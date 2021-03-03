03 Mart 2021 Çarşamba 12:47 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 12:47

BİM'in bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta raflarını yenileyen BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Kadınlar Günü'ne özel hediyelik ürünler yer alacak. BİM'de bu haftanın aktüel ürünleri arasında; Dijital Mutfak Tartısı, Çok Amaçlı Dolap, Relax Çelik Termos, Tefal Manuel Doğrayıcı, Lava Döküm Tencere, Paşabahçe 3'lü Gaia Meşrubat Bardağı, pasta malzemeleri, Yapboz Halısı, oyuncak çeşitleri, Kapaklı Sürahi, Kek Kalıbı çeşitleri gibi ürünlerdeki indirimli fiyatlar dikkat çekiyor. Peki BİM'e bu Cuma gelecek ürünler arasında başka neler var? İşte haftanın aktüel ürünler kataloğu.

BİM 5 MART 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM aktüel ürünlerde bu hafta; Dijitsu 50 İnç Uydu Alıcılı Smart Led TV 2899 TL, Seramik tabanlı Philips Buhar Jeneratörlü Ütü 799 TL, Cam Set Üstü Ocak 399 TL, Dijitsu Buzdolabı 1599 TL, Blender Seti 179 TL, Fakir Fincanlı Filtre Kahve Makinesi 159 TL, Türk Kahvesi Makinesi 239 TL, Dijital Mutfak Tartısı 29,90 TL, Çok Amaçlı Dolap 229 TL, Dijitsu Buzdolabı 1599 TL fiyatla geliyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

BİM aktüel ürünlerinde bu hafta mutfak ihtiyaçları kapsamında çeşitli ürünler yer alıyor. Çelik Termos 64,90 TL, Tefal Pratik kullanımı ile müşterilerin beğenisini kazanan Manuel Doğrayıcı 89,90 TL, Lava 26cm Döküm Tencere 229 TL, Kare ve kalp şeklinde seçenekleri bulunan Lava Döküm Izgara Tava 89,90 TL. Paslanmaz çelikten üretilmiş, sahan ve tencere gibi seçeneklerin bulunduğu chef's Tek Fiyat Çelik Ürünler 39,90 TL, Farklı desen seçenekleri ile Oval Şık Tepsi 22,90 TL, Farklı desenlerde Melamin Nihale 6,95 TL, Kare Saklama Kabı 9,95 TL, 2 Bölmeli Kaşıklık 12,50 TL, Paşabahçe Hasır Cam Kase 9,95 TL, Paşabahçe Hasır Cam Tabak 6,95 TL, Paşabahçe Aurora Çay Seti 34,90 TL, Paşabahçe 3'lü Gaia Meşrubat Bardağı 12,90 TL, Kapaklı Bistro Sürahi 12,90 TL, Lav 3'lü Kahve Yanı Su Bardağı 7,95 TL, Lav Artemis Küçük Kase 2,50 TL, Lav 3'lü Tatlı Kasesi 12,90 TL'den satışa sunulacak. İşte BİM'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

BİM'de bu cuma elektronik ürünlerden kişisel bakım ürünlerine, mutfak eşyalarından giyime kadar yüzlerce ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

BİM'de bu cuma züccaciye ürünleri de bulunuyor. Farklı renklerde Krema Pompası 6,95 TL, Tek Fiyat Pastacılık Ürünleri 4,95 TL, Kapaklı Hamur Leğeni 13,90 TL, Ayaklı Kayık Cam Sunum tabağı 24,90 TL, Yumurta Saklama Kabı 5,95 TL, Tarif Defteri 12,90 TL, Ölçülü Silikon Hamur Matı 26,90 TL, chef's Kek Kalıbı çeşitleri 19,90 TL olarak raflarda yerini alacak.

BİM'de bu hafta oyuncak kategorisinde; Asansörlü Yol Seti 39,90 TL, Kesilebilen Meyve Oyunu 14,90 TL, Yapboz Halısı 29,90 TL, Piknik Sepeti Oyun Hamuru Seti 24,90 TL, Barbie Peri Bebek 34,90 TL, Oyuncak Bebek ve Scooter 39,90 TL, Clementoni kalitesi ile 1000 Parça Puzzle 29,90 TL, Uçar Oyuncaktan farklı modellerde Sürtmeli Karma Araçlar 7,95 TL, Fırlatma Seti 29,90 TL, Dede Boncuk Takı Seti 24,90 TL, Yaşasın Okuyabiliyorum Serisi Kitapları 1,25 TL, Farklı çeşitlerde Beyin Bey Karma Kutu Oyunları 19,90 TL olarak müşterinin beğenisine sunulacak.

Bim aktüel ürünler kataloğunda ayrıca Püsküllü Koltuk Örtüsü, Ortopedik Visco Yastık, Eşofman Altı, Termal Tayt, Peluş Sırt Çantası, Figürlü Peluş Cüzdan ve Yatak Örtüsü Seti gibi tekstil ürünleri de geniş yer kaplıyor.

Bim aktüel kataloğunda yer alan elektrikli ev aletleri uygun fiyata müşterinin beğenisine sunulacak.

BİM'de bu hafta aktüel ürünler kataloğunda satışa sunulacak elektronik aletlerde bu hafta; Phılıps Buhar Jenatörlü Ütü 799 TL, Dijitsu 50 İnç Uydu Alıcılı Smart Led TV 2,899 TL, Dijitsu Buzdolabı 1,599 TL, Türk Kahve Makinesi 239 TL, Kumtel Cam Set Üstü Ocak 399 TL, Fincanlı Filtre Kahve Makinesi 159 TL gibi uygun fiyatlara birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta beyaz eşya ve hediyelik ürünler kaçırılmaz fırsatla müşterinin beğenisine sunuluyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

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