04 Mart 2021 Perşembe 13:31 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 13:31

BİM çalışma saatleri 2021 sabah saatlerinde alışveriş yapacak olan müşteriler tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Özellikle Cuma günü aktüel ürünleri kaçırmak istemeyenler "BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM kaça kadar açık" gibi sorulara cevap arıyor. Yeni normalleşme dönemine girmiş olmakla birlikte marketlerin çalışma saatleri de güncellendi. Peki BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte BİM çalışma saatleri 2021

BİM KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Kademeli normalleşme kapsamında marketlerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi. Türkiye'nin 81 ilinde sayısız şubesi ve personeli ile milyonlarca kişiye hizmet veren BİM'in çalışma saatleri özellikle hafta sonu risk grubundaki illere göre değişiklik gösteriyor. İşte hafta içi ve hafta sonu BİM açılış-kapanış saatleri...

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

Cuma günleri BİM aktüel indirim günü olduğundan cuma günleri yoğunluğun yaşandığı BİM'de cuma günleri öğlen molası verilmekte. 12.30'da öğle tatiline giren BİM'in cuma öğlen açılış saati ise 13:30'dur.

BİM 5 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu: BİM'e bu Cuma neler gelecek? Market çalışma saatleri, kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte; düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illere göre güncellendi. İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderildi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "İş Yerlerinin Çalışma Saatleri" adlı genelgeye göre; bakkal ve marketler, düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

BİM HAKKINDA

Türkiye'nin organize perakende sektöründe pazar payı en yüksek şirket olan BİM Birleşik Mağazalar AŞ, faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlamıştır.

BİM'in ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin yüksek kalite ve en uygun fiyat ile tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye'deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünde yaklaşık 750 ürün bulundururken aynı zamanda çok sayıda özel markalı ürünü de müşterilerine sunmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür. 2019 yılında yurt içinde beş yeni bölge merkezinin yanı sıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yıllık yüzde 12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye'de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. Kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin etkin maliyet yönetimi politikasıyla gelişimine devam etmektedir.

BİM, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında Fas ve Mısır'da da faaliyet göstermektedir. Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak toplam 497 mağazaya, ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır'da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazaya ulaşmıştır. 2019 yılı sonu itibariyle Türkiye'nin yanı sıra Fas ve Mısır'dakilerle birlikte toplam 8.348 mağaza bulunmaktadır.

BİM, sadece ciro büyüklüğü açısından değil, aynı zamanda 2019 yıl sonu itibariyle 3.611'i ofis, 4.837'si depo ve 43.317'si mağazalarda olmak üzere toplam 51.765 kişiye istihdam sağlayarak öne çıkmaktadır. 2018 verileriyle hazırlanan Capital500 araştırmasına göre de Türkiye'de en çok istihdam sağlayan şirket özelliğine sahiptir.

BİM, başta müşteri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

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