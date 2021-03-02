02 Mart 2021 Salı 13:56 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 13:56

A101 aktüel ürünlerin perşembe günü için hazırlanan indirim kataloğu yayınlandı. Her Perşembe raflarını yenileyen A101'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Kadınlar Günü için hazırlanan ürünler müşterilerin yüzünü güldürecek. A101 4 Mart 2021 kataloğunda bu hafta; 6 Çekmeceli Saklama Dolabı, SEG Çamaşır Makinesi, Bulaşık Makinesi, No Frost Buzdolabı ve çiçek çeşitleri gibi fırsat ürünleri yer alıyor. Peki A101'e bu hafta neler gelecek? İşte A101'de haftanın aktüel ürünleri.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA...

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu.

Haftanın A101 kataloğunda televizyondan cep telefonuna, züccaciyeden tekstile, elektronik ürünlerden elektrikli ev aletlerine, mobilyadan giyime, gıdadan beyaz eşya ürünlerine kadar yüzlerce üründe dev indirim fırsatı sunuluyor.

A101 aktüel ürünler indirim listesi haberimizde. Bu hafta A101 kataloğunda uygun fiyata birçok mutfak eşyası 6 Çekmeceli Saklama Dolabı, Dantel Çok Amaçlı Sepet, akumlu Poşet Seti ve çok sayıda züccaciye ürünü yer alıyor. İşte A101 4 Mart 2021 kataloğundaki indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

A101 kataloğunun bu hafta Perşembe günü için hazırlanan indirimli aktüel ürünleri belli oldu. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta mutfak araç gereçlerindeki ve elektronik aletlerdeki fırsatlar göze çarpıyor.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta Dünya Kadınlar Günü kapsamında hediyelik ürünler ve çiçek çeşitleri de satılacak.

A101 aktüel ürünler kataloğunda Dünya Kadınlar Günü'ne Özel ürünlerde Canlı Çiçek Orkide 29,95 TL, Canlı Çiçek Şans Bambusu 7,95 TL, Aşılı Kokulu Gül 14,95 TL, Helen Saksıda Mini Kurutulmuş Çiçek 9,95 TL, Orkide Saksısı 4,95 TL gibi birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

A101'de bu hafta beyaz eşya ve mobilya kapsamındaki ürünler ise şöyle:

SEG No-Frost Buzdolabı 2699 TL, Ücretsiz teslimat ve kurulum imkanı ile satışa sunulan 4 programlı SEG Bulaşık Makinesi 1699 TL, 9kg yıkama kapasiteli ve 2 yıl garantili SEG Çamaşır Makinesi 1899 TL, Flavel Büro Tipi Buzdolabı 799 TL, Dekoratif Çalışma Masası 149,95 TL, Metal mat siyah ayaklı Dekoratif 5 Raflı Kitaplık 179,95 TL.

A101'e bu hafta gelen ürünler arasında; HI-LEVEL 43" Full HD Android Smart Led Televizyon, Reeder P13 Bluemax 2020 Cep Telefonu, Xiaomi Mi Tv Stick, Piranha Bluetooth Hoparlör, Lenovo HF130 Kulaklık, Piranha Tripod Telefon Tutucu, SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı, FLAVEL Büro Tipi Buzdolabı, SEG Bulaşık Makinesi, SEG Çamaşır Makinesi, Singer Brilliance-6160 Dikiş Makinesi, Samsung Cyclone Süpürge, Polosmart Sonic Yüz Temizleme Cihazı, Honor Scale 2 Bluetooth'lu Akıllı Baskülü, Arzum AR 5066 Nuvo Saç Maşası, Çift Kişilik Triko Battaniye, 6 Çekmeceli Saklama Dolabı, 4 Basamaklı Merdiven, Hascevher Düdüklü Tencere Seti, Dekoratif 5 Raflı Kitaplık, Dantel Çok Amaçlı Sepet, Çift Kişilik Nevresim Takımı ve daha çok fazlası yer alıyor.

A101 kataloğunun bu hafta tekstil ürünleri arasında; Farklı renklerde Çift Kişilik Triko Battaniye 99,95 TL, Çantalı Lüks Çift Kişilik Yatak Örtüsü Takımı 179 TL, Farklı renk ve desenlerde Tek Kişilik Nevresim Takımı 79,95 TL, Çift Kişilik Nevresim Takımı 99,95 TL, Farklı renk ve desen seçenekleri ile satışa sunulan Örme Masa Örtüsü 19,95 TL. Bayan Saten Şortlu Takım 29,95 TL, Bayan Dantelli Boxer 4,95 TL, Bayan Dantelli Kaplı Sütyen 24,95 TL, Silk Blue Kız Erkek Çocuk Uzun Kollu Pijama Takımı 21,95 TL, Bay Bayan Uzun Kollu Pijama Takımı 34,95 TL, Farklı renklerde Bayan Şal 9,95 TL, Bayan Eşleşen Çorap 4,95 TL, Bayan Etol 9,95 TL, Farklı renk ve desenlerde Bayan Microsuet Tek Alt 19,95 TL. Fonksiyonel Laptop/Tablet Çantası 29,95 TL. Bay Günlük Ayakkabı 37,95 TL, Bayan Günlük Ayakkabı 37,95 TL'den raflarda yerini alacak.

A101 aktüel ürünlerde bu hafta çocuklar için de ürünler bulunuyor. Oyuncak Prenses Oyun Evi 49,95 TL, Oyuncak Top Fırlatan Tabanca 7,95 TL, Oyuncak Zıp Zıp Yaylar 3,95 TL, Oyuncak Üç Katlı Otopark 59,95 TL, Oyuncak Renkli Halkalar 9,45 TL'den satışa sunulacak.

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