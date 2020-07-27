27 Temmuz 2020 Pazartesi 12:18 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 12:18

BİM'in bu hafta satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Peki BİM'e BİM'e bu hafta neler geliyor? Mutfak eşyalarından elektronik aletlere kadar çeşitli ürünle dolan BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine kaçırılmayacak fırsatlar var. Her hafta raflarını yenileyen BİM marketin bu hafta cuma günü için hazırlanan kataloğu Kurban Bayramı dolayısıyla Çarşamba günü satışa sunulacak. BİM'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda masa üstü mini fan göze çarpıyor. BİM'e bu salı gelen aktüel ürünler kataloğundaki sürpriz indirimler haberimizde. İşte BİM 29 Temmuz 2020 Çarşamba aktüel ürünler kataloğundaki indirimler...

BİM'e bu hafta gelecek aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; lastikli çarşaf, dikiş seti, televizyon, drone, erkek bakım seti (tıraş makinesi), bornoz, erişte ve makarna yapma makinesi ve katlanabilir elektrikli scooter yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunda; 25 mm mıknatıs ile güçlü ve verimli BLDC Hub Motora sahip, yüksek dayanıklı alüminyum alaşım gövde yapısı, led far ve led arka stop lambası, katlanır özelliği ile kolay taşınabilen, montaj ve bakım için anahtar seti dahil olan, 20 km varan menzili, yüksek kalite lion bataryalı, 25 km maksimum hızı ile VOLTA VT1 Katlanabilir Elektrikli Alüminyum Kick Scooter, Dijitsu 65" Ultra HD Smart Led Televizyon, Skymaster Corby Drone Smart Drone, Taşınabilir Mikrofonlu Bluetooth Hoparlör, Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh, Şarjlı Masa Üstü Vantilatör, Gaming / Çalışma Masası, Büyük Boy Nostaljik Radyo, Kütahya Porselen 24 Parça Tam Dekorlu Yemek Takımı, Hasır Kordonlu Akıllı Saat, Naturalove Erişte ve Makarna Makinesi, Fakir Saç Düzleştirici ve çok daha fazla ürün yer alıyor.

BİM 28 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. BİM ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 750 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde beş yeni bölge merkezinin yanısıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

BİM Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da faaliyetlerini sürdürmektedir. BİM, Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak 497 mağazaya ulaşmıştır. İkinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazası bulunmaktadır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.