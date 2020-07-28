28 Temmuz 2020 Salı 10:41 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 10:41

A101 aktüel ürünlerin bu hafta Perşembe günü satışa sunulan indirim kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta elektronik ürünlerdeki fırsatlar göze çarpıyor. A101'e bu hafta gelen ürünler arasında çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, yataklı salıncak, metal oturma grubu, ayaklı vantilatör, ahşap masa ve sandalye takımları ve gölgeli salıncak bulunuyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta 3 ayrı televizyon ve cep telefonu satılacak. Bu hafta A101'e akıllı saat, boya malzemeleri, bisiklet ve akülü araba kaçırılmaz fırsatla geliyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101 aktüel 30 Temmuz 2020 kataloğuyla bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

A101'e Kurban Bayramı için gerekli erzaklar da geliyor. Bayram şekerleri, çikolatalar, kuru baklava ve saklama kapları raflarda yerini alacak. İşte A101'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

A101 aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

A101'DE BU HAFTA...

BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM aktüel ürünler cuma kataloğu Çarşamba günü satışta!

29 Temmuz 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

BİM 28 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu