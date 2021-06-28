A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? A101 1 Temmuz 2021 kataloğu yayında!

28 Haziran 2021 Pazartesi 13:16 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 13:16

A101 1 Temmuz 2021 kataloğu yayınlandı. A101'e bu hafta gelen aktüel ürünler kataloğunda; elektronik aletlerden züccaciyeye, mobilyadan spor aletlerine, beyaz eşyadan ev tekstili ürünlerine kadar yüzlerce ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Türk Kahvesi Makinesi, İki Kişilik Otomatik çadır, Reeder P13 Blue Cep Telefonu ve SEG 7 kg çamaşır makinesi kaçırılmayacak fırsatlar arasında yer alıyor. Peki A101 aktüel ürünlerde bu hafta başka neler var? İşte A101'de bu haftanın indirimli ürünleri

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA...

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünlerin yer aldığı kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; 3 farklı televizyon, çamaşır makinesi, mikrodalga fırın,Xiaomi kablosuz Bluetooth kulaklık, çelik çay makinesi, tost makinesi, ütü, yatak örtüsü dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Her Perşembe raflarını yenileyen A101'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Peki A101'e bu hafta neler var? İşte A101'de haftanın aktüel ürünleri.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. A101 kataloğunda bu hafta; elektrikli ev aletlerinden mutfak ihtiyaçlarına, züccaciyeden mobilyaya, tekstil ürünlerinden oyuncaklara varıncaya kadar onlarca ürün, indirimli fiyatla satışa sunulacak.

A101 kataloğunda bu hafta elektronik ürünler büyük avantajlarla geliyor.

A101 Aktüel ürünlerin bu hafta için hazırlanan kampanyasında tatil için hazırlık yapanları sevindirecek ürünler yer alıyor. 2 kişilik kamp çadırı, 2 farklı ölçüde Igloo marka termos, küçük ve büyük boy oto buzdolabı, hamak, katlanabilir kamp sandalyesi, katlanabilir kamp masası, ve kamp matı indirimli fiyatlarıyla kampçıları sevindirecek.

A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Onvo 42" Full HD Android Smart Led TV 2,299 TL, 6.1 inç ekranlı, 3 GB ram, 16 GB dahili hafızalı, parmak izi ve yüz tanıma fonksiyonlu 8 MP arka kamerası 5 MP arka kamerası ile göz dolduran reeder P13 Blue Cep Telefonu 1,299 TL, Xiaomi Redmi Wi-Fi Pro Sinyal Yakınlaştrıcı 99,95 TL fiyatla satışa sunulacak.

A101 kataloğunda Beyaz Eşya grubunda ve Elektrikli Ev Aletleri grubunda dikkatleri çeken fırsat ürünleri ise sırası ile şöyle; SEG marka 7 KG yıkama kapasiteli, 15 dakika hızlı yıkama, ön yıkma, Led göstergeli ve zaman erteleme fonksiyonlu Çamaşır Makinesi 1,699 TL, Homend Royaltea 1741H Çelik Çay Makinesi 329 TL, Homend Pottoman 1841H Türk Kahvesi Makinesi 279 TL ve Singer M1605 Dikiş Makinesi 649 TL'den satışa sunulacak.

A101'de bu hafta Züccaciye ürünlerinde pek çok plastik, silikon ve granit-çelik malzemelerden üretilmiş birçok indirimli ürün yer alıyor.

A101'de bu hafta; Rattan görünümlü masa, sandalye ve tabure Perşembe günü raflarda yerini alacak.

Ayrıca Crocs marka bay- bayan ve çocuk twerlikleri de uygun fiyattan satışa sunulacak.

A101 Haftanın Yıldızları incelememizde Taze Köfte Çeşitleri, Doğuş Filiz Siyah Çay, Erpiliç Piliç Parmak Köfte ve Carte d'Or Selection Çeşitleri indirimli fiyatları ile öne çıkıyor.

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