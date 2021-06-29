BİM 2 Temmuz 2021 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM'e bu hafta neler gelecek?

29 Haziran 2021 Salı 12:33 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 12:33

BİM'e bu hafta yine birbirinden uygun ürünler yer alıyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM markette bu Cuma farklı türde ürünlerde sürpriz indirimler var. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'e bu hafta gelecek olan aktüel ürünlerde; Çelik çaydanlık, 51 parça porselen yemek takımı, kahve-süt köpürtücü, 2'li yastık alezi, katlanabilir aliminyum kamp masası ve Tefal manuel rondo uygun fiyattan ihtiyacı olan müşterilere satılacak. İşte BİM'de bu haftanın fırsat ürünleri.

BİM 2 TEMMUZ 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de Cuma günü satılacak ürünlerde beyaz Eşya grubunda yer alan kampanyalı yeni ürünler bulunuyor.

BİM'de bu Cuma züccaciyeden elektrikli ev aletlerine, tekstilden yemek takımına kadar yüzlerce ürün uygun fiyatlara satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulacak olan aktüel kataloğunda mutfak ürünleri ve ev ihtiyaçları kapsamında ürünler de yer alıyor.

Ayrıca Beyaz Cam Ankastre Set 1799 TL, Polosmart Akıllı Saat 99,90 TL, Havada sabitlenebilir, Wifi kablosuz bağlantı özellikli Corby Drones CX014 Drone 279 TL, Kiwi Dönen Başlıklı Diş Fırçası 59,90 TL,m Rookie Işıklı Scooter 134 TL, Katlanabilir Alüminyum Kamp Masası 149 TL, Plastik Tabure 9,90 TL, Rattan görünümlü Plastik Koltuk 79,90 TL, Saplı Faraşlı Fırça 13,90 TL'den satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta uygun fiyatlarla satışa sunulan ürünler arasında; Beyaz Cam Ankastre Set, Relax Çelik Termos, Schwartz Otomatik Kahve & Baharat Öğütücü, Schwartz Kahve, Süt ve Ayran Köpürtücü, Keysmart Çelik Çay Makinesi,

Dekoratif Duvar Rafı, Fakir Şarjlı El Süpürgesi, Tefal Buharlı Ütü, Rookie Işıklı Scooter, Hisar Optima 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı, Kütahya Porselen Rölyefli ve Fileli 51 Parça Yemek Takımı, Corby CX014 Drone, Kumaşlı Metal Ekmek Sepeti yer alıyor.

BİM'de bu hafta Cuma günü satılacak elektronik ürünler arasında; Tefal Buharlı Ütü 379 TL, Fakir Şarjlı El Süpürgesi 249 TL, Keysmart Çelik Çay Makinesi 299 TL, Fakir El Blenderi 129 TL, Schwartz Kahve, Süt ve Ayran Köpürtücü 29,90 TL, Schwartz Otomatik Kahve ve Baharat Öğütücü 129 TL'den satışa sunulacak.

BİM aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasına göz attığımızda züccaciye ürünlerinin de yer aldığını görüyoruz.

BİM 2 Temmuz 2021 Cuma aktüel ürünler kataloğunda Kütahya Porselen Yemek Takımı 449 TL, 6'lı Altın Yaldızlı Ayaklı Su Bardağı 59,90 TL, 6'lı Altın Yaldızlı Meşrubat Bardağı 39,90 TL, 6'lı Yaldızlı Su Bardağı 39,90 TL, 6'lı Altın Yaldızlı Kahve Yanı Su Bardağı 29,90 TL, Rakle 12 Parça Altın Yaldızlı Çay Seti 59,90 TL, Hisar Optima Çelik Tencere Seti 299 TL, Granit Tencere Seti 329 TL, Çelik Çaydanlık 149 TL.

Toplam 30 parçadan oluşan Çatal Kaşık Bıçak Takımı 279 TL, 6'lı Çay Kaşığı 22,90 TL. Glass İn Love 6'lı Borosilikat Kulplu Kahve Fincanı 99,90 TL, Kayın ağacından üretilmiş farklı çeşitlerde Kesme Tahtası 59,90 TL, Kumaşlı Metal Ekmek Sepeti 29,90 TL, Ayaklı Sekizgen Tepsi 49,90 TL, Askılı fincanlık, ayaklı fincanlık ve kağıt havluluk gibi ürünlerin yer aldığı Gold Renkli Karma Ürünler 19,90 TL.

BİM aktüel ürünler kataloğunda; Yedekli Tuvalet Kağıtlık ve Fırçalık 79,90 TL, Yedekli Tuvalet Kağıtlık ve Çöp Kovası 89,90 TL, Tefal Manuel Rondo 99,90 TL, Paşabahçe 4'lü Renkli Kahve Bardağı 29,90 TL, Casilda Home Şık Servis Tabağı 12,90 TL, Ayarlı Sügeç 12,50 TL. Farklı renklerde Yağ Süzgeci 4,50 TL, Rooc Çok Amaçlı Bıçaklar 16,50 TL, Kare Desenli Saklama Kabı 10,50 TL. Farklı renklerde Çay Kahve Saklama Seti 29,90 TL. Ahşap Görünümlü Plastik Servis Gereçleri 9,90 TL, 1 Litre Cam Su Şişesi 7,90 TL.

BİM'de bu cuma yastık alezi, kadın-erkek bornoz takımı, yastık, gecelik takımı, jakarlı yüz ve banyo havlusu, 2'li banyo paspas seti gibi bir çok tekstil ürünü de müşterilerin beğenisine sunuluyor.

BİM 2 Temmuz 2021 Cuma aktüel ürünler kataloğunda Dekoratif Duvar Rafı 7,50 TL, Yapay Büyük Çiçek çeşitleri 6,90 TL, 2'li Banyo Seti 39,90 TL, Güpürlü Baskılı Masa Örtüsü 34,50 TL, Kadın Erkek Jakarlı Şalyaka Bornoz 69,90 TL, Jakarlı Yüz Havlusu 12,50 TL, Kadın Yüksek Tabanlı Spor Ayakkabı 49,90 TL, Kadın Gecelik Takımı 18,50 TL, Kadın Trend Sandalet 29,90 TL, Kadın Bantlı Terlik 19,90 TL, Casila Home Lüks Kapitone Yastık 29,90 TL'den satılacak.

BİM'de bu cuma minikleri sevindirecek ürünler de yer alıyor. Farklı çeşitlerde Konuşan Çisem Bebek 49,90 TL, Piccolo Mondi Cırtcıtrlı Dart 39,90 TL, Piccolo Mondi 4'lü Oyuncak Metal Çek Bırak İş Makineleri Seti 49,90 TL fiyatla çocukları sevindirecek.

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