26 Temmuz 2020 Pazar 18:06 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 18:06

BİM'in bu hafta salı günü satışa sunulan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Peki BİM'e Salı günü için neler geliyor? Mutfak eşyalarından banyo malzemelerine kadar çeşitli ürünle dolan BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine kaçırılmayacak fırsatlar var. Her hafta raflarını yenileyen BİM marketin bu hafta salı günü için hazırlanan kataloğunda yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Bu hafta BİM Kurban Bayramı öncesi cuma günü yayınlayacağı kataloğu da Çarşamba günü satışa sunacak. BİM'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda kişisel bakım ürünleri göze çarpıyor. BİM'e bu salı gelen aktüel ürünler kataloğundaki sürpriz indirimler haberimizde. İşte BİM 28 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğundaki indirimler...

BİM'e Salı günü gelecek aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; temizlik ürünlerinin dışında sadece pirinç, un ve tereyağı yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler salı kataloğu...

İlk sayfanın tamamı temizlik ürünlerinden oluşuyor. Bulaşık makinesi tableti, sıvı bulaşık deterjanı, yumuşatıcı, ıslak mendil, şampuan, çok amaçlı temizlik sabunu, katı sabun, mikrofiber temizlik bezi, temizlik eldiveni, kurban poşeti, bulaşık fırçası, çöp torbası, buzdolabı poşeti, çakmak ve yara bandı ilk sayfada bulunan ürünler arasında yer alıyor.

BİM'de Salı günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda ikinci sayfada tuvalet kağıdı, kağıt havlu, antibakteriyel ıslak cep mendili, peçete, ultra çamaşır suyu, toz deterjan, diş fırçası, parfümlü kolonya, sıvı çamaşır deterjanı, saç parfümü, yıkanabilir desenli maske ve oda kokusu yer alıyor.

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. BİM ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 750 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde beş yeni bölge merkezinin yanısıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

BİM Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da faaliyetlerini sürdürmektedir. BİM, Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak 497 mağazaya ulaşmıştır. İkinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazası bulunmaktadır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.