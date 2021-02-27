BİM'de bu Salı neler var? BİM 2 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu

27 Şubat 2021 Cumartesi 15:50 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 15:50

BİM'in Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de Salı günü satışa sunulan aktüel ürünler arasında; Diş bakımı için gerekli ürünler, yüz temizleme aleti, makyaj fırçaları, organizer, tarak, taç, kolonya gibi ürünler indirimli fiyatlarıyla müşteriye sunulacak. BİM'de Salı günü Eker marka süt ürünlerindeki indirim fırsatları da göze çarpıyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek. Peki BİM'de bu Salı neler var? İşte BİM Salı aktüel ürünler kataloğu

BİM 2 MART 2021 SALI AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM market raflarında indirimli olarak satışa sunulacak ürünlerin arasında; Naturalove Yüz Buhar Aleti, Naturalove Çelik Toplu Masaj Aleti, Naturalove Mermer Desenli Saç Açma Tarağı, Naturalove Mermer Desenli Makyaj Süngeri, Naturalove Mermer Desenli Takı Standı, Eeose Kaş Kirpik Serumu 8 ml, Deri Taç, Missi Ahşap Kaideli Kokulu Taş, Colgate Üçlü Etki Diş Macunu, Mediwell Dudak Balmı 2'li, Halo Epi Kadın Tıraş Bıçağı, Çift Taraflı Yüz Temizleme Fırçası, Bahçıvan Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir, Aytaç Fıstıklı Hindi Baton Salam, Yelken Trakya Eski Kaşar, Bahçıvan Rende Mozzarella Peyniri ve çok daha fazlası yer alıyor.

Yüz Buhar Aleti 79,90 TL, Naturalove Çelik Toplu Masaj Aleti 29,90 TL, Naturalove Siyah Nokta Temizleyici Fırça 2'li 7,95 TL, Naturalove Mermer Desenli Saç Açma Tarağı 11,90 TL, Mermer Desenli Makyaj Süngeri 8,95 TL, Siyah Nokta Temizleyici Fırça 2'li 7,95 TL, Makyaj Süngeri 8,95 TL, Göz Fırça Seti 11,90 TL, Mermer Desenli Makyaj Süngeri 8,95 TL, Takı Standı 39,90 TL, Eeose Kaş Kirpik Serumu 8 ml ürününü 27,90 TL, Deri Taç 14,90 TL ve Piliseli Fular 9,95 TL, Ayrıca Angie Kadın Parfüm Edp 100 ml 19,90 TL, Makyaj Organizeri 24,90 TL, Molped Supernight Hijyenik Ped 32'li 19,90 TL, Naturalove Ledli Cımbız 14,90 TL, Missi Ahşap Kaideli Kokulu Taş 16,90 TL, Golden Rose Maskara 17,90 TL, Golden Rose Matte Ink Likit Ruj 15,90 TL, Mermer Desenli Göz Fırça Seti 11,90 TL'den müşterilerle buluşuyor.

BİM'in Salı günü için hazırlanan indirim kataloğunda Diş bakım ürünleri de uygun fiyattan satılacak.

Colgate Üçlü Etki Diş Macunu 2×150 ml 14,90 TL olarak bu ürünlerin ilki, diğer ise Colgate Ekstra Clean Diş Fırçası 3'lü 9,95 TL. Ayrıca bu hafta gelen bakım ürünleri arasında Cire Aseptine Soft El Kremi 200 ml 7,95 TL, Mediwell Dudak Balmı 2'li 9,95 TL,

Işıl Sıvı Sabun 500 ml 7,95 TL, Halo Epi Kadın Tıraş Bıçağı 14,90 TL ve La Diva Katı Sabun Süt Serisi 4,75 TL, Son zamanlarda sıkça kullanıdığımız Green World Sprey Limon Kolonyası 250 ml 6,95 TL, Yeni fırsatlarda Rituel De Beaute Bubble Temizleme Pedi 5,95 TL, Rituel De Beaute Oksijen Bubble Maske 6,95 TL, Çift Taraflı Yüz Temizleme Fırçası 12,90 TL ve Naturalove Peluş Saç Bandı 9,95 TL. OLmazsa olmaz Claderm Kil Maskesi 20 ml 2,75 TL olarak uygun fiyata alınabilecek.

BİM'in bu hafta Salı günü raflarda yerini alacak aktüel ürünlerinde Bahçıvan Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 gr 23,90 TL fiyatı ile bu hafta Bim'e geliyor. Bir sürü Bahçıvan markalı üründe muhteşem fiyatlar Bim'de yer alıyor. Bu ürünelerde Bahçıvan Rende Mozzarella Peyniri 200 gr 9,95 TL, Bahçıvan Dil Peyniri 200 gr 9,95 TL ve Bahçıvan Dilimli Tost Peyniri 225 gr 11,90 TL. Ayrıca Bahçıvan Labne Peynir 2×200 gr 11,90 TL ve Bahçıvan Örgü Peyniri 200 gr 9,95 TL'den yer alacak.

Ayrıca Fıstıklı Hindi Baton Salam 225 gr 6,95 TL, Aytaç Çerkeş Dana Sucuk 400 gr 26,90 TL'den satışa çıkıyor. Leziz ürün Ekici İzmir Tulum Peyniri 300 gr 14,90 TL, Polonez Hindi Salam 110 gr 3,95 TL. Polonez Piliç Füme Eti 150 gr 4,50 TL ve Kerem Çilekli Labne 200 gr 5,95 TL! Seveninin vazgeçemediği Yelken Trakya Eski Kaşar 250 gr 14,90 TL, Eker Yoğurt 5 Kg 27,50 TL, Eker Kaymak 100 gr 5,95 TL ve Eker Profiterol 300 gr 7,95 TL. Son fırsatlarda Ma Sante Dondurulmuş Yer Fıstıklı Pasta 600 gr 19,90 TL, Gedik Piliç Dondurulmuş Çıtır Piliç Topları 500 gr 9,95 TL ve son olarak Erpiliç Piliç Göynük Köfte 500 gr 9,95 TL, Somon füme ise 7,95 TL fiyatı ile müşterisi ile buluşacak.