ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 22 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'a bu hafta gelecek olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan mobilya kapsamında ürünler ve elektronik cihazlar yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta teknolojiden beyaz eşyaya, elektrikli ev aletlerinden çok amaçlı ev eşyalarına, züccaciye ve mutfak grubundan temel tüketim malzemelerine kadar birçok fırsat ürünü yer alıyor. Ayrıca 4 Kişilik Siyah Katlanır Masa Sandalye 599 TL'den satılacak. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK 22 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında yer alan; Evdemo 4 Kişilik Siyah Katlanır Masa Sandalye 599 TL, Evdemo 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 899,90 TL, Evdemo Çamaşır Makinesi Banyo Dolabı 749 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK 22 Haziran aktüel ürünler kataloğundaki beyaz eşya kategorisinde; Altus AL 226 A+ Sandık Tipi Derin Dondurucu 4,299 TL, Altus AL 1128 Su Sebili 1,779 TL, Roidmi Z1 Air Dikey Kablosuz Süpürge 2,099 TL'den yer alıyor.

Ayrıca kişisel bakım ürünlerinde; Saç Şekillendirici Tarak 299 TL, Katlanabilir Elektrikli Saç Düzleştirici Tarak 399 TL, Yui Led Göstergeli Kablosuz Saç Sakal Şekillendirici Tıraş Makinesi 399 TL, Verfou One Step Saç Şekillendirici Fön Tarağı 159 TL olarak raflarda yerini alacak.

ŞOK 22 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğunun Züccaciye, Mutfak ürünleri ve çok amaçlı ürünler kapsamında hazırlanan ürünlerde; Fırça Faraş Set 34,95 TL, Lime Tablet Mop Set 119,95 TL, Lime Sprey Mop Set 119,95 TL, Katlanabilir Kare – Yuvarlak Süzgeç 19,95 TL, Katlanır Çamaşır Selesi 79,95 TL, Katlanır Su Kovası 59,95 TL, Katlanır Maşrapa 12,95 TL, Desenli Kavanoz Kapağı 0,75 TL, Vakum Kapaklı Cam Kavanoz 9,99 TL, LAV Kapaklı Saklama Kabı 12,95 TL, Titiz Ayakkabılık 179,95 TL, My Bottle Rose Gold Cam Matara 39,95 TL, Cambu Cam Kupa 9,99 TL, Cambu Otomatik Kapanabilir Damlatmaz Yağlık 59,95 TL'den alıcı bekliyor.

ŞOK'ta bu hafta tekstil ürünleri kapsamında; Slazanger Erkek Şort 79,95 TL, Slazanger Erkek T-Shirt 59,95 TL, Gezer Günlük Erkek Terlik 29,95 TL, Gezer Kadın Çizgi Desen Terlik 24,95 TL fiyatıyla müşterileri sevindirecek.

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda pilates ve egzersiz aksesuarları satılacak. ŞOK'ta bu hafta; Egzersiz Matı 69,95 TL, Pilates Topu ve Pompası 99,95 TL, Şınav Barı 49,95 TL, Pilates ve Yoga Topu 19,95 TL, Step Tahtası 119,95 TL, PVC Dumbell Seti 69,95 TL, PVC 2×1 Kg Dumbell Seti 24,95 TL, Boks Torbası 79,95 TL, Egzersiz Tekeri 39,95 TL, Atlama İpi 14,95 TL, Twister 29,95 TL, Çok Fonksiyonlu Egzersiz Aleti 69,95 TL, Ayarlanan El Yayı 44,95 TL, Çelik Atlama İpi 34,95 TL, Kapı Barfiksi 89,95 TL, Body Trimmer Egzersiz Aleti 59,95 TL, Bacak Sıkılaştırma 49,95 TL, Egzersiz Direnç Bandı 29,95 TL, Esneme Bandı 49,95 TL, El ve Ayak Bilek Ağırlık Seti 69,95 TL, El ve Parmak Egzersiz Aleti 24,95 TL, Stres Topu 24,95 TL'den satışa sunulacak.