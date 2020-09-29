29 Eylül 2020 Salı 11:29 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 11:29

A101 aktüel ürünlerin bu hafta Perşembe günü satışa sunulacak olan indirim kataloğu yayınlandı. Ekim ayının ilk aktüel kataloğunu yayımlayan A101 aktüel ürünlerde bu hafta elektrikli mutfak araç gereçlerindeki ve tekstil ürünlerindeki fırsatlar göze çarpıyor. Peki A101'e bu hafta neler geliyor? A101'e bu hafta gelen ürünler arasında buzdolabı, turbo fırın, Mikrodalga fırın ve 2 ayrı televizyon bulunuyor. İşte A101'e gelecek olan aktüel ürünler

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. A101 aktüel ürünlerin Ekim Ayının ilk indirim kataloğundaki indirim listesi haberimizde.

A101'DE BU HAFTA...

Bu hafta A101'e televizyonlarda; HI-LEVEL 49HL750 49" Full HD Smart Led Tv, Elton EL32DAL502 32" Uydu Alıcılı Led, Reeder P13 Blue Cep Telefonu 1, SEG SNF 5200 No-Frost Buzdolabı, SEG STF 65 Turbo Fırın, Kiwi KMX 3608 El Mikseri, Arzum Nuvo AR5067 Saç Düzleştirici, Aprilla ATR 7027 Kablosuz Erkek Bakım Cihazı, Aprilla AEP 7813 Şarjlı Epilatör, Aprilla ABS 1070 Kendini Şarj Eden Baskül, Singer 14SH654 Overlok Makinesi, Arzum Practical AR4069 Dik Süpürge, Samsung MS23F300EEW/TR Mikrodalga Fırın, Papilla Granit Tencere, Papilla Granit Karnıyarık Tenceresi, Papilla Granit Tava ve Sinbo Izgara Tava kaçırılmaz fırsatla geliyor. İşte A101'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

A101 aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

A101'de bu hafta; televizyon, çamaşır makinesi, termosifon, mutfakların vazgeçilmezi züccaciye ürünleri, elektronik ürünler, 3 farklı boy valiz seti, kişisel temizlik ürünleri, ev tekstili ürünleri ve çok daha fazlası yer alıyor.

Bu Salı BİM'e neler geldi? BİM 29 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK 30 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

- HI-LEVEL 49HL750 49" Full HD Smart Led Tv 1.899 TL

- Elton EL32DAL502 32" Uydu Alıcılı Led 899 TL

- Reeder P13 Blue Cep Telefonu 1.299 TL

- SEG SNF 5200 No-Frost Buzdolabı 2.699 TL

- SEG STF 65 Turbo Fırın 1.049 TL

- Kiwi KMX 3608 El Mikseri 69,95 TL

- Arzum Nuvo AR5067 Saç Düzleştirci 139 TL

- Aprilla ATR 7027 Kablosuz Erkek Bakım Cihazı 89,95 TL

- Aprilla AEP 7813 Şarjlı Epilatör 89,95 TL

- Aprilla ABS 1070 Kendini Şarj Eden Baskül 89,95 TL

- Singer 14SH654 Overlok Makinesi 999 TL

- Arzum Practical AR4069 Dik Süpürge 199 TL

- Samsung MS23F300EEW/TR Mikrodalga Fırın 489 TL

- Papilla Granit Tencere 75 TL

- Papilla Granit Karnıyarık Tenceresi 75 TL

- Papilla Granit Tava 45 TL

- Sinbo SP-5217 Izgara Tava 69,95 TL

- Sinbo STO-6671 Termos 27,95 TL

- Manuel Doğrayıcı 19,95 TL

- Emaye Bakraç 22 cm 39,95 TL

- Baharatlık / Bulaşıklık 14,95 TL

- Cam Yağlık / Su Şişesi 7,50 TL

- Patates Soğan Sepeti 2'li 49,95 TL

- Bas-Aç Mikrodalga Saklama Kabı 3'lü 5,95 TL

- Cam Detoks Matara 550 cc 9,95 TL

- Erzak Kabı 2,2 Litre 4,95 TL

- Moon Kitchen Kalpli Çay Kaşığı 6'lı 5,95 TL

- Trend Saklama Kabı 7,50 TL

- Saklama Kabı 3'lü 5,50 TL

- Desenli Kesme Tahtası 12,95 TL

- Sarımsak Ezici 4,50 TL

- 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 235 TL

- Dolap İçi Düzenleyici Raf 20x45 cm 9,95 TL

- 4 Basamaklı Merdiven 75 TL

- Çekmeceli Mini Organizer 4,95 TL

- Asılabilir Dolap Düzenleyici 6,50 TL

- Toka Çeşitleri 11,95 TL

- Pamuklu Bebek Battaniyesi 90x120 cm 17,95 TL

- Pamuklu Tv Battaniyesi 130x170 cm 19,95 TL

- Kapitoneli Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 6,95 TL

- Çift Kişilik Yorgan 195x215 cm 59,95 TL

- Tek Kişilik Kapitoneli Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 12,95 TL

- Silk&Blue Bayan Soket Çorap 2'li 4,95 TL

- Keçeli Ütü Masası Kılıfı 135x57 cm 9,95 TL

- Örme Masa Örtüsü 150x220 cm 19,95 TL