BİM'de bu Salı neler var? BİM 21 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM 21 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'de bu hafta kahvaltılık ürünlerde ve kozmetik ürünlerde indirimler var. Salı günü satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta, Cilt ve Saç Bakım ürünleri geniş yer kaplıyor. Ayrıca Naturalove Plaj Hasırı dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. BİM'de bu hafta Kahvaltılık grubunda gıda ürünleri de uygun fiyattan satılacak. Peki BİM'e bu hafta başka neler gelecek? İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM aktüel ürünler kataloğunda; Süt ve Süt ürünleri, kişisel bakım grubunda çeşitli ürünler, Plaj Hasırı, Saç Fırçası, Mini Seyahat Seti , Dermokil Jel Yüz Maskesi, Felix Kedi Maması Konserve, Saç Bakım Spreyi, Meyveli Yoğurt Çeşitleri, Kaşkaval Peyniri, Tuzsuz Tereyağı ve çok daha fazlası Salı gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak. İşte 21 Haziran 2022 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 21 HAZİRAN 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta kişisel bakım ürünleri ve temizlik malzemeleri yer alıyor. Bim Aktüel Ürünleri ilk sayfasında yer alan fırsat ürünleri sırasıyla şöyle; Naturalove Plaj Hasırı 50 TL, Naturalove Mini Kol Çantası 35 TL, Naturalove Mini Seyahat Seti 24,50 TL, Naturalove Jel Göz Bandı 25 TL, Saç Fırçası Saç Fırçası 19,50 TL, Naturalove Makrome Anahtarlık 12,50 TL,

Angie Vücut Spreyi 150 ml 17,50 TL, Door Dudak Koruyucu 8,75 TL, Powersense Diş İpi Seyahat Seti 11,50 TL, Flormar Tırnak Bakım Ürünleri 16,50 TL, Claderm Aloe Vera Jel 300 ml 18,50 TL, Golden Rose Lipgloss 22,50 TL, Golden Rose Maskara 28,50 TL, Golden Rose Oje 12,50 TL, Esda Makyaj Organizeri 32,50 TL,

Gloss Doğal Taşlı Kabuklu Bileklik 19,50 TL, Gloss Deniz Kabuklu Toka 12,50 TL, Gloss Doğal Taşlı Kabuklu Kolye 25,50 TL, Naturalove Deniz Kabuklu Toka Seti 16,50 TL, Hobby Saç Şekillendirici Krem 250 ml 17,50 TL, Dermokil Yüz Temizleme Jeli 300 ml 22,50 TL, Dermokil Makyaj Temizleme Suyu 400 ml 22,50 TL, Dermokil Jel Yüz Maskesi 75 ml 22,50 TL, Dermokil Jel Yüz Maskesi 15 ml 775 TL,

Cire Aseptine Ayak Bakım Kremi 150 ml 18,50 TL, Mendo Dantelli Sütyen 34,50 TL, Comfort Family Kadın Patik Çorap 3'lü 18,50 TL, Comfort Family Erkek Soket Çorap 3'lü 29,50 TL, Felix Kedi Maması Konserve 400 gr 15,50 TL, Wilkinson Tıraş Bıçağı 10'lu 24,50 TL, Gliss Saç Bakım Spreyi 150 ml 42,50 TL, Gliss Saç Bakım Köpüğü 150 ml 42,50 TL.

BİM'de bu hafta gıda grubunda kahvaltılık ürünler dikkat çekiyor. BİM'de bu hafta; Dost marka süt ürünleri geniş yer kaplıyor. Dost Topak Tuzsuz Tereyağı 500 gr 54,50 TL, Dost Çiftlik Kaşkaval Peyniri 400 gr 39,50 TL, Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 49,50 TL, Dost Yoğurt 750 gr 12,75 TL, Dost Süzme Peynir 500 gr 27,50 TL,

Dost Süzme Peynir 500 gr 29,50 TL, Dost Gurme Meyveli Yoğurt Çeşitleri 125 gr 6,50 TL, Dost Orman Meyveli ve Çilekli Kefir 250 ml 7,50 TL, Dost Ayran 1,5 Litre 14,50 TL, Dost Fit Hindistan Cevizi Aromalı ve Kakaolu Süt 330 ml 10,50 TL, Dost Kefir 1 Litre 14,50 TL, Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 Litre 15,50 TL, Dost Plus Multivitamin Süt 1 Litre 12,50 TL, Dost Light Süt 1 Litre 9,50 TL, Dost Organik Süt 1 Litre 14,50 TL olarak satışa sunulacak.

BİM aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinin devamında; Aknaz Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 89 TL, Aknaz Tam Yağlı Tost Peyniri 129 TL, Aknaz Mihaliç ve Sepet Peyniri 250 gr 24,50 TL, Aknaz Tulum Peyniri 250 gr 26,50 TL, Aknaz Olgunlaştırılmış Tam Yağlı İnek Beyaz Peyniri 500 gr 39,50 TL, Kerem Labne 180 gr 12,50 TL, Nestle Gold Kakaolu Mısır Gevreği 310 gr 16,50 TL olarak yer alıyor.