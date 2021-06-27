BİM'de bu Salı neler var? BİM 29 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu!

27 Haziran 2021 Pazar 11:29 - Güncelleme: 27 Haziran 2021 Pazar 11:29

BİM'de bu hafta Türkiye'nin dört bir yanından yöresel ürünler satılacak. BİM markete bu Salı gıda ürünleri geliyor. BİM aktüel ürünlerde bu hafta Salı gününden itibaren geçerli olacak kampanyada yer alan ürünler belli oldu. BİM'de bu hafta satılacak olan ürünler arasında Seğmen reçel çeşitleri, Fair gold dondurmalar, Danette pudingler ve BolBol soslar da indirimli fiyatlarıyla raflarda yerini alacak. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? İşte BİM'de Salı aktüel kataloğunun fırsat ürünleri.

BİM 29 HAZİRAN 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda gıda kapsamında Yayla haşlanmış bakliyatlar, Kelly's granola çeşitleri, Fıçı sirke çeşitleri ve Pasta Veneta soslar yer alıyor.

BİM'in Salı günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda Superfresh'ten gelen ürünlerde ton balığı+mısır oldukça uygun fiyatıyla bir paket olarak sizlerle oluyor. Atatürk Orman Çiftliği çiçek balı ise 850 gr olarak muhteşem bir fiyatla satılıyor. Ayrıca Superfresh ürünleri arasında gül böreği, dondurulmuş baget ekmek ve çıtır toplar da yer alıyor.

BİM 29 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğunda; Sirke Çeşitleri 8,90 TL, Heinz Sos Çeşitleri 9,90 TL, Bol Bol Sos Çeşitleri 6,90 TL, Barilla Makarna çeşitleri 4,50 TL, Fıçı 530 gr Dilimli Salatalık Turşusu 5,90 TL, Marmarabirlik 1400 gr Zeytin Marbir 24,90 TL'den satışa sunulacak.

BİM'de bu salı geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda indirimli gıda ürünleri, müşterileri sevindirecek.

BİM'deki hazır gıdalar bu kadarla da bitöiyor. Yayla Haşlanmış Bakliyatlar Meksika fasulyesi-Nohut-Fasulye 6,90 TL, Kellogg's Moons&Stars 360 gr Kahvaltılık Gevrek 9,90 TL ve Yayla Haşlanmış Bakliyatlar Maş Fasülyesi-Börülce 4,95 TL'den raflarda yerini alacak.

Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM Aktüel Ürünler Kataloğu ile gelecek ürünleri ve fiyatları;

Sirke Çeşitleri 8,90 TL

Heinz Sos Çeşitleri 9,90 TL

Bol Bol Sos Çeşitleri 6,90 TL

Heinz 700 gr Ketçap 13,90 TL

Puding Danette İkilim 4,50 TL

Heinz 400 gr Mayonez 13,90 TL

Barilla Fiyonk Makarna 4,50 TL

Destan Baharat Çeşitleri 7,90 TL

Indomie 5'li Gurme Noodle 14,90 TL

Superfresh 360 gr Çıtır Toplar 9,90 TL

Pasta Veneta Pesto 305 gr Sos 8,90 TL

Superfresh 400 gr Gül Böreği 12,90 TL

Barilla 500 gr Burgu Makarna 4,50 TL

Barilla 500 gr Kalem Makarna 4,50 TL

Barilla 500 gr Spagetti Makarna 4,50 TL

Seğmen 2000 gr Reçel Çeşitleri 19,90 TL

Kelly's 300 gr Granola Çeşitleri 12,90 TL

Pasta Veneta Arabiata 340 gr Sos 6,90 TL

Fıçı 530 gr Dilimli Salatalık Turşusu 5,90 TL

Marmarabirlik 1400 gr Zeytin Marbir 24,90 TL

Tada 2×135 gr Tavuk Fileto Konservesi 12,90 TL

Dr.Oetker 177 gr Krep ve 134 gr Pancake 5,50 TL

Atatürk Orman Çiftliği 850 gr Çiçek Balı 46,90 TL

SuperFresh 2×150 gr Ton Balığı ve 185 gr Mısır 19,90 TL

Superfresh 8×37,5 gr Dondurulmuş Baget Ekmek 7,50 TL

Kellogg's Moons&Stars 360 gr Kahvaltılık Gevrek 9,90 TL

Yayla Haşlanmış Bakliyatlar Maş Fasülyesi-Börülce 4,95 TL

Yayla Haşlanmış Bakliyatlar Meksika fasulyesi-Nohut-Fasulye 6,90 TL