28 Eylül 2020 Pazartesi 17:56 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 17:56

ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu haftanın fırsatlarında teknolojik ürünler yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta; her mutfakta olması gereken Elektrikli Izgara 109 TL'den satışa sunulacak. Ayrıca okul İhtiyaçları kapsamında kırtasiye ürünleri son kez satışa sunulacak. Peki ŞOK'a bu hafta neler geliyor? İşte ŞOK 30 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK market bu hafta çarşamba kataloğunda; LAVA marka Döküm Tava, Aile boyu çaydanlık, Karnıyarık Tencere, Kumsal Cam Kapaklı Granit Efektli Derin Tencere, Kumsal Granit Efektli Tava, Kumsal Granit Efektli Sahan ve Su Arıtma Cihazı 499 TL'den satışa sunacak.

ŞOK'a bu hafta gelecek olan ürünler; Çelik Süzgeç Çeşitleri 19,95 TL, Çelik Saklama Kabı 16 cm 14,95 TL, Çelik Saklama Kabı 18 cm 16,95 TL, Çelik Saklama Kabı 20 cm 18,95 TL fiyatları ile satışta olacak. Bu hafta ayrıca Titiz Ne Alırsan 3,25 TL’den satışta olacak. Ev tekstili ürünlerinde Kadın / Erkek Gondol Terlik 13,95 TL, Kadın / Erkek Casual Ayakkabı 39,95 TL ve Erkek Çantalı Yağmurluk 64,90 TL olarak satılacak olup MaxFlex Erkek Halı Saha Ayakkabısı 39,95 TL’den raflarda yer alacak. Kampanyaların devamında işlevsel bir ürün daha Şok’ta! Fonksiyonel Batarya Ucu 15,95 TL’den geliyor. Ayrıca Plah-Doh Oyun Hamuru Çeşitleri 34,95 TL ve Nerf Alpha Strike Fang 37,95 TL olarak satılacka. Son ürünlerde ise Barbie Prenses Bebek 29,95 TL sizlerle olacak. Bu hafta 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyatı ile Finish Hepsi Bir Arada Tablet 30’lu 17 TL’den satışa sunulacak.

Okulların açılacak olmasıyla birlikte ŞOK'a kalem, defter, beslenme çantası, boya ve daha birçok kırtasiye malzemesi geldi. ŞOK market aktüel ürünlerde bu hafta okul ihtiyaçları doğrultusunda satışa sunulan kırtasiye malzemelerindeki indirim de devam ediyor.