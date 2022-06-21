BİM'de bu hafta Cuma neler var? BİM 24 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta Termo piknik çantası, Xiaomi Redmi 9C cep telefonu, musluklu çelik termos, ayaklı mangal gibi fırsat ürünleri yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma Kurban Bayramı için hazırlanan Chef's marka bıçak ve et pişirme ürünlerinde indirim fırsatları yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler gelecek? İşte BİM 24 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM 24 HAZİRAN 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM 24 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Teknoloji, Mutfak ürünleri, Bisiklet, Tekstil ve Elektrikli Ev Aletleri grubunda muhteşem ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak. BİM'de bu hafta Elektikli Ev Aletleri grubunda yer alan ürünler dikkat çekiyor. Ayrıca 4 Bölmeli Derin Dondurucu 3499 TL fiyatıyla Cuma gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak.

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda Teknoloji ve Elektrikli Ev Aletleri grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. İşte 24 Haziran 2022 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 24 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Katlanabilir Elektrikli Bisiklet, Kablosuz Bluetooth Speaker, Powerbank ve termos gibi ürünler uygun fiyattan satılacak.

BİM'de bu hafta cep telefonlarında indirim var. Xiaomi Redmi 9C Cep Telefonu 2,999 TL, ALCATEL markası ile 2 yıl garantili Alcatel GO1 Cep Telefonu 1,299 TL, OPPO markası ile 2 yıl garantili 4 GB Ram ve 64 GB dahili hafızalı Oppo A16 Cep Telefonu 3399 TL'den satışa sunulacak.

A101'de bu hafta; Fakir Robot Blender Set 589 TL, otomatik çakmaklı ve emaye ızgaralı Kumtel Cam Set Üstü Ocak 899 TL, Polosmart Kablosuz Askılı Bluetooth Speaker 99 TL, Polosmart Powerbank 125 TL'den satılacak.

Termo Piknik Çantası 8 Litre 29,50 TL, Termo Piknik Çantası 15 Litre 39,50 TL, Termo Piknik Çantası 25 Litre 49,50 TL ve Termo Piknik Çantası 20 Litre 65 TL, Masaüstü Mandallı Şarjlı Fan 199 TL, Relax Musluklu Çelik Termos 499 TL ve Relax Çelik Termos 169 TL'den satışa sunulacak.

BİM aktüel kataloğunun züccaciye ürünü kapsamında; Desenli Kahve Bardağı 5,75 TL, Kare Badya 19,50 TL, Melamin Kayık Tabak Çeşitleri 19,50 TL, Mıknatıslı Bıçak ve Metal Eşya Askısı 79 TL, Melamin Kayık Tabak Çeşitleri 19,50 TL, Melamin Büyük Kase 19,50 TL, Lav Kilitli Saklama Kabı 23,50 TL, Salata-Meyve Kasesi 3750 TL,

Paşabahçe Kırmızı Kapaklı Borcam Tencere 39,50 TL, Paşabahçe Basic Su Şişesi 29,50 TL, Paşabahçe 3'lü Nova Meşrubat Bardağı 44,50 TL, Paşabahçe 12 Parça Üsküdar Çay Seti 39,50 TL, Paşabahçe 3'lü Nova Su Bardağı 39,50 TL, Paşabahçe 6'lı Nova Kahve Yanı Su Bardağı 59 TL, Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 9,75 TL, Okyanus Kapaklı Kahvaltı Seti 79 TL ve Melamin Büyük Kase 19,50 TL'den geliyor.

Bu Cuma BİM'de satılacak olan giyim kapsamındaki ürünlerde; Casilli Erkek Geniş Askılı Şortlu Takım 89 TL, Mare Costa Kadın Desenli Viscon Pantolon 45 TL, Karma Çocuk Tişört 24,50 TL, Dofi Erkek Bisiklet Yaka Melanj Tişört 39,50 TL ve Dofi Erkek Çocuk Şortlu Takım 49,50 TL'den satışa sunulacak.

BİM 24 Haziran kataloğundaki beyaz eşya grubunda ise; Keysmart 4 Bölmeli Derin Dondurucu 3.499 TL, Kumtel Cam Set Üstü Ocak 899 TL, 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 499 TL'den sipariş bekliyor olacak.

BİM'de Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaç olabilecek ürünler yer alıyor. PRO Kılıç Testere 589 TL, Chef's Pro Kavurma Sacı 159 TL, Chef's Çelik Satır 79 TL, Chef's Şef Bıçağı 39,50 TL, Chef's Masat 27,50 TL, El Kantarı 49,50 TL, Bambu Kesme Tahtası 89 TL, Chef's Et Dövme Demiri 49,50 TL, Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünler 79 TL, Bıçak Bileyici 79 TL, Pürmüz 169 TL, Gıda Termometresi 34,50 TL, Mutfak Tartısı 59,50 TL ve Tek Fiyat Bıçak Çeşitleri 24,50 TL olacak.

BİM'de bu hafta oyuncak, Eğitici ve öğretici ürünlerde; Luna Bebek Puseti 22,50 TL, Akrobasi Pisti Yarış Seti 69,50 TL, Puzzle 250 Parça 22,50 TL, Animasyon Balon Seti 12,50 TL, Tonton Hippolar Kutu Oyunları 59 TL, Pizza-Hamburger Tava Karma 29,50 TL, Loop Loop Kutu Oyunu 89 TL, Boyama Kitapları 10,50 TL, Aktivite Kitapları 12,50 TL, Hikaye Kitapları Çeşitleri 12,50 TL'den raflarda yerini alacak.

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