Kulaklık 349 TL, Go-Smart Blutooth Kulaklık 79,95 TL, GoSmart Kulak Üstü Bluetooth Kulalık 79,95 TL, GoSmart 10.000 mAh Powerbank 69,95 TL, GoSmart Araç Şarjı 19,95 TL, GoSmart Işıklı Oyuncu Mouse 49,95 TL, GoSmart Mouse Ped 29,95 TL olarak raflard yerini alacak.

A101'de Bu Hafta Beyaz Eşya grubunda 3 adet ürün yer alıyor. A101 kataloğunun Beyaz Eşya grubunda; 2 yıl Vestel garantili SEG 5 KG Çamaşır Makinesi 2699 TL, SEG Mekanik Silindirik 65 L Termosifon 1699 TL ve üstü ocak olan SEG Turbo Fırın 2299 TL'den müşteriye sunulacak.

A101 aktüel kataloğunun Elektrikli Ev Aletleri ve Züccaciye Mutfak grubunda harika fırsat ürünleri dikkat çekiyor. Ayrıca; A101 kataloglarında "Hayırlı Ramazanlar" sloganlı gıda ürünleri indirimli olarak satışa sunuluyor.

Elektrikli ev aletlerinde; Sunny Melodi Çubuk Blender 219 TL, Kiwi Çay Makinesi 299 TL, Homend Pottoman Türk Kahve Makinesi 539 TL, Beliva 38 Litre Midi Fırın 579 TL, Samsung Cyclone Süpürge 1299 TL fiyattan satılacak.

A101'in Züccaciye ve Mutfak ürünleri olarak bu hafta indirim reyonlarında yer alacak fırsat ürünleri ise; Cem Nero Kapaklı Balık ve Gözleme Tavası 99,95 TL, Desenli Termos Çeşitleri 29,95 TL, Senz 3'lü Çelik Karıştırma ve Saklama Kabı 179,95 TL, Paşabahçe 6'lı Çay Bardağı 29,95 TL,

Lav 880 cc Tokyo Saklama Kabı 21,50 TL, Lav 1500 cc Tokyo Saklama Kabı 27,50 TL, Lav 2600 cc Tokyo Saklama Kabı 34,50 TL, Yuvarlak 3'lü Mikrodalga Tencere 24,95 TL, Luminarc Tek Fiyat Tabak ve Kase Çeşitleri 12,50 TL, Silikon 3'lü Ürün Seti 29,95 TL, Süzgeç ve Un Eleği 9,95 TL, Rooc Renkli 3'lü Bıçak seti 17,50 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Ayrıca Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 4999 TL, Kiwi Şrjlı El Süpürgesi 299 TL, Piranha Metal Gövdeli Hava Kompresörü 199,95 TL, Piranha Dijital Hava Kompresörü 229,95 TL, Piranha Transmitter 59,95 TL'den satışa sunulacak.

A101'de Bu Hafta Tekstil ve Giyim ürünleri olarak; Dijital Baskılı Kaymaz Mutfak Halı Seti 49,95 TL, Dijital Baskılı Kaymaz Banyo Klozet 2'li Takım 49,95 TL, Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Çarşaf Seti 89,95 TL, Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Pike 99,95 TL,

Bay Penye Spor Şort 29,95 TL, Bayan Terlik Çeşitleri 19,95 TL, DoReMi Bayan Fitilli Toparlayıcı Tayt 74,95 TL, DoReMi Bayan Fitilli Toparlayıcı Büstiyer 44,95 TL ve Silk&Blue 2'li Bayan Fitilli Slip 32,95 TL'den raflarda yerini alacak.

Ayrıca mobilya kapsamında; 4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı 579,95 TL ve Ayakkabı Dolabı 449,95 TL fiyatıyla A101 kataloğunda yer alıyor.

A101'de bu hafta; Elektrikli Ev Ürünleri ve Motosiklet ve Oto Aksesuar Ürünleri, Çok amaçlı ürünler, Züccaciye ve Tekstil grubunda harika fırsatlar ile Ramazan ayı için Temel ihtiyaç grubunda fırsat ürünleri ile A101 Ramazan Erzak Paketi- A101 Ramazan Çeki satışa sunulacak.

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