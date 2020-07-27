27 Temmuz 2020 Pazartesi 18:13 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 18:13

ŞOK'a bu hafta gelecek olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan ŞOK market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. Her Çarşamba raflarını yenileyen ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Müşteriler 'ŞOK'a bu hafta neler geliyor?' sorusuna yanıt arıyor. Haftanın fırsatlarında bir önceki katalogda gelen ürünler de ŞOK market raflarında satışa sunuluyor. ŞOK'a bu hafta bayram şekerleri ve çikolatalar da geliyor. İşte ŞOK aktüel 29 Temmuz 2020 kataloğundaki indirimli ürünler…

ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı! ŞOK market aktüel ürünlerde bu hafta Raks Mona Saç Kurutma Makinesi, Dış Kaplamalı Oto Termos, Oto Termos, 2,2 litre Yayık Sürahi, Termos Piknik Çantası, 1 litre Paşabahçe Iconic Matara, Sofra Bezi, 2 litrelik Derin Dondurucu Saklama Kabı, MaxFlex Spor Ayakkabı, Lüks Mangal, Kullan At Piknik Örtüsü, HotWheels Akrobasi Oyun Serisi, Sağlık Depola Çocuk Kitapları Serisi, Monster Büyük Su Tabancasındaki indirim fırsatları göze çarpıyor. Her çarşamba birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden ŞOK marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. ŞOK aktüelin bu haftaki kataloğunda mutfak ihtiyaçlarında kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor.

ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. ŞOK aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

ŞOK'ta birbirinden çeşitli kampanyalı ürünler dikkat çekerken elektronik ürünler, elektrikli ev aletleri, televizyon ve kişisel bakım ürünlerine kadar birçok yeni ürün raflardaki yerlerini alacak.

29 Temmuz 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Raks Mona Saç Kurutma Makinesi 39,95 TL, Bref Aktif Klozet Bloğu 2’li 9,90 TL, Blue Tıraş Bıçağı 5’li 11,96 TL, Palmolive Duş Jeli 500 ml + 250 ml 16,95 TL, Clear Men Cool Sport Mentol Şampuan 600 ml + 180 ml 24,90 TL, Fairy Platinum Plus Kapsül 22’li 29,90 TL, Tursil Toz Deterjan 10 kg 40,90 TL, Kız ve erkek çocuk modelleri ile MaxFlex Spor Ayakkabı 39,95 TL, Kız / Erkek Çocuk Şortlu Takım 19,95 TL, Lüks Mangal 39,95 TL, 30x40 cm Büyük Izgara Teli 12,95 TL, 2 kg Bio Mangal Kömürü 12,95 TL, Bahar Piknik Seti 19,95 TL, Kullan At Piknik Örtüsü 4,99 TL'den satışa sunulacak.

OYUNCAKLAR

Kız Çocuk Pembe Araba 29,95 TL, HotWheels Akrobasi Oyun Serisi 39,95 TL, 4x4 Jeep 14,95 TL, Barbie Peri Bebek 34,95 TL, Sağlık Depola Çocuk Kitapları Serisi 3,99 TL, Gokidy Asa Köpük 4,99 TL, Monster Büyük Su Tabancası 14,95 TL, Prensesin Oyun Evi 45 TL, Dinazor Seti 12,95 TL, Polis Şehri 39,95 TL

25 TL üstü alışverişlerde 750 gram Pınar Süzme Peynir 15 TL kampanya fiyatı ile satışa sunulurken 8'li Familia Aile Ekonomisi Tuvalet Kağıdı 18 TL fiyatla satışta olacak.

BİM 28 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu

BİM 29 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu