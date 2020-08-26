A101'e bu hafta Kiwi buharlı temizleyici mop geliyor! A101 27 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu

26 Ağustos 2020 Çarşamba 17:37 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 17:37

A101 aktüel ürünlerin perşembe günü satışa sunulacak olan indirim kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünlerde bu hafta 2 ayrı televizyon, Kiwi buharlı temizleyici mop, termosifon, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, 2 ayrı televizyon ve uygun fiyata birçok elektronik eşya satılacak. Her Perşembe raflarını yenileyen A101'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Peki A101'e bu hafta neler geliyor? İşte A101'de haftanın aktüel ürünleri...

A101 aktüel ürünlerin bu hafta Perşembe günü satışa sunulacak olan indirim kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta mutfak araç gereçlerindeki ve spor aletlerindeki fırsatlar göze çarpıyor. A101'e bu hafta gelen ürünler arasında Toshiba 43" Full HD Smart Led Televizyon, HI-LEVEL 40" Full HD Android Televizyon, Samsung Galaxy A30 Cep Telefonu, Samsung Galaxy Tab A SM-T510 Tablet, Dolu Shara Akülü Araba, Schafer Vakum Dik Süpürge, Kiwi El Mikseri, Samsung Mikrodalga Fırın, Aprilla Şarjlı Saç Sakal Düzeltme Makinesi, Aprilla Dijital Banyo Baskülü, SEG STF 65 Turbo Fırın, SEG SCM-7101 Çamaşır Makinesi, Stephen Zweig Kitapları ve çok daha fazlası yer alıyor. İşte A101 27 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

A101 aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

A101'de bu hafta; televizyon, çamaşır makinesi, Toshiba 43" Full HD Smart Led Televizyon, HI-LEVEL 40" Full HD Android Televizyon, Samsung Galaxy A30 Cep Telefonu, Samsung Galaxy Tab A SM-T510 Tablet, Dolu Shara Akülü Araba, Schafer Vakum Dik Süpürge, Kiwi El Mikseri, Samsung Mikrodalga Fırın, Aprilla Şarjlı Saç Sakal Düzeltme Makinesi, Aprilla Dijital Banyo Baskülü, SEG STF 65 Turbo Fırın, SEG SCM-7101 Çamaşır Makinesi, ev tekstili ürünleri ve çok daha fazlası yer alıyor.

Toshiba 43LL2A63DT 43" Full HD Smart Led Televizyon 2.399 TL

HI-LEVEL HL40DLK13 40" Full HD Android Televizyon 1.549 TL

Samsung Galaxy A30 Cep Telefonu 2.799 TL

Samsung Galaxy Tab A SM-T510 Tablet 1.299 TL

Dolu Shara Akülü Araba 899,95 TL

Schafer Vakum Dik Süpürge 169 TL

Kiwi El Mikseri 69,95 TL

Samsung Mikrodalga Fırın 489 TL

Aprilla Şarjlı Saç Sakal Düzeltme Makinesi 69,95 TL

Aprilla Dijital Banyo Baskülü 45 TL

Kiwi Su Isıtıcı 1,8 Litre 59,95 TL

Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 89,95 TL

Kiwi Buharlı Temizleyici Mop 199 TL

Kiwi Seramik Tabanlı Ütü 99,95 TL

SEG STF 65 Turbo Fırın 1.049 TL

SEG SCM-7101 Çamaşır Makinesi 1.199 TL

5 Raflı Kitaplık 99,95 TL

Mermer Desenli Masa Sandalye Seti 179,95 TL

Trend Sandalye 49,95 TL

Piraha Silikon Tabancası 24,95 TL

Piranha Akıllı Saat 49,95 TL

Piranha Bluetooth Spor Kulaklık 39,95 TL

Piranha Bluetooth Kulaklık 49,95 TL

Piranha Bluetooth Hoparlör 49,95 TL

GoSmart 64 GB Smart USB Bellek 44,95 TL

GoSmart 32 GB Smart USB Bellek 29,95 TL

Piranha Akım Korumalı 3 USB'li Priz 49,95 TL

Piranha Diital Kol Saati 39,95 TL

Piranha Esnek Telefon / Tablet Tutucu 19,95 TL

Cem Granit Karnıyarık Tenceresi 26cm 59,90 TL

Cem Granit Tava 26 cm 27,50 TL

Cem Granit Tencere 24cm 59,90 TL

Ahşap Kesme Tahtası 6,50 TL

Hascevher Çelik Tencere 10,5 Litre 79,95 TL

Paşabahçe Ayaklı Servis Tabağı 39,95 TL

Buket Sürahi 2,5 Litre 8,50 TL

Luminrac Arcopal Tabak Çeşitleri 5,95 TL

Sinbo Emaye Kek Kalıbı 28cm 19,95 TL

Erzak Kabı 7,50 TL

Metaltex Renkli Metal Süzgeç 20 cm 15,95 TL

Trend Saklama Kabı 3'lü 4,95 TL

LAV Cam Kase Seti 7'li 24,95 TL

Keramika Çift Renkli Kase / Kupa 4,95 TL

Paşabahçe Kapaklı Cam Kavanoz 1000 cc 2,50 TL

Paşabahçe Kapaklı Cam Kavanoz 3000 cc 8,50 TL

Paşabahçe Kapaklı Cam Kavanoz 5000 cc 10,95 TL

Kavanoz Kapağı 0,30 TL

Paşabahçe Dondurmalık 2'li 5,95 TL

Rooc Lazer Kesim Bıçak 4,95 TL

Rooc Bıçak Seti Çeşitleri 3'lü 6,50 TL

Yuvarlak Kase 9,95 TL

Figürlü Dondurma Kalıbı 4,95 TL

Lisanslı Cam Matara 500 cc 7,95 TL

Lisanslı Pipetli Cam Bardak 7,95 TL

Çok Amaçlı Organizer 3'lü 19,95 TL

Jute Kirli Çamaşır Sepeti 32,50 TL

Jute Köşeli Sepet 14,95 TL

Jute Klozet Fırçası 4,95 TL

Çantalı Vakumlu Hurç 19,95 TL

Tek Fiyat Plastik Ürünler 3,50 TL

Bay / Bayan Omuz Askılı Çanta 19,95 TL

Çekmece Düzenleyici 4'lü 4,95 TL

Kaymaz Tabanlı Emboss Halı 120x18 cm 59,95 TL

Kaymaz Tabanlı Salon Halısı 4m2 99,95 TL

Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 21,95 TL

Oyuncak Çift Kepçeli Dozer 19,95 TL

Oyuncak Sallan Otur 79,95 TL

Oyuncak Kale Pota Seti 44,95 TL

Oyuncak Yarış Pisti 45,95 TL

Kaydırak 79,95 TL

Oyuncak Market Arabası 24,95 TL

Kitap Çeşitleri 7,95 TL

Stephen Zweig Kitapları 2,95 TL

Etkinlik ve Boyama Kitapları 2,95 TL

Değerler Serisi Çocuk Kitapları 3,95 TL

Duracell Kalem / İnce Pil 8'li 19,95 TL

Duracell Düğme Pil 2032 2'li 8,75 TL

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