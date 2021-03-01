ŞOK 3 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'ta bu hafta neler var?

01 Mart 2021 Pazartesi 12:55 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 12:55

ŞOK'a bu hafta gelen aktüel ürünler satışa sunuldu. ŞOK'ta bu Çarşamba raflarda yerini alan aktüel ürünlerin satışı, Mart ayının 2'sine kadar sürecek. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Kadınlar Günü için hediyelik ürünler yer alıyor. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta; YUI Robot Süpürge, Kablosuz Şarjlı Dik Süpürge, Sensörlü, Fitness ve Koşu Bandı, Fox Fitness X2 Air Bike dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta İndirimde başka neler var? İşte bu hafta ŞOK'a gelen indirimli aktüel ürünler.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK markete bu hafta Çarşamba günü gelecek olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta Çarşamba günü raflarını yenileyen ŞOK aktüel kataloğunda birçok üründe sürpriz indirimler var. Kadınlar Günü'nün de yaklaşmasıyla birlikte hediyelik ürünlerde büyük fırsatlar yer alıyor. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta; Süpürge, Banyo paspası, Yüz Temizleme ve Masaj Seti, Silvercrest El Dikiş Makinesi, Kadın Omuz Çanta Çeşitleri ve Fitness aleti ürünler dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

ŞOK 3 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'ta bu haftanın aktüel ürünlerinde; Sinbo Dik Süpürge 179 TL, 2 yıl garantili VC20 Plus Kablosuz Şarjlı Dik Süpürge 669 TL, YUI Islak Kuru Sensörlü Robot Süpürge 1,749 TL, Sivercrest Dijital Baskül 49,95 TL, Sensörlü Sıvı Sabunluk 59,90 TL. TİTİZ markası ile Ne Alırsan 2.99 TL, Bee Home Pratik Tablet Mop 69,90 TL, Dekoratif Metal Askı 19,95 TL, GEZER Kaydırmaz Kadın-Erkek Terlik 15,95 TL. Welsoft Ayak Paspası 8,99 TL, Bukle Banyo Paspası 16,95 TL. Süngerli Banyo Paspası 32,95 TL, Nakışlı 2'li El Yüz Havlu Seti 12,95 TL. Peluşlu Çelik Matara 24,95 TL'den yer alacak.

ŞOK'ta bu hafta elektrronik ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar bulunuyor. ŞOK'ta bu hafta elektronik ürünlerde; YUI Robot Süpürge 1.749 TL, Kablosuz Şarjlı Dik Süpürge 669 TL, Sinbo Dik Süpürge 179 TL, Sensörlü Sıvı Sabunluk 59,90 TL, Fitness Orbitrack 1.199 TL, Koşu Bandı 2.999 TL, Fox Fitness X2 Air Bike 1.999 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta satılacak olan dekoratif ve ev ihtiyaçları kapsamındaki ürünerde; Bee Home Pratik Tablet Mop 69,90 TL, Wellsoft Ayak Paspası 8,99 TL, Süngerli Banyo Paspası 32,95 TL, Dekoratif Metal Askı 19,95 TL, Gezer Kaydırmaz Kadın / Erkek Terlik 15,95 TL, Bukle Banyo Havlusu 16,95 TL, Nakışlı El Yüz Havlu Seti 2'li 12,95 TL ve Peluş Cam Matara 24,95 TL'den müşterisiyle buluşacak.

Kadınlar günü kapsamında gelecek olan hediyelik indirimli ürünler; Raks Saç Kurutma Makinesi 79,90 TL fiyatı ile hem etkili hem hesaplı! Aynı markanın Raks Saç Düzleştirici 59,90 TL, Yüz Temizleme & Masaj Seti 24,95 TL'den satışa çıkıyor. Son zamanlarda sıkça tercih edilen Silvercrest El Dikiş Makinesi 44,95 TL, Kadın Omuz Çanta Çeşitleri 22,95 TL, Kadın Cüzdan 15,95 TL, Kadın Sırt Çantası 25,95 TL, Kadın Viskon Pijama Takımı 39,95 TL ve Kokulu Mum 11,95 TL'den raflarda yerini alacak.

BİM'de bu Salı neler var? BİM 2 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu Son sayfada ise Deren ice tea, Lokum aşkı puf lokum, Eti burçak Sultani 3lü, Fiorella bisküvi, Red Bull enerji içeceği indirimli fiyatlarıyla satışa sunulacak. Ayrıca Ne Alırsan ise 2,99 TL adet fiyatı ile satışta olacak.

Şok'un deterjan ve gıda indirim fırsatlarda ise: Komili bebek bezi çeşitleri, Ekonomik boy 10kg Tursil toz deterjan, Finish makine tuzu, Duru Fresh banyo sabunu, Palmolive duş jeli, Ariel, Persil, Perwoll, Tursil sıvı deterjan çeşitlerinde %25 indirim uygulanacak.

ŞOK markette 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli olacak olan fırsatlarda ise Vernel Max Yumuşatıcı 960 ml ve ayrıca Bahçıvan Süzme Peynir 500 gr yine indirimli fiyattan kasada satışa sunulacak.

Vernel Max Yumuşatıcı 960 ml 10 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

Bahçıvan Süzme Peynir 500 gr 13 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)