Bu Cuma BİM'e neler gelecek? BİM 2 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

29 Eylül 2020 Salı 12:12 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 12:12

BİM'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'in cuma günü satışa sunulacak olan indirimli ürünleri belli oldu. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta mutfak ihtiyaçlarında ve elektronik ürünlerdeki fırsatlar göze çarpıyor. Katmer-gözleme sacı, Mini fırın ve Aspiratör dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki Bu Cuma BİM'e neler gelecek? İşte BİM 2 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu..

BİM aktüel ürünlerde bu hafta mutfak için araç gereçler kaçırılmaz fırsatla geliyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

BİM'e bu hafta; Bluetooth speaker, 8 bölmeli çift kapaklı ahşap dolap, Tablet mop, kadın panço, nevresim çeşitleri, banyo takımları ve daha birçok indirimli ürün satışa sunulacak.İşte BİM'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

BİM'de Ekim ayının ilk aktüel kataloğunda; Güral Porselen 57 Parça Yemek Takımı, Hisar Optima 8 Parça Çelik Tencere Seti, Heifer Mermer Desenli Çelik Çaydanlık, 8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap, Free Sound Bluetooth Speaker, Mimilos Katlanır Masa, Tablet Mop Temizlik Seti, Modern Avize Pera, Akel Katmer ve Gözleme Sacı, Colorina 6+1 Pasta Servis Seti, Güpürlü Dertsiz Masa Örtüsü 150x210 cm gibi fırsat ürünleri yer alıyor.

A101 1 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

ŞOK 30 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

Bu Salı BİM'e neler geldi? BİM 29 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu