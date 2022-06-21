A101'de bu hafta neler var? A101 23 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. A101'de bu hafta için hazırlanan indirimli ürünlerde elektrikli ev aletleri öne çıkıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta oyun aksesuarları, Televizyon çeşitleri, beyaz eşya, mutfak eşyaları, banyo ekipmanları, merdiven, boya ve bahçe ürünleri indirimli olarak satışa sunulacak. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte A101 23 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in 23 Haziran perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Teknoloji, züccaciye, tekstil, boya ürünleri ve kişisel bakım aletlerinde sürpriz indirimler var.

A101'de bu hafta; Teknoloji ürünleri, Beyaz Eşya, Elektrikli Ev Aletleri, Televizyon çeşitleri, ankastre set, cep telefonu, oyun aksesuarları, Mutfak ürünleri, Züccaciye, Ev Tekstili ve giyim ürünleri indirimli olarak satışa sunulacak.

A101 23 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektronik ürünlerin başında televizyonlar geliyor.

Toshiba 65" Ultra HD Android Tv 9.499 TL, Toshiba 43" Full HD Smart Tv 4.799 TL ve Onvo 40" Full HD Android Smart Led Tv 3.199 TL'den satılacak. Akıllı telefonda ise Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022 Cep Telefonu 2.199 TL'den geliyor.

A101 Aktüel 23 Haziran 2022 kataloğundaki elektronik ürünler bu kadarla da sınırlı kalmıyor. Piranha Spor Bluetooth Kulaklık 59,95 TL, Piranha 2210 Bluetooth Kulaklık 149 TL, Piranha Kulak İçi Kulaklık 17,95 TL, Piranha Wi-Fi Akıllı Led Ampul 95 TL, GoSmart 128 GB USB Bellek 89,95 TL, Mercusys Kablosuz Ağ Genişletici 159 TL olarak satışa sunulacak.

A101'de Bu Hafta Beyaz Eşya grubunda 3 adet ürün yer alıyor. SEG No-Frost Buzdolabı 5.999 TL, SEG 6 Çakmeceli Derin Dondurucu 2.999 TL, SEG 10 Kg Çamaşır Makinesi 4.499 TL'den sipariş bekliyor olacak.

A101'de bu hafta için hazırlanan elektronik ürünlerin devamında; Samsung Cyclone Süpürge 1.299 TL, Arzum Shake'n Take Joy Sürahi Blender 429 TL, Arzum Monomix Çubuk Blender 259 TL, Arzum Starmix El Mikseri 239 TL, Arzum Epilasyon Aleti 179 TL,

Aprilla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 259 TL, Aprilla Dijital Banyo Baskülü 99,95 TL, King Precise Erkek Bakım Seti 179 TL, Kiwi Seramik Tabanlı Ütü 239 TL, Kiwi Şarjlı Doğrayıcı 129 TL, Kiwi Su Isıtıcı 119 TL, Fly Şarjlı Damacana Su Pompası 39,95 TL, Sonic Yüz Temizleme Cihazı 34,95 TL'den yer alıyor.

A101 kataloğunda boya ve tadilat malzemeleri de yer alıyor. Polisan 10 Kg Tavan Boyası 99,95 TL, Polisan 10 Kg İç Cephe Boyası 129,95 TL, Polisan X1 Art Multisurface Boya 9,95 TL, Boya Rulosu 14,95 TL, Tek Fiyat Boya Ürünleri 5,95 TL, Masa Sandalye Takımı 1.699,95 TL, Aynalı Banyo Dolabı 249,95 TL, Kanatlı Kurutmalık 129,95 TL, Ütü Masası 199,95 TL'den satışa sunulacak.

Ayrıca Pirhana marka tamirat ürünleri de A101 aktüel ürünler kataloğunda yerini almış durumda. Piranha Benzinli Ağaç Kesme Motoru 799 TL, Piranha Boya Tabancası 299,95 TL, Piranha Avuç Taşlama 249,95 TL, Piranha Şarjlı Çivi ve Zımba Makinesi 249,95 TL,

Piranha Katlanır Şarjlı Vidalama 99,95 TL, Piranha Lazer Seviye Belirleyici Matkap Kılavuzu ve Toz Toplayıcı 199,95 TL, Piranha Mıknatıslı El Aleti Tutucu 69,95 TL, Piranha Akım Korumalı 3 USB'li Tekli Priz 79,95 TL, Piranha Akım Korumalı 3 USB'li Üçlü Priz 129,95 TL.

A101'de Aldın Aldın sloganıyla hazırlanan aktüel kataloğunda bu hafta Züccaciye ve Mutfak Ürünleri grubundaki fırsat ürünleri ise; Karnıyarık Tenceresi Çeşitleri 159,95 TL, Wok Tava Çeşitleri 99,95 TL, Paşabahçe City Sürahi 45,95 TL,

Paşavahçe Borcam Çok Amaçlı Kase 39,95 TL, Paşabahçe Dondurmalık 22,50 TL, LAV Tokyo Kase 39,95 TL, Lav Tokyo Kase 34,95 TL, Raf Altı Baharatlık 89,95 TL, Rooc 3'lü Renkli Bıçak 17,50 TL, Erzak Kabı Çeşitleri 13,95 TL, Seramik Çerezlik 5,50 TL, Shaker Matara Çeşitleri 12,95 TL, Harf Desenli 1 Litre Su Şişesi 12,95 TL, Kahve Bardağı 4,95 TL olarak satılacak.

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