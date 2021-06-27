ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 30 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu!

27 Haziran 2021 Pazar 13:14 - Güncelleme: 27 Haziran 2021 Pazar 13:14

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta satılacak olan aktüel ürünlerden Kanepe Çekyat 1.199 TL, İkili Koltuk 299 TL, Metal Oturma Grubu 1.999 TL, Philips 43PFS5505 43" Uydu Alıcılı Full HD Led Tv 2.799 TL, Tv Ünitesi 349 TL fiyatıyla bu haftanın kaçırılmaması gereken ürünleri arasında yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta "Ne alırsan 5 TL" ürünleri de müşteriyi sevindirecek nitelikte. İşte bu hafta ŞOK'a gelecek olan indirimli aktüel ürünler.

ŞOK'TA BU HAFTA NELER VAR?

ŞOK'ta bu hafta indirimde olan ürünler arasında; Philips 43PFS5505 43" Uydu Alıcılı Full HD Led Tv 2.799 TL, Tv Ünitesi 349 TL. Erinöz markalı Metal Oturma Grubu 1.999 TL, Olea 3 Kişilik Yatarlı Salıncak 1.999 TL, Anka Askılı Bahçe Salıncağı 1.599 TL ve Antares Cam Tablalı Rattan Masa Takımı 1.399 TL, Asur Kanepe Çekyat 1.199 TL ve Ada İkili Koltuk 299 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK Aktüel Ürünler kataloğunda bu hafta Çarşamba günü satışa sulunalacak ürünler arasında yaz aylarında büyük bir ihtiyaç haline gelen Rubenis Vantilatör 149 TL'den müşteriye sunulacak.

Ayrıca Kiwi KHN-4440 Blender Seti 159 TL, Tekerlekli Pazar Çantası 24,95 TL, Kumsal Kek Kalıbı Çeşitleri 26,95 TL. Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri 79,90 TL, 26 cm Döküm Kek Kalıbı 69,90 TL Neşeli, Kurabiyeler Kurabiye Kalıbı 17,95 TL. Jumbo Poşet Klipsi 2,99 TL, 1400 cc Paşabahçe Şişe 12,95 TL ve Paşabahçe Çayımın Demi Çay Seti 29,95 TL fiyatla karşımıza çıkıyor.

ŞOK'ta bu hafta züccaciye ürünleri arasında 3'lü LAV Uzun Meşrubat Bardağı 12,95 TL, 3'lü LAV Kısa Meşrubat Bardağı 11,95 TL, 3'lü LAV Kahve Yanı Su Bardağı 7,49 TL, Ahşap Tepsili Seramik Kase 9,99 TL'den satışa sunulacak.

Mutfak için indirimli araç gereçlerin de satılacağı ŞOK aktüel ürünler kataloğunda; Yaylı Çırpıcı 6,99 TL, Silikon Spatula 4,99 TL, Büyük Silikon Spatula 5,99 TL, Silikon Tekli Tepsi Tutacağı 7,99 TL, Muffin Kalıpları 6,99 TL olacak.

Ayrıca Ne Alırsan 5 TL ürünleri de bu hafta ŞOK Market fırsatları arasında yer alıyor.

ŞOK 30 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğundaki tekstil kapsamında satılacak olan ürünler arasında ise; Keçeli Ütü Masası Kılıfı 11,95 TL, Mutfak Önlüğü 7,99 TL, Fırın Eldiveni 7,99 TL, Tekli Tutaç 2,99 TL, 3'lü Kurulama Bezi 9,99 TL, Gezer Erkek Mantar Taban Terlik 42,95 TL, Gezer Kadın Mantar Taban Terlik 39,95 TL ve son olarak Apa Kitap Serisi 4,99 TL fiyatla yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta 25 TL üstü alışverişlerde 1,8 litrelik Perwoll Sıvı Bakım Deterjanı fiyatı 19,50 TL yerine sadece 12 TL olacak.

BİM'de bu Salı neler var? BİM 29 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu!